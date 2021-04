Tietosuojavaltuutettu oli saanut useita kanteluita Parkkipate oy:n toiminnasta.

Tietosuojavaltuutetun mukaan Parkkipate on säännönmukaisesti rikkonut tietosuojalainsäädäntöä.­

Yksityiselle pysäköinninvalvontayhtiö Parkkipatelle on määrätty 75 000 euron seuraamusmaksu EU:n tietosuoja-asetuksen eli GDPR-asetuksen säännönmukaisesta rikkomisesta pysäköinninvalvontamaksujen yhteydessä. Maksun määräsi tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio.

Rikkomuksissa on ollut kysymys muun muassa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamatta jättämisestä, puutteista tietojen säilytysajan rajoittamisessa sekä rekisteröityyn tunnistamiseen liittyvistä käytännöistä, tiedottaa tietosuojavaltuutetun toimisto.

Tietosuojavaltuutettu on saanut useita kanteluita Parkkipaten toiminnasta henkilötietojen käsittelyä koskien. Tietosuojavaltuutetulle kannelleet eivät esimerkiksi ole tienneet, mistä heidän henkilötietonsa on saatu tai miten niitä on käsitelty.

Lisäksi hakijat ovat pyytäneet pääsyä omiin tietoihinsa tai tietojen poistoa.

Parkkipate on vaatinut tietopyyntöjen esittäjiltä heidän tunnistamisekseen esimerkiksi henkilötunnuksia ja osoitetietoja.

Tietosuojavaltuutetun mukaan tietopyynnön esittäjille olisi tullut antaa pääsy näiden tietoihin. Henkilötunnuksia pyytäessään parkkifirma on lisäksi pyytänyt henkilötietoja laajemmin, kuin on ollut tarpeellista tai tietosuoja-asetuksen mukaista.

Parkkipate on myös tietosuojavaltuutetun mukaan säilyttänyt ajoneuvoista ottamiaan valokuvia liian kauan ja väärin perustein.

Yhtiö pitää seuraamusmaksun perusteita kohtuuttomina. Tiedotteessa esittämänsä näkemyksen mukaan yhtiö on noudattanut GDPR-asioissa huolellisuutta ja rekisteröityjen oikeuksia.

Yhtiö sanoo noudattavansa tietosuojavaltuutetun ohjeistuksia ja aikovansa kehittää toimintaansa.

”Tulemme korjaamaan mahdollisimman pikaisesti seikat, jotka tietosuojavaltuutettu on katsonut toiminnassamme puutteiksi tietosuojavaltuutetun nyt antamien suuntaviivojen mukaisesti”, yhtiö kommentoi tiedotteessaan.

Parkkipate aikoo mahdollisesti valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Tietosuojavaltuutetun ja seuraamuskollegion päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.