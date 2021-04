Ihmiset eivät malttaneet torstaina jäädä kotiin vappua juhlistamaan. Helsingissä vapunaattoa vietettiin koleassa säässä ja pienissä porukoissa.

Helsingin poliisi kehotti alkuviikosta kaupunkilaisia juhlimaan vappua omassa kuplassa kotona ennemmin kuin kaupungin keskustassa. Kokoontumiset kaupungin keskustassa poliisi suositteli jättämään väliin.

”Viime vuonna kaupunkilaiset kantoivat hienosti vastuunsa ja samaa odotamme myös tänä vuonna”, sanoi ylikomisario Seppo Kujala poliisilaitoksen tiedotteessa.

Myös Helsingin kaupunki kehotti torstaina kaupunkilaisia jaksamaan vielä etäjuhlintaa.

”Epidemiatilanne luo jo toivoa normaalimmasta kesästä, mutta haluamme kannustaa kaupunkilaisia jaksamaan kokoontumis­rajoituksia vapun yli. Toivomme, että vappua juhlitaan omassa lähipiirissä, jotta tartuntatilanne ei vapun takia pahene”, pormestari Jan Vapaavuori (kok.) kannusti.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuuden hengen kokoontumisrajoitukset ovat yhä voimassa.

Helsinkiläiset näyttivät ainakin vappuaaton iltapäivällä kuunnelleen poliisin kehotuksia, jonka Helsingin poliisilaitos huomioi Twitterissä.

”Vappu Helsingissä on alkanut rauhallisesti. Ihmisiä on liikkeellä jonkun verran pienissä porukoissa. Poliisin vahva suositus on, että keskustaan ei tule kokoontua”, poliisista viestittiin.

Hakaniemen torilla liikkui päivällä väkeä ostamassa vappupalloja ja kukkia. Torikahvila keräsi asiakkaita nauttimaan aurinkoisesta, vaikkakin viileästä vapunaatosta.­

Myyjä Inka Hämeenaho vietti vappuista ruokatuntia Vintage-kaupan edustalla Karhupuistossa Kalliossa.­

Tuija tuli katsastamaan Karhupuistossa vappuaattona pidetyn kirpputorin antimia.­

Saku Tähti, Kevon Turner, Janica Raiskio ja Saara Juvonen viettämässä vappua Ympyrätalon lähistön kallioilla. Idylli loppui lyhyeen vartijoiden tultua paikalle.­

Kallion terassit ja Helsinginkadun Alko vetivät juhlijoita puoleensa, mutta tungosta ei ollut, ja ihmiset liikkuivat pienissä porukoissa.

”Ajattelin olla kotona omalla pihalla”, kertoi Alkoon juhlajuomaa ostamaan jonottanut mies HS:lle.

Haalariväkeä liikkui myös Kalliossa, mutta tavalliseen vappuun verrattuna kadut olivat rauhallisia. Terassille hetkeksi piipahtanut opiskelijaporukka kertoi kaipaavansa jo tavallista opiskelijavappua.

”Opiskelijabileitä ja opiskelijavappua. Ei mitään etävappua", toivoi naiskolmikko.

Pitkään kotioloissa vietetty aika näkyi juhlijoiden tunnelmassa.

”Mukava viettää vappua ihmisten ilmoilla”, totesi Borikseksi nimetyn vappupallon kanssa iltapäivää viettävä pieni porukka nuoria miehiä.

Vappuaattoa vietettiin tänä vuonna varsin koleassa, mutta aurinkoisessa säässä. Myös Helsingin puistoissa näkyi vapun viettäjiä, mutta ei ruuhkaksi asti.

Ystäväporukka Osmo Nunoo (vas.), Mika Räikkönen, Rosa-Maria Martikainen, Miisa Salminen ja Jessica Benissan viettivät vappua Karhupuistossa. Porukka kertoi, että heidän ystävänsä soitti paikalla musiikkia ja lippakioskista sai viiniä.­

Pipsa Pullola (vas.) ja Jasmiina Salmela kuvasivat Instagram-tarinaa Tokoinrannassa.­

Sairaanhoitajaopiskelijat Hanne Nanouche ja Eeva Pohto istuskelivat sipsien ja siman voimalla Sibeliuksenpuistossa Töölössä.­

Töölön Sibeliuksenpuistossa oli tilaa pitää turvavälejä. Lasse Luomakoski ja Ira Kajander odottelivat kavereitaan grillailemaan.­

Joukko juhlijoita nautti vappueväistä ja auringosta Taivallahden mattolaiturilla Töölössä.­

Manta sai tänä vuonna lakkinsa jo kauan ennen vappua, 20. huhtikuuta. Lakituksen taltiointi on katsottavissa Yle Areenassa.

Vaikka tänäkin vuonna Havis Amandan ympärille oli pystytetty aita, eräs uimari pyrki siitä huolimatta patsaan luokse vartijat kannoillaan.

Satunnainen uimari kiipesi Mantan patsasta ympäröivien aitojen yli ja sai peräänsä vartijan.­