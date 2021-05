Vanhan kylpyhuoneen restaurointi vaati vuosien selvitystyön ennen työhön ryhtymistä.

Kirkkonummelle vuonna 1903 valmistunut, kansallisromanttiseen tyyliin rakennettu Hvitträsk toimi aluksi sen suunnitelleiden Eliel Saarisen, Herman Geselliuksen ja Armas Lindgrenin perheiden kotina.

Vain kaksi vuotta Hvitträskin valmistumisen jälkeen arkkitehtikolmikon keskinäinen yhteistyö Hvitträskissä toimineessa arkkitehtitoimistossa päättyi ja Lindgren perheineen muutti takaisin Helsinkiin.

Geselliuksen kuoleman jälkeen vuonna 1916 rakennuskokonaisuus jäi Saarisen ja hänen perheensä omistukseen. Eliel Saarinen muutti 1920-luvulla Yhdysvaltoihin, mutta Hvitträsk palveli hänen perheensä kesäasuntona aina vuoteen 1949. Sen jälkeen paikka oli yksityisessä edustuskäytössä.

Yleisöä palvelevana museona Hvitträsk on toiminut vuodesta 1971, ja vuodesta 2014 sen ylläpidosta on vastannut Senaatti-kiinteistöt.

Hvitträskin huvila Kirkkonummella vuonna 2019.­

Ennen Senaatin tuloa mukaan Hvitträskin kunnossapitoon oli huomattavasti vähemmän resursseja, ja vanhoihin rakenteisiin on siksi jouduttu tekemään mittavia korjauksia. Ateljeen kattoikkunoiden korjaus vuosina 2015–16 toimi koekorjauksena päärakennuksen laajemmalle vesikattokorjaukselle. Vuodesta 2019 päärakennuksen eteläsiiven kattoja on korjattu kiireellisyysjärjestyksessä. Ne saatetaan loppuun tänä vuonna, ja ensi vuonna on vuorossa pohjoissiiven vesikatto.

Samalla kun rakenteita on tutkittu ja korjattu, on paneuduttu myös interiöörin hienouksiin tavoitteena kunnostaa sisätilat niin, että alkuperäiset pinnat saadaan vähitellen esiin.

”Saimme näkyviin alkuperäistä kosteutta kestävää tapettia myöhemmin lisättyjen lastulevy- ja vanerikerrosten alta. Samalla pääsimme tutkimaan alkuperäistä seinärakennetta tarkemmin”, rakennusrestauroija Anni Hassi Rakennusentisöintiliike Ukri oy:stä kertoo.

Hassi on työskennellyt Hvitträskissä jo yli viiden vuoden ajan ja päässyt tutustumaan arkkitehtikolmikon aikanaan ideoimiin ratkaisuihin. Työn kuluessa tehtyjen tutkimusten avulla on selvinnyt muun muassa se, miten kosteudenkestävä tapetti on saatu aikaan.

”Rakenne koostuu pahvista, jota on vahvistettu liisterillä, öljy-liitupohjusteilla, ohuella puuvillakankaalla ja maalikerroksilla. Siihen aikaan ei ollut valmiita materiaaleja tähän tarkoitukseen, vaan rakenne piti ideoida itse saatavilla olevista materiaaleista”, Hassi kertoo.

Alkuperäinen tapetti paljastui myöhemmin lisättyjen kerrosten alta.­

Olli Helasvuo Arkkitehdit Mustonen oy:stä kertoo, että ­rakenteita on tutkittu paitsi silmämääräisesti, myös mikroskoopilla. Lisäksi on tehty kemiallisia reaktioanalyysejä. Mikroskooppitutkimukset ja kemialliset analyysit ovat korjausrakentamisessakin harvoin käytettyjä menetelmiä.

Helasvuo on vuosikaudet keskittynyt Hvitträskin kunnostukseen Senaatti-kiinteistöjen sopimusarkkitehtina.

”Näin on saatu lisätietoa siitä, mitä materiaaleja alun perin on käytetty. Myös alkuperäisistä työtavoista on saatu osviittaa samojen tutkimusten avulla”, Helasvuo kertoo.

Olli Helasvuo­

Restaurointiin erikoistuneena Helasvuo pitää poikkeuksellisena, että arvorakennuksen interiööriä selvitetään niin tarkkaan kuin Hvitträskissä.

Yleensä resurssit riittävät julkisivujen ja näkyvimpien tilojen korjaamiseen ja entisöintiin.

”Arkkitehtuurissa ja rakennuttajien suhtautumisessa siihen on onneksi yleistynyt se ajattelutapa, että kaikki aiemmin toisarvoisina pidetyt tilat saavat yhtäläisen huomion kuin juhlavampina pidetyt. Ne kertovat paljon aikansa ajattelusta ja arvomaailmasta”, Helasvuo sanoo.

Senaatin rakennuttajapäällikkö Selja Flink ja Suomen kansallismuseon intendentti Mikko Teräsvirta pitävät viime aikoina tehtyjä tutkimuksia ja korjauksia tärkeinä, koska heidän mukaansa myös museovieraita kiinnostaa, millaisia keittiöitä ja kylpyhuoneita talouksissa on eri aikoina ollut.

Kun Hvitträskin rakennukset valmistuivat, kylpyhuoneet olivat uutta ja erityisesti vauraan väen suosiossa. Saunaa ei Hvitträskissä Saaristen aikaan ollut, mutta rannassa oli ahkerassa käytössä uimahuone.

Alkuperäisestä Eliel Saarisen kylpyhuoneesta ei ole valokuvia eikä piirustuksia, mutta samoihin aikoihin päärakennuksen pohjoissiivessä Herman Geselliuksen käytössä olleesta kylpyhuoneesta on valokuva.

Lindgrenin ja myöhemmin Geselliuksen asuttama pohjoissiipi paloi 1920-luvun alussa ja kylpyhuone irtaimistoineen siinä samalla.

Eliel Saarisen valurautainen kylpyamme sen sijaan oli tallella varastossa. Se tullaan pintojen kunnostuksen jälkeen sijoittamaan paraikaa restauroitavana olevaan vanhaan kylpyhuoneeseen.