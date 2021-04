Suuri osa Helsingin, Espoon ja Vantaan huono-osaisuusriskin kouluista sijaitsee syrjäytyvissä kaupunginosissa. Koulujen tasoeroja pitkään tutkinut apulaisprofessori sanoo, että tarvittaisiin kipeästi mittaria, joka hälyttäisi, kun koulun tilanne vajoaa alle sovitun tason.

Suomessa ei ole julkaistu koulukohtaisia tietoja oppimistuloksista. Se on kaupunkimaantieteen apulaisprofessorin Venla Berneliuksen mielestä viisas linja, koska ”rankinglistoiksi” usein koettavat tiedot ovat muualla johtaneet koulujen alikehityksen kierteeseen.­

Syrjäytymiskierteessä olevilla kaupunkialueilla lasten ja nuorten henkinen etäisyys naapurikaupunginosan lukioon voi olla valtava.

Kaupunkimaantieteen apulaisprofessori Venla Bernelius on vastikään selvittänyt, että osa Helsingin, Espoon ja Vantaan naapurustoista on monella mittarilla jäänyt jopa yli kahden vuoden koulunkäyntiä vastaavan määrän jälkeen verrattuna seudun parhaiten menestyviin kouluihin.

”Oppilaiden kokemukset mahdollisuuksistaan eriytyvät voimakkaasti”, Bernelius sanoo.

Huono-osaisen alueen nuori saattaa arkailla korkeamman tulo- ja koulutustason kaupunginosan lukiota, koska hänellä on huoli leimatuksi tulemisesta.

Huono-osaisuus näkyy Berneliuksen mukaan muussakin liikkumisessa. Bernelius viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on erottunut perheitä, jotka eivät juuri poistu asuinalueeltaan.

”Ei riitä, että kaupunkialueilla kaiken äärelle on pääsy maantieteellisesti, koska sosiaalista saavutettavuutta ei ole eikä ihmisillä ilman koulutusta pääsyä naapurissa olevaan tietotyökeskittymään.”

Oppimistulosten vertailu perustuu suomalaiseen tutkimusnäyttöön, haastatteluihin ja 17 asiantuntijan lausuntoihin. Bernelius on myös analysoinut OECD-maissa tehtäviä koulujen Pisa-tutkimuksia. Jälkimmäisissä Suomi on selvityksen perusteella pudonnut viime vuosina kärjestä, ja perhetaustan vaikutus osaamiseen on kasvanut.

Bernelius ja väitöskirjatutkija Heidi Huilla ovat helmikuussa luovuttaneet selvityksensä tasa-arvon eroista opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Yli kahden vuoden oppimiseroja oli esimerkiksi lukutaidossa ja matematiikan osaamisessa.

”Jo 20 vuotta sitten pääkaupunkiseudulta löytyivät Suomen tuloksiltaan paras ja heikoin koulu – ja sen jälkeen ero on vain kasvanut.”

Oppimistuloksia erottelevat vahvasti koululaisten perhetausta ja asuinalueiden eriytyminen.

Suuriksi revenneitä eroja oppimistuloksissa ei siis pysty kuromaan pienemmiksi vain koulujen keinoin. Perheiden sosioekonomisten eli pääasiassa koulutus- ja tulotasoon liittyvien erojen kasvu on vaikuttanut koulujen mahdollisuuksiin tuottaa hyviä oppimistuloksia etenkin 2000-luvulta alkaen.

Erityisen huolestuttava havainto on Berneliuksen mukaan se, että osaamiserot ovat kasvaneet sekä oppilaiden että koulujen välillä. Peruskoulu ei enää vaikuta tasavertaiselta eri alueilla asuvien lasten ja nuorten tai edes koulujen kesken.

”Koulutusjärjestelmä ei pysty tasoittamaan taustan tuomia eroja oppilaiden välillä”, Bernelius sanoo.

”Tällainen todellisuus määrittelee oppilaiden koko kouluhistoriaa.”

Riskinä on peruskoulun eriarvoistuminen edelleen niin, että perhetaustan vaikutus voimistuu entisestään. Käsillä olevan koronakriisin vaikutusta esimerkiksi vanhempien työttömyyden lisääntymiseen ja tuloerojen kasvuun ei vielä ole nähty tilastoissa. Tässä selvityksessä ovat mukana vuodet 1995–2019.

Bernelius arvioi, että tuloerojen kasvu ja sosiaalisten ongelmien syveneminen voivat jatkua koronapandemian jälkeen vielä pitkään.

”On todennäköistä, että koronakriisin seuraukset kohtelevat alueita hyvin eri tavoin.”

Kaupunginosat ovat pääkaupunkiseudulla väkiluvultaan yhtä suuria kuin moni suomalainen kunta. Niissä koulut voivat olla lapsille Berneliuksen havaintojen mukaan tärkein kokemus yhteiskunnasta.

Kun tasoerot ovat suuria, lapsille ja nuorille voi syntyä Berneliuksen sanoin ”syvästi eriytyneitä käsityksiä siitä, millainen yhteiskunta on”.

Esimerkiksi kielen eriytyminen on iso asia. Vieraskielisen väestön osuus on pääkaupunkiseudulla koulualueiden eroja vertailtaessa erityisen voimakkaasti kasvanut seikka. Vieraskielisten määrä on Berneliuksen mukaan pääkaupunkiseudun kouluissa enimmillään noin puolet oppilaista.

Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella asuu yli puolet Suomen vieraskielisistä kouluikäisistä.

Esimerkiksi Espoossa vieraskielisen väestön osuus oli kaikilla alueilla vielä vuonna 1998 alle viisi prosenttia. Vuonna 2018 se oli suurimmillaan yli 50 prosenttia ja usealla alueella yli 30 prosenttia. Alueellisesti valikoivan muuttoliikkeen takia kasvu jakautuu epätasaisesti oppilasalueiden kesken.

Viime vuonna 7–15-vuotiaista oli Helsingissä vieraskielisiä viidennes, Espoossa hieman alle viidennes ja Vantaalla neljännes.

Ulkomaalaistaustaisten perheiden tulot ja koulutus ovat keskimääräistä heikompia. Lisäksi kielitaito vaikuttaa merkittävästi pärjäämiseen monissa oppiaineissa.

Huono- tai hyväosaisuus muuttuu alueellisesti usein pysyväksi. Koulutustason, tulojen ja vieraskielisyyden erojen kasvatettua alueiden suhteellinen järjestys on yleensä säilynyt. Viime vuonna alimpiin tulotasoihin kuuluneet oppilaaksiottoalueet ovat siis pääosin kuuluneet niihin jo 2000-luvun alussa.

On kuitenkin muutama olennainen valinta, jotka kiihdyttävät heikoimpien koulujen kurjistumista: kynnelle kykenevien muutot pois alueelta ja koulujen valikointi esimerkiksi hakeutumalla muuhun kuin lähikouluun valinnaisten oppiaineiden perusteella.

Tässä artikkelissa ei nimetä kouluja. Suomessa ei ole haluttu julkaista koulukohtaisia tietoja oppimistuloksista, koska vastaavat ”rankinglistat” ovat muualla johtaneet koulujen alikehityksen kierteeseen. Vanhemmat ovat nimittäin usein alkaneet karsastaa heikoimpia tuloksia saaneita kouluja, vaikka tulokset kertovat Berneliuksen mukaan pikemminkin koulujen sosiaalisista eroista kuin opetuksen laadusta.

”Mikä hälyttävintä, tulosten julkaiseminen koulujen nimillä on johtanut myös oppilaiden oman identiteetin rapautumiseen eli heikoksi leimaaminen tuottaa itseään toteuttavia ennusteita.”

”Koulushoppailunakin” tunnetusta ilmiöstä tiedetään, että sillä on merkittävä vaikutus oppimistuloksiin kummassakin ääripäässä. Loistavat koulut siis paranevat ja heikoimmat kurjistuvat erityisesti koulutettujen vanhempien valintojen vaikutuksesta.

”Valtaosassa kouluja ei tapahdu mitään, mutta puhutaan silti merkittävästä ilmiöstä, joka vaikuttaa monen koulun arkeen”, Bernelius sanoo.

Miten koulujen eroja sitten pitäisi tasoittaa? Ensi töiksi Bernelius esittää, että pitäisi laskeutua yhä tarmokkaammin kuntatasolta kaupunginosiin, joissa elinpiirien eriytyminen pääosin tapahtuu.

”Olisi todella keskeistä kiinnittää huomio naapurustoihin, jolloin myös koulujen rooli ja mahdollisuudet asuinalueiden hyvinvoinnin kannattelussa nousevat merkittäväksi.”

Voisiko olla mittari, joka alkaisi hälyttää, kun koulun tilanne alittaisi sovitut kriteerit? Olisi siis tietty hyväksyttävä maksimiero, jonka jälkeen olisi välittömästi autettava koulua.

”Juuri tuota väläytin mahdollisuutena myös selvitystä tehtäessä”, Bernelius sanoo.

Venla Bernelius­

Mittarin kriteereitä Bernelius ei äkkiseltään voi määrittää, koska hänen mukaansa tarvittaisiin sekä tutkimusta että saatujen tulosten perusteella poliittisia päätöksiä.

Pohjaksi kävisivät ministeriölle selvityksessä jo esitetyt ratkaisut. Tarvittaisiin oppilaspohjaa koskevien taustatietojen järjestelmällistä keräämistä ja seurantaa. Lisäksi asuinalueiden kannattelu tulisi ottaa huomioon myös esimerkiksi osana kaupunkisuunnittelua.

Ja onhan esimerkiksi Helsingissä juuri saatu päätöksen Mukana-ohjelma. Berneliuskin on osallistunut ohjelmaan, jossa nuorten syrjäytymistä on haluttu ehkäistä laajalla yhteistyöllä kaupungin eri toimialoilla.

Pisa-tutkimuksia teettävä OECD suosittaa jo nyt rahoituksen painottamista. Vaikka Suomessakin jaetaan positiivisen diskriminaation rahaksi kutsuttua tukea, sen määrää tulisi Berneliuksen mukaan miettiä. Tasa-arvorahat ovat olleet esi- ja perusopetukselle noin prosentin luokkaa koulutuksen kokonaismenoista.

”Tällaista koulujen eriytymistä seuraavaa mittaria tarvittaisiin kipeästi. Pelkkien oppimistulosten seuraaminen ei kerro, millainen oppimisympäristö on ja mitkä ovat koulujen lähtökohdat.”