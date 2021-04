Kätilöt ovat huolissaan synnyttämisen turvallisuudesta, nyt vastaa Hus: ”Huoli on kuultu”

Hus on esittänyt synnytysosastoille lisävakansseja ensi vuodelle.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) tiedotti torstaina, että se on kuullut kätilöiden huolen heidän työkuormastaan, resurssien riittävyydestä ja synnyttämisen turvallisuudesta.

Joukko Hus-alueella työskenteleviä kätilöitä kirjoitti viime viikonloppuna HS:n mielipideosastolla, että Husin synnytysyksiköitä uhkaa työvoimapula. Kirjoituksessa kätilöt ilmaisivat huolensa synnyttäjien turvallisuudesta ja kätilöiden siirtymisestä muille aloille jatkuvan kuormituksen vuoksi.

HS:n maanantaina haastattelema kätilö kertoi, että henkilökunta on tehnyt tilanteista lukuisia talonsisäisiä haittailmoituksia, mutta ne eivät ole johtaneet muutoksiin.

”Arvostamme kaikkien, niin kokeneiden kuin uran alkuvaiheessa olevien kätilöidemme työpanosta. Tämän tapauksen myötä on kuitenkin selvää, että meidän pitää parantaa keskustelua johdon ja henkilöstömme välillä. Olemme myös käynnistäneet keskustelun sairaanhoitoalueen johdon kanssa sijaisjärjestelyjen parantamiseksi”, sanoo naistentautien ja synnytysten johtava ylihoitaja Kirsi Heino tiedotteessa.

Husin naistentautien ja synnytysten toimialajohtaja Seppo Heinonen kertoo, että Hus pyrkii lisäämään henkilöstöä synnytysosastoilla ensi vuonna.

”Synnytyssalityöskentely vaatii pitkän perehtymisen, ja siksi työvuoroissa täytyy koko ajan olla mukana osaavia, kokeneita ammattilaisia. Näin takaamme potilasturvallisuuden. Olemme myös esittäneet synnytysosastoille lisävakansseja ensi vuodelle”, sanoo Heinonen.

Hus myöntää, että henkilöstön palkkaaminen synnytysosastoille vilkkaiksi kesäkuukausiksi on haastavaa. Synnytyksiä hoitavan kätilön työ on vaativaa asiantuntijatyötä, josta vain osa on korvattavissa sijaistyöllä.

Koronaepidemia vaikeuttaa pätevien sijaisten hankintaa, kertoo Heino.

”Synnyttäjiä ja synnyttäneitä hoitavien vakituisten kätilöiden vaihtuvuus on vuosittain noin viisi prosenttia. Keväällä vaihtuvuus ei ole tästä merkittävästi noussut viimeisimpiin vuosiin verrattuna. Toki pätevien sijaisten saaminen on muun muassa koronavirusepidemian vuoksi vaikeampaa.”

Lisäksi hoitoalan henkilöstöllä on työmarkkinoilla nyt poikkeuksellisen paljon valinnanvaraa, Hus huomauttaa.

Hus vakuuttaa tiedotteessa, että synnyttäminen alueen sairaaloissa on yhä turvallista.

Naistenklinikalla synnyttänyt nainen kertoi keskiviikkona HS:lle kokemastaan kiireestä ja turvattomuuden tunteesta synnytyksen aikana viime syksynä.

Synnytysmäärät nousivat tänä vuonna tammi–maaliskuun seurantajaksolla noin seitsemän prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Maaliskuussa syntyi vielä tavanomaista enemmän vauvoja, jopa 11 prosenttia enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.

Vakavien haittatapahtumien määrässä synnytysosastoilla ei Husin mukaan tänä keväänä ole ollut kasvua.

HS kerää synnytyskokemuksia sekä terveydenhuollon ammattilaisilta, synnyttäjiltä että synnytyksessä läsnäolleilta puolisoilta tai tukihenkilöiltä.

Kokemuksiaan voi kertoa oheisella lomakkeella. HS ei julkaise nimiä ilman lupaa.