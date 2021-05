Husin Lehtonen: Tartunnat Hus-alueella alimmillaan sitten marraskuun, mutta lasku on hidastunut – ”Uskon, että vapustakin selvitään”

Suomessa raportoitiin sunnuntaina 132 uutta koronatartuntaa, mikä on pienin päiväkohtainen tartuntamäärä sitten vuodenvaihteen.

Suomessa raportoitiin sunnuntaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 132 uutta koronavirustartuntaa. Päiväkohtainen tartuntaluku on pienin sitten vuodenvaihteen.

Myös taudin ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä 100 000:ta asukasta kohden viimeisten kahden viikon aikana on nyt pienempi kuin kuukausiin. Luku on vähentynyt alle 60:een.

Lähes samoissa lukemissa Suomi oli viimeksi vähän aikaa vuodenvaihteen tietämillä ja sitä ennen marraskuussa. Suomen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä EU-maiden pienin.

”Se kertoo, että nyt täällä on taas otettu suojaustoimet tosissaan. Testaaminen ja tartunnanjäljitys toimivat nyt aika hyvin. Ja kun rajat ovat olleet melko lailla kiinni, sitä kautta on saatu tilannetta hallintaan”, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Lue lisää: Epidemiatilanne helpottaa nyt lähes koko Suomessa, neljällä alueella nousua tartunnoissa – grafiikat näyttävät eri alueiden tilanteen

Lehtonen tosin muistuttaa, että juhlapyhien aikaan testimääriin tulee tyypillisesti notkahdus, jonka seurauksena tartuntojakin usein raportoidaan tavallista vähemmän.

THL:n rekistereihin valtakunnalliset vapun ajan päivittäiset testimäärät eivät ole vielä päivittyneet. Hus-alueella testeissä kävi vapunpäivänä noin 4 500 ihmistä. Luku on verrattavissa melko tyypilliseen lauantaipäivän lukemaan, Lehtonen kertoo.

Tilanne on parantunut myös Hus-alueella, jossa viikoittaisten tartuntojen määrä oli nykytasolla viimeksi marraskuun alussa. Hus-alueen ilmaantuvuusluku pieneni tällä viikolla alle sadan ensimmäistä kertaa sitten viime marraskuun.

Positiivisten näytteiden osuus Hus-alueen testatuista on 1,6–1,7 prosenttia, kun osuus vielä reilu kuukausi sitten oli yli 4 prosenttia.

”Alaspäin ollaan menossa, mikä on tietysti positiivista. Mutta kieltämättä aina on se riski, että jos ruvetaan löysäilemään, tartunnat lähtevät uudelleen kasvuun, kuten muualla on käynyt”, Lehtonen sanoo.

Lehtosen mukaan parin päivän tartuntalukuja mielekkäämpää on tarkastella kokonaisuutta, kuten sitä, kuinka nopeasti tartuntaluvut pienenevät.

”Näyttää, että vappuviikollakin tartuntaluvut ovat Hus-alueella laskeneet mutta hitaammin kuin parilla edellisellä viikolla.”

Tätä voi selittää Lehtosen mukaan se, että viime viikkoina monia rajoitustoimia on Hus-alueella alettu purkaa. Pääsiäisen jälkeen koulujen lähiopetusta alettiin lisätä, ja pari viikkoa sitten ravintolarajoituksia lievennettiin.

Lue lisää: Hallitukselta päivitetty suunnitelma rajoitusten purkamiseksi, näin Suomi avautuu kuukausi kuukaudelta – jo ensi viikolla luovuttaneen poikkeusoloista

Lehtosen mielestä hallituksen suunnitelmassa koronarajoitusten purkamisesta jäi epäselväksi se, millaisten raja-arvojen perusteella rajoituksia puretaan.

”Tämä on jatkuvaa tasapainoilua eri rajoitusten ja tartuntatilanteen kanssa. Kun kouluissa alkaa kesäloma kuun vaihteessa, sen jälkeen on yksi tartuntalähde vähemmän. Toisaalta jos matkailua avataan, sieltä voi tulla uusia tartuntoja.”

Lue lisää: Rajoitusten purkamisessa on vielä paljon avoimia kohtia ja ympäripyöreitä ehtoja

Vappuna juhlijoita oli Helsingin puistoissa liikkeellä tavallista vähemmän mutta selvästi viime vuoden poikkeusvappua enemmän.

Lehtosen mukaan vapun mahdolliset seuraukset tartuntaluvuissa nähdään reilun viikon päästä.

”Uskon kyllä, että vapustakin selvitään, vaikka pientä piikkiä tartuntoihin tulisikin. Tällä hetkellä tartunnat pystytään jäljittämään niin hyvin, että tuskin siitä ihan hirveää nousua tulee. Tietysti tarkkana pitää olla, ja suojaustoimenpiteitä täytyy edelleen noudattaa.”

Lue lisää: Pääkaupunkiseudulla pysytään tiukkana, joissain maakunnissa yli 50 hengen yleisötilaisuudet ovat mahdollisia – HS kokosi yhteen nykyiset ja uudet rajoitukset