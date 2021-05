Epäilyt nuorisoryhmien järjestäytymisestä tulivat ilmi tänä keväänä.

Itä-Uudenmaan poliisi epäilee, että poliisilaitoksen alueen nuorisoporukoiden toiminnassa on järjestäytyneen rikollisuuden piirteitä. Itä-Uudenmaan poliisi toimii Uudenmaan itä- ja keskiosissa, esimerkiksi Vantaalla, Hyvinkäällä, Nurmijärvellä ja Loviisassa.

Kyse on nimenomaan nuorisoporukoiden keskinäisestä jengiytymisestä. Rikosylikomisario Petri Erosen mukaan poliisin tiedossa on, että ryhmissä on olemassa jonkinlaista johtotasoa.

Kyseisiin ryhmiin kuuluu alaikäisiä lapsia ja nuoria aikuisia. Joukossa on sekä Suomen että muiden maiden kansalaisia, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

”Mukana on yksittäisiä alaikäisiä. Puhutaan kuitenkin enimmäkseen 16–25-vuotiaista”, Eronen kertoo.

Poliisin mukaan rikosten esitutkinnoissa on käytetty merkittäviä määriä pakkokeinoja, kuten kotietsintöjä, pidättämisiä ja vangitsemisia. Lisäksi poliisi on takavarikoinut huumausaineita.

Poliisilaitos tekee asian arvioinnissa yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa.

Nuorisoryhmiin liittyen on tutkittu lukuisia erilaisia henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia, omaisuusrikoksia ja törkeitä huumausainerikoksia. Rikosnimikkeet vaihtelevat näpistyksistä tapon yrityksiin.

Poliisin tutkinnan kohteena olevat nuoret viettävät paljon aikaa yleisillä paikoilla, ja ainakin osa nuorista on syyllistynyt vakaviin rikoksiin. Kyse on kuitenkin hyvin pienestä joukosta, Eronen korostaa.

Hänen mukaansa nuorten jengiytyminen alkoi ilmetä tänä keväänä poliisin normaalien perustehtävien ja tutkinnan yhteydessä.

Poliisi on erityisen huolestunut lyömäaseiden käytöstä.

”Erilaisia miekkoja, ampuma-aseita ja niiden jäljitelmiä. Niillä uhataan tai niitä löydetään tehtävien yhteydessä. Sillä on myös merkittävä vaikutus poliisin työturvallisuudelle”, Eronen kertoo.

Saman huolen on viime viikkoina ilmaissut myös Helsingin poliisi.

Erosen mukaan lyömäaseita on käytetty niin omaisuusrikoksissa kuin henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissakin.

”Saattaa olla sellaisia, että tunkeudutaan toisen asuntoon esimerkiksi perimään velkaa. Nämä ovat vaarallisia tilanteita kaikkien kannalta.”

Mitään yhteistä motiivia rikosten taustalla ei poliisin mukaan ole. Osaa motiiveista Eronen kuvaa järjettömiksi ja mitättömiksi.

Eronen ei halua tarkemmin eritellä, minkä kokoisesta ryhmästä nyt on kyse tai missä se tarkalleen vaikuttaa.

”Yksi poliisin tehtävä on, että pyritään estämään ja vaikuttamaan siihen, että porukoihin ei rekrytoida lisää henkilöitä.”