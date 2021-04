Jo neljäsosa Helsingin, Espoon ja Vantaan asukkaista on rokotettu – HS:n uusi rokotegrafiikka näyttää oman kuntasi tilanteen ikäryhmittäin

Pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien rokotustahti on lähellä toisiaan.

Tyhjiä rokoteampulleja Jätkäsaaren koronarokotusasemalla. Jo kolmannes yli 16-vuotiaista suomalaisista on saanut vähintään yhden rokoteannoksen.­

Rokotteen koronavirusta vastaan on saanut keskiviikkoon mennessä tasan kolmannes, 33,3 prosenttia, yli 16-vuotiaista suomalaisista. Koko väestöstä on rokotettu 28,3 prosenttia.

Pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien rokotustahti on lähellä toisiaan. Sekä Helsingissä että Vantaalla on rokotettu reilu neljännes asukkaista ja Espoossa 23,1 prosenttia. Rokotustahti kuitenkin vaihtelee ikäryhmittäin: suurin prosentti, 92,8 prosenttia, on Espoon 75–79 -vuotiaiden keskuudessa.

Katso seuraavasta HS:n grafiikasta oman kuntasi rokotustilanne: