Kulosaaren sillan rakenteihin on muodostunut useiden senttimetrien levyisiä halkeamia.

Kahteen Kulosaarensillan alla olevaan välitukeen on muodostunut huomattavat halkeamat.­

Kulosaarensillassa havaittiin viime kesänä vaurioita, joiden seurauksena silta joutuu mahdollisesti joko suureen remonttiin tai jopa kokonaan uusittavaksi.

Kulosaaren Helsingin kantakaupunkiin yhdistävän sillan välituissa on useiden senttimetrien levyisiä halkeamia, joiden kohdalla sillan perustukset ovat painuneet alaspäin.

Vaurioiden uskotaan aiheutuneen läheisistä paalutustöistä muun muassa Capellan puistotieltä nousevan ramppisillan rakentamisessa.

”Meillä on oletuksena, että vaurioita aiheuttanut rakentaminen on tapahtunut aivan sillan vieressä, ja että suurin syy on ollut kevyen liikenteen rampin rakentaminen viereen”, toteaa projektijohtaja Eero Sihvonen Helsingin kaupungilta.

”Tietysti on vaikea sanoa, miten tärinä ja ilman liikkuminen maan sisässä vaikuttavat, koska niitä ei pysty oikein todentamaan millään.”

Lue lisää: Kulosaaren sillasta on paljastunut vaurioita, nyt tutkitaan merenpohjaa – ”Vaikuttaa aika huolestuttavalta”

Helsingin kaupunki aloittaa tällä viikolla maaperätutkimukset.

Tutkimuksissa selvitetään, kannattaako silta korjata vai uusia täysin. Sillan täydellinen uusiminen olisi kymmenien miljoonien eurojen projekti.

Sihvonen ei pidä todennäköisenä, että tuleva Kruunusillan työmaa ja sen paalutustyöt saisivat aikaan lisää vaurioita Kulosaarensiltaan. Siltojen välinen etäisyys on verrattaen suuri.

”Kyllä tuossa lähempänäkin rakennetaan koko ajan”, Sihvonen toteaa.