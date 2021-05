Korhola sanoo, ettei voi olla keräämässä kannatusta vaaleissa ajatukselle, että kokoomus sitoisi kansanedustajansa hyväksymään EU:n elpymispaketin.

Eija-Riitta Korhola on entinen kokoomusmeppi.­

EU:n elpymispakettia vastaan kampanjoinut entinen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola ilmoittaa blogissaan luopuvansa kuntavaaliehdokkuudesta. Korhola kirjoittaa lupautuneensa alkuvuonna lähteä ehdolle Helsingissä, koska halusi edesauttaa kokoomuslaisen pormestarin valintaa Helsingissä.

Korhola kirjoittaa, ettei voi olla keräämässä kannatusta vaaleissa sille ajatukselle, että kokoomus sitoisi kansanedustajansa hyväksymään elpymispaketin. Korhola sanoo varmistaneensa ennen ehdokkuuttaan, ettei puolue häiriinny siitä, että hän ottaa voimakkaasti kantaa pakettia vastaan.

Keskustelu elpymispaketista tuotti Korholalle pettymyksen, koska hän sanoo toivoneensa, että kokoomuksessa olisi nähty elpymispaketin ongelmat.

”Tyhjän äänestämistä, mikä käytännössä varmistaa elpymispaketin läpimenon, minun on näin painavassa asiassa vaikea kunnioittaa. Se on vastuunkannon välttelyä. Sellaista käytöstä on vaalikentillä vaikeaa puolustaa”, Korhola kirjoittaa.

Korhola katsoo kokoomuksen tekevän nyt suuren virheen, joka maksaa Suomelle paljon.

”Voin olla väärässä mutta en voi vaihtaa moraalista kompassiani. Odotan parempia aikoja ja parempia vaaleja.”

Korhola valittiin europarlamenttiin vuoden 1999 vaaleissa kristillisdemokraattien listoilta, mutta hän loikkasi vuonna 2003 kokoomukseen ja uusi paikkansa kahdesti. Hän ei päässyt läpi enää vuoden 2014 eikä 2019 eurovaaleissa.

Kyseessä on jo toinen nimekäs kokoomuspoliitikko, joka on luopunut Helsingissä ehdokkuudesta. Aiemmin keväällä jo kokoomuksen pormestariehdokkaaksi valittu Kirsi Piha ilmoitti yllättäen, ettei asetukaan ehdolle kuntavaaleissa.

Kuntavaalien ehdokashakemusten viimeinen jättämispäivä on tänään tiistaina. Varsinainen äänestyspäivä on 13. kesäkuuta.