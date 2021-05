Koronaepidemia vei matkustajat, eivätkä edelliset karsinnat riitä kattamaan tulomenetyksiä.

Pääkaupunkiseudun bussiliikenteeseen on luvassa lisäkarsintoja ensi syksynä.­

Koronaepidemian kurittama Helsingin seudun liikenne (HSL) joutuu jälleen tekemään uusia karsintoja bussiliikenteessä ensi syksynä.

Sekä Helsingissä, Espoossa että Vantaalla säästöt on tarkoitus kohdentaa ruuhka-ajan bussiliikenteeseen lähinnä vuorovälejä harventamalla.

Ensisijainen säästötoimenpide on hyödyntää bussireittien ajoaikojen nopeutumista, jolloin kalustoa voidaan käyttää tehokkaammin. Bussiliikenne on nopeutunut, koska matkustajia kulkee entistä vähemmän ja muu ajoneuvoliikenne on vähentynyt.

Osastonjohtaja Tero Anttila sanoo, että muutoin säästöissä käytetään juustohöylää.

”Kaikki edelliset karsinnat jäävät voimaan, ja nämä uudet karsinnat tulevat niiden päälle”, Anttila sanoo.

HSL päätti viimeksi tammikuussa 6,5 miljoonan euron karsinnoista. Säästöjä saatiin aikaan Itä-Helsingin bussiliikennettä säätämällä, metron ruuhka-aikaa supistamalla ja raitiolinjojen 4 ja 10 vuoroväliä harventamalla.

Muiden raitiolinjojen vuorovälejä harvennettiin jo viime vuonna.

Tammikuussa päätetyt ja nyt suunnitellut säästösummat ovat edelleen pieniä verrattuna HSL:n 520 miljoonan euron vuosittaisiin liikenneostoihin.

HSL:n lipputulot jäivät viime vuonna 150 miljoonaa euroa alle budjettiarvion. Alijäämä viime vuodelta on 70 miljoonaa euroa.

Anttilan mukaan polttoaineiden hinnat ovat olleet nousussa, mikä lisää bussiliikenteen kustannuksia.

”Meidän on luovutettava syksyn ja talven aikataulut liikennöitsijöille touko-kesäkuun taitteessa. Silloin karsinnat tarkentuvat”, Anttila sanoo.

Nyt sovittujen karsintalinjausten mukaisesti Itä-Vantaan uudesta linjastosuunnitelmasta jää toteutumatta lauantailiikenteeseen suunniteltu vuorovälien tihentäminen. Harvennettu iltaliikenne alkaa monilla bussilinjoilla suunniteltua aikaisemmin.

Keravalla HSL harventaa ruuhka-ajan vuorovälejä Helsinkiin suuntautuvassa seutuliikenteessä. Keravan sisäisessä liikenteessä lakkautetaan yksittäisiä vähän käytettyjä vuoroja.

Kirkkonummella kavennetaan ruuhkaliikenteen liikennöintiaikoja ja yksittäisillä linjoilla lyhennetään ruuhka-ajan tiheän liikenteen kestoa.

Sipoossa tulee käyttöön uusi liikennöintisopimus, joka laskee kustannustasoa merkittävästi. Tuusulassa HSL lakkauttaa yksittäisiä vähän käytettyjä vuoroja.