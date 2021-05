Sompasauna juhlisi tulevana kesänä 10-vuotisjuhliaan. Lopettamispäätös johtuu kaupungin mukaan siitä, että Sompasaaren eteläisintä kärkeä eli Nihtiä aletaan rakentaa elokuussa. Sompasaunaseuran mukaan toiminta ei lopu vaan siirtyy muualle.

Helsingin Sompasauna saa lähtöpassit ensi kuussa. Päätöksen on tehnyt Helsingin kaupunki.

Asiasta kertoo HS:lle Kalasataman projektinjohtaja Hannu Asikainen.

”Kesäkuun puoliväliin mennessä toiminnan pitää olla päättynyt. Kalasataman eteläisimmän kärjen eli Nihdin rakentaminen elokuussa, ja valmistelevia töitä tehdään jo nyt. Alkaa olla turvallisuusriski viettää aikaa alueella”, hän sanoo.

Sompasaaren rakentaminen on jo hyvin pitkällä, ja viimeiset asunnot valmistuvat alkuvuonna 2024. Nihdin alueelle kulkeva raskas liikenne aiheuttaa Asikaisen mukaan saunojille turvallisuusriskin jo nyt. Rekat kuljettavat Verkkosaaren rakennustyömaalta Sompasaareen ruoppausmassoja.

Camilla Funck (vas), Chantel Richardson ja Axel Lehto nauttivat päivästä Sompasaunalla heinäkuussa 2017.­

Sompasaunasta on muodostunut näkyvä osa helsinkiläistä kaupunkikulttuuria. Vuonna 2015 se palkittiin Helsingin kulttuuritekona, ja paikasta on kirjoittanut myös esimerkiksi brittilehti The Guardian.

Jos sauna saisi jatkaa toimintaansa, tulevana kesänä vietettäisiin sen kymmenvuotisjuhlia. Sompasaunaseura ry:n varapuheenjohtaja Saara Louhensalo kuvaili HS:lle saunan alkuvaiheita vuonna 2017:

”Alkuperäisen Sompasaunan rakensi jotkut ihan randomtyypit. Mun kaveri oli täällä Sompasaaressa kesällä 2011 lennättämässä leijaa, ja näki ne. Tyypit oli löytäneet jostain puukiukaan ja rakentaneet sen ympärille saunahökötyksen, jonka lauteet oli lastulevyä, yksi seinä pressua ja ikkunoina toimi muovipussit.”

Sompasaunan luonteeseen on kuulunut, että sauna on aina välillä poltettu tai heitetty mereen ja sitten rakennettu uudestaan.

HS kirjoitti reportaasin yhdestä päivästä Sompasaunalla vuonna 2017. Tuolloin Sompasaunalla vierailijat ihmettelivät kaupungin päätöstä lopettaa saunan toiminta Sompasaaren asuinrakentamisen edistyessä.

”Suomi haluaa esiintyä jonain saunojen supervaltana, mutta mitä tekee Helsingin kaupunki? Se aikoo jyrätä Sompasaunan maan tasalle”, sanoi tuolloin Sompasaunalla aikaa viettänyt egyptiläinen Nano Eweis.

Projektinjohtaja Hannu Asikainenei oikein tiedä, mitä sanoisi lopettamispäätöksestä.

”Sompasauna on sinänsä ollut hieno, ja olen itsekin esitellyt sitä teksasilaisille ystävilleni. Mutta on koko ajan ollut tiedossa, että kyse on väliaikaisesta toiminnasta, joka loppuu aikanaan.”

Sompasauna on ikuistettu myös pipariin. Kuvassa HS:n piparikisaan vuonna 2016 osallistunut teos, jossa Bruce Oreck viettää Helsinki Sauna Daytä Sompasaunalla­

Hänen mukaansa Sompasaunaseuran kanssa on käyty neuvotteluja uudesta väliaikaisesta paikasta, joka voisi olla esimerkiksi Jätkäsaaressa tai Kalasataman pohjoisosassa. Mitään ei kuitenkaan ole lyöty lukkoon.

”Nihdin asemakaavan lounaiskulmassa on myöskin merkitty paikka saunalle tai kahvilarakennukselle. Mutta mikä se sitten olisikin, rakentaminen tulisi kyseeseen vasta 2020-luvun loppupuolella. Ranta-alue jää joka tapauksessa avoimeksi yleiselle käytölle, eli ihan rantaan ei tule asuintaloja.”

Sompasaunaseuran varapuheenjohtaja Matti Kinnunen painottaa, että Sompasaunan toiminta ei ole loppumassa vaan siirtymässä muualle. Kuten Asikainen, hänkin painottaa, ettei uudesta paikasta ole vielä varmaa tietoa.

”Käymme neuvotteluja parhaillaan, ja toivottavasti voimme pian kertoa asiasta lisää.”

Tällä hetkellä Sompasauna on avoinna oman ilmoituksena mukaan ”24/7”, ja kävijämäärä on rajoitettu 6–8 henkeen riippuen saunasta.