Lauantaina pilvisyys lisääntyy ja paikalliset kuurosateet ovat mahdollisia.

Jos vappuna mielii piknikille, on syytä pukeutua lämpimästi: sää tuntuu noin viisiasteiselta.­

Vappuaatto on ehtinyt jo yli puolen päivän, ja jotkut ovat jo saattaneet ehtiä puistoon korkkaamaan ensimmäiset simat. Koronaepidemian takia vappua suositellaan vietettävän vain lähimpien ihmisten kanssa, ja kokoontumisia etenkään sisätiloissa ei suositella.

Hyvä uutinen onkin se, että vapun piknik-kansalle on perjantain eli vappuaaton ajan pääkaupunkiseudulla on odotettavissa enimmäkseen poutaista säätä. Meteorologi Jenna Salminen Forecalta kertoo, että Helsingin Kaisaniemessä korkein tänään mitattu lämpötila on ollut 9,1 astetta.

”Päivän aikana lämpötila nousee paikallisesti 10 asteeseen”, Salminen sanoo.

Aaton aikana pääkaupunkiseudulla ei tarvitse huolestua sateesta, edes suurempaa kuuroriskiä ei ole. Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on pääsin poutainen.

Tuuli on päivän aikana puuskaista ja voimistuu iltaa kohti kohtalaiseksi. Kymmenen asteen tuntumassa oleva lämpötila tuntuu noin viisiasteiselta. Salminen muistuttaakin, että vaikka mittari näyttäisi kymppiä, kannattaa pukeutua lämpimästi.

”Piknikille kannattaa kerrospukeutua. Jos opiskelijoita miettii, niin haalarit päälle ja lämmintä alle.”

Yön aikana pääkaupunkiseudulla taivas selkenee, mikä edesauttaa lämpötilan tipahtamista. Etelässä mennäänkin monin paikoin pakkasen puolelle, rannikolla pysytään hieman nollan yläpuolella. Lauantaiaamuna tuuli tuivertaa lännen ja luoteen puolelta, mikä viilentää säätä.

”Ensimmäiset plusasteet huomenna tuntuvat pakkaselta”, Salminen sanoo.

Lauantain aikana lämpötila nousee lähemmäs kymmentä astetta. Pääkaupunkiseudulla ollaan vähintään viiden asteen yläpuolella. Iltapäivää kohti pilvisyys lisääntyy. Paikallisilta kuuroilta ei välttämättä täysin vältytä.

”Osa pilvistä saattaa muuttua kuuropilviksi ja pääsee ripauttamaan sadetta. Sade tulee luultavasti vetenä, mutta en menisi kieltämään, että yhtään lumihiutaletta ei pääsisi leijailemaan alas”, Salminen sanoo.