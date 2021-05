Ateneum avautui jo tiistaina ja Heurekaan pääsee vapunpäivänä.

Allas Sea Pool on jo auennut yleisölle.­

Koronavirusepidemia aiheuttamia rajoituksia puretaan varovaisesti pääkaupunkiseudulla. Kulttuurialan ja vapaa-ajan toimijat käynnistävät jälleen toimintaansa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronaohjeita noudattaen. Tapahtumien kävijämääriä on suuresti rajoitettu ja useimpiin tapahtumiin tulee ostaa liput ennakkoon. Ohjeet koronavirukselta suojautumiseen ovat edelleen voimassa: turvavälit, hyvä käsihygienia, tehostettu siivous sekä monet järjestäjät edellyttävät kasvomaskin käyttöä kaikilta yli 12-vuotiailta.

Kansallisgallerian Ateneumin taidemuseo avasi ovensa yleisölle tiistaina liki viiden kuukauden kiinniolon jälkeen. Näytteillä on taidemaalari Ilja+Repinin+" class="person">Ilja Repinin tuotantoa kattavasti esittelevä näyttely, muut Ateneumin näyttelyt avautuvat myöhemmin. Turvallisen museokäynnin takaamiseksi museovieraiden tulee ostaa pääsylippu etukäteen tietylle ajankohdalle Lippu.fi:n kautta. Myös alle 18-vuotiaat tarvitsevat vierailulle oman lipun.

Sinebrychoffin taidemuseo avautuu tiistaina 4. toukokuuta. Parhaillaan esillä olevaan näyttelyä Aarteet maailmalta – Mesenaattien matkassa pääsee katsomaan kerrallaan 12 henkilöä. Toisen kerroksen kotimuseo pysyy edelleen suljettuna. Kansallisgallerian kolmas taidemuseo Kiasma on kiinni remontin vuoksi, ja aukeaa keväällä 2022.

Helsingin Taidehalli on avoinna, mutta kävijämäärää on rajoitettu ja liput vierailulle tulee ostaa etukäteen. Taidehallissa on edelleen nähtävänä Tuomas Sopasen kokoelmasta koottu Kudottua kauneutta -ryijynäyttely.

Espoon modernin taiteen museo Emma avautuu poikkeusjärjestelyin maanantaina 3. toukokuuta. Silloin on myös viimeinen mahdollisuus tutustua Elmgreen & Dragsetin 2020-näyttelyyn. Myös Emmaan tulee ostaa pääsyliput etukäteen museon verkkokaupasta. Muut näyttelykeskus WeeGeen toiminnot pysyvät suljettuina.

Vierailijoita menossa Korkeasaaren eläintarhaan Helsingissä 29. marraskuuta 2020.­

Suomen valokuvataiteen museon näyttelytila K1 Kämp galleriassa on avoinna, ja siellä on esillä Uwa Iduozee ja Stanley Kubrick valokuvanäyttelyt. Ennakkolippuja ei tarvita, mutta katsojamäärää on rajoitettu.

Muista museoista avoinna on myös Didrichsen, jossa on meneillä Tove Janssonin uraan kuvataiteilijana esittelevä näyttely. Designmuseo avaa ovensa tiistaina 4. toukokuuta ennakkolipun ostaneille. Taidemuseo Amos Rex avautuu puolestaan 12 toukokuuta. Musiikkimuseo Fame on myös jälleen muuten avoinna, paisti juhlapyhinä museon ovat pysyvät suljettuina. Kansallismuseon kohteet ja pääkaupunkiseudun kaupunkien museot ovat toistaiseksi edelleen kiinni.

Amos Rex avautuu 12. toukokuuta.­

Korkeasaari avautuu maanantaina 3. toukokuuta, ja vierailijoiden tulee varata vierailuaika ennakkoon Korkeasaaren verkkosivuilta. Sisätiloista trooppiset talot ja muut eläintalot sekä kota ja sisäevästilat pidetään suljettuna.

Tiedekeskus Heureka avaa ovensa pitkästä aikaa vapunpäivänä, ja on aluksi avoinna viikonloppuisin hyvin rajoitetulla kävijämäärällä. Vierailijoille on tarjolla yhdeksän näyttelyä ja ulkonäyttelytila tiedepuisto Galilei.

Merikylpylä Allas Sea Pool ja saunaravintola Löyly ovat jälleen avoinna, samoin myös muut yleiset saunat. Elokuvateattereista Kino Engel on avoinna, ja esittää elokuvia tiukasti rajoitetulle yleisömäärälle. Ulkoliikuntaa tarjoavaa Seikkailupuisto Huippu on toistaiseksi avoinna viikonloppuisin.