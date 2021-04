Aikaisemmin vangittujen määrä oli kymmenen.

Helsingissä Pikku Huopalahdessa maaliskuun lopulla tapahtuneesta törkeästä ryöstöstä ja pahoinpitelystä on nyt vangittuna 15 henkilöä. Kiinniotetuista osaa epäillään lisäksi ampuma-aserikoksesta.

Lue lisää: Poliisi epäilee: Kymmenen hengen miesporukka hakkasi Pikku Huopalahdessa pesäpallomailalla alaikäistä ja puukotti 18-vuotiasta

Asiasta kertoi ensin Yle. Tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Jari Koski Helsingin poliisista vahvistaa vangittujen määrän HS:lle.

Kosken mukaan vangitut ovat syntyneet 1990-luvun loppupuolella.

Hätäkeskus sai lauantaina 27. maaliskuuta ilmoituksen, jonka mukaan Pikku Huopalahdessa riehuu ja aiheuttaa häiriötä suuri miesjoukko. Hetkeä myöhemmin hätäkeskukseen ilmoitettiin, että tapahtumapaikalla oli puukotettu 18-vuotiasta miestä ja potkittu sekä hakattu pesäpallomailalla alaikäistä poikaa.

Paikan päältä poistui kolme henkilöautoa, jotka poliisi pysäytti Mannerheimintiellä. Ajoneuvoista otettiin kiinni kymmenen henkilöä.

Pidätettyjen miesten joukko oli lähtenyt lauantaina liikkeelle Vantaalta, jossa he olivat ostaneet useita pesäpallomailoja.

Miehet ajoivat Pikku Huopalahteen, jossa esitutkinnan mukaan noin 10–15 miestä hyökkäsi alaikäisen ja täysi-ikäisen asianomistajan kimppuun.

Poliisi takavarikoi useita pesäpallomailoja, kaksi viidakkoveistä, muita teräsaseita ja ampuma-aseen.

Kosken mukaan kyseisenä viikonloppuna oli liikkeellä useampia ryhmittymiä, joilla oli erilaisia aseita mukanaan.

”Olemme vähän miettineet, oliko tässä haettu konfliktia eri porukoiden välillä.”

Poliisilla on Kosken mukaan muitakin epäilyjä vastaavanlaisista rikoksista, jotka toistuvat samalla kaavalla: Auto pysäytetään uhrin viereen, autosta tulee ulos monta ihmistä kerrallaan, uhri ryöstetään tai pahoinpidellään ja lopuksi juostaan karkuun.

”Tällaisia epäilyjä on meillä selvityksessä tämän jutun tutkinnan osana. Kyse on vielä alustavista selvityksistä”, Koski sanoo.

Poliisi selvittää nyt kiinniotettujen 15 nuoren osallisuutta muihin vastaavanlaisiin epäiltyihin rikoksiin. Muissa epäillyissä tapauksissa rikosnimikkeet ovat vielä auki, eikä poliisilla ole tietoa onko kyse ollut ryöstöistä vai pelkästään pahoinpitelyistä.

Poliisi on kuullut kaikkia Pikku Huopalahden tapauksen epäiltyjä jo useampaan kertaan. Tapauksen tutkinta jatkuu.

”Tässä voi olla ajatuksena, että kun on iso massa, niin viranomaisten on vaikea selvittää mitä on tapahtunut. Mutta ei se niin mene, me tehdään kyllä kaikki mitä lain mukaan voimme tapauksen selvittämiseksi tehdä.”