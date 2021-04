Helsingin terveysasemien puhelinpalvelu on tällä viikolla ruuhkautunut, mikä aiheuttaa viivettä takaisinsoittoon.

Helsingissä terveysasemien puhelinpalvelu on ruuhkautunut tällä viikolla. Ruuhka aiheuttaa viivettä takaisinsoittoon, Helsingin kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Riittää, kun asiakas jättää vain yhden takaisinsoittopyynnön. Jokaiselle soittopyynnön tehneelle asiakkaalle soitetaan takaisin, kaupunki vakuuttaa.

Kiireettömissä asioissa suositellaan ottamaan yhteyttä myöhemmin. Äkillisissä terveysongelmissa auttaa ympäri vuorokauden päivystysapu numerossa 116117 ja hätätilanteissa hätänumero 112.

Helsingissä otettiin viime viikonloppuna käyttöön uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti, joka tilapäisesti hidastaa terveysasemien puhelinpalvelua.

”Tilanne on todella valitettava ja teemme kaikkemme, että ruuhka saadaan purettua. Valitettavasti viivettä kuitenkin on ja osa saa soiton vasta seuraavana päivänä. Henkilöstömme on kovilla ja toivon ymmärrystä asiakkailtamme”, terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen sanoo tiedotteessa.

Asiakkaita kannustetaan ottamaan käyttöön myös uusi sähköisen asioinnin kanava Maisa, joka löytyy osoitteesta www.maisa.fi.

HS uutisoi jo aikaisemmin tällä viikolla terveysasemien ruuhkautumisesta Apotin teknisten ongelmien takia.

