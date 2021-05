Valtuutetut vetoavat tutkimukseen, jonka mukaan 3–5-vuotiaiden immuunijärjestelmä hyötyi metsäpohjaisen kasvuston lisäämisestä.

Helsingin kaupunginvaltuutetut Emma Kari (vihr) ja feministisen puolueen Katju Aro ehdottavat, että pääkaupungin päiväkotien pihoille luotaisiin enemmän toiminnallisia viherympäristöjä tuomalla niihin metsäpohjaa eli kunttaa, siirtonurmea ja istutuslaatikoita.

Tavoitteena on lasten luontokosketuksen lisääminen, sillä tutkimusten mukaan luonnon kanssa kosketuksissa olevilla lapsilla on pienempi todennäköisyys sairastua immuunijärjestelmän häiriöistä johtuviin sairauksiin.

Kari ja Aro ovat molemmat tehneet aiheesta aloitteen. Valtuuston 85:stä valtuutetusta yhteensä 34 on allekirjoittanut aloitteista toisen tai molemmat.

Molemmat valtuutetut vetoavat aloitteessaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) viime vuoden lopulla valmistuneeseen tutkimukseen, jossa osoitettiin ensimmäistä kertaa maailmassa 3–5-vuotiaiden päiväkotilasten immuunijärjestelmän säätelyn paranevan, kun päiväkotien pihoille lisättiin metsäpohjaista kasvustoa eli kunttaa, siirtonurmea ja istutuslaatikoita.

Tutkimuksen mukaan korkea hygieniataso, urbaani elämäntyyli ja riittämätön luontokosketus yksipuolistavat elimistön mikrobistoa. Yksipuolinen mikrobisto puolestaan lisää immuunijärjestelmän häiriöiden, kuten atopian, diabeteksen, keliakian ja allergioiden riskiä.

Lisäksi kymmenissä vertailevissa tutkimuksissa on aikaisemmin todettu, että luonnon kanssa kosketuksissa olevilla maaseudun lapsilla on pienempi todennäköisyys sairastua immuunijärjestelmän häiriöistä johtuviin sairauksiin.

Luken tutkimuksessa osoitettiin, että viisi kertaa viikossa toistuva viherkosketus monipuolisti immuunivälitteisiltä sairauksilta suojaavaa elimistön mikrobistoa päiväkotilapsilla. Muutokset näkyivät myös veriarvoissa.

Tutkimusta johtanut Luken tutkija Aki Sinkkonen vetosi tutkimuksen tulosten julkaisun yhteydessä päättäjiin sanomalla, että ”kaikkien päiväkotien pihat pitäisi muuttaa viherpihoiksi.”

Karin ja Aron aloitteita käsitellään maanantaina kaupunginhallituksessa.

Päätöksenteon pohjaksi laaditun virkamiehistön esityksen kanta on epäilevä: päiväkotien pihojen pitää kestää kulutusta, mutta esimerkiksi kuntta on kulutukselle arkaa. Lisäksi helsinkiläisten päiväkotien pihoille on jo osittain kokeiluhengessä tuotu istutuslaatikoita, mutta ne ovat joutuneet ilkivallan kohteeksi.

Lopullisesti asiasta päättää kaupunginvaltuusto.