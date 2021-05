Vapaarahoitteisten asuntojen keskineliövuokrat ovat myös nousseet viidessä vuodessa huomattavasti enemmän kuin Helsingin kaupungin asuntojen (Heka) vuokrat.

Helsingissä on yhä enemmän merkitystä sillä, asuuko niin sanotussa kovan rahan vuokra-asunnossa vai onko saanut vuokrattua kodin Helsingin kaupungin asunnoilta (Heka).

Viime vuonna ero vapaarahoitteisten ja Heka-asuntojen keskineliövuokrissa oli jo yli 80 prosenttia. Kun Hekan asunnossa asuvalla keskineliövuokra oli 11,83 euroa, vapaarahoitteisissa asunnoissa keskineliövuokra oli 21,32 euroa. Viidessä vuodessa ero on revennyt merkittävästi, sillä vielä vuonna 2015 Heka-asunnon saaneet maksoivat vuokraa noin 60 prosenttia vähemmän kuin vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asuvat.

Heka-asuntojen vuokrat ovat myös nousseet viidessä vuodessa huomattavasti maltillisemmin kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat, 7,4 prosenttia. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat ovat samassa ajassa nousseet yli 20 prosenttia.

Helsingin asumiskustannukset puhuttivat keskiviikkona Helsingin kaupunginvaltuustossa, jossa keskusteltiin uuden asumisen ja maankäytön eli AM-ohjelman tavoitteiden toteutumisesta.

Tuoreen raportin mukaan kaikki tavoitteet eivät ole toteutuneet: sääntelemättömiä eli kovan rahan asuntoja on valmistunut yli tavoitteiden ja säänneltyjä alle sovitun määrän. Toisin sanoen on rakennettu paljon kovan rahan omistus- ja vuokra-asuntoja ja liian vähän esimerkiksi Hekan vuokra-asuntoja.

Sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja rakentui noin 16 prosenttia enemmän kuin AM-ohjelmassa on linjattu, ja säänneltyjä ara-vuokra-asuntoja puolestaan valmistui seitsemän prosenttia vähemmän kuin valtuustossa on sovittu. Hekan vuokra-asunnot lasketaan mukaan ara-vuokra-asuntoihin.

Myös niin sanottuja välimuodon asuntoja eli hitas- ja asumisoikeusasuntoja on rakentunut tavoitteita vähemmän.

Tilanne ei myöskään ole aivan heti korjaantumassa, sillä vuonna 2020 aloitetuissa uusissa asunnoissa tilanne on osittain sama: sääntelemättömiä asuntoja on aloitettu enemmän kuin AM-ohjelmassa on sovittu, ja sääntelemättömiä ara-vuokra-asuntoja vähemmän kuin on sovittu.

Erityisesti vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki sekä valtuutetut Mia Haglund (vas) ja Eveliina Heinäluoma (Sd) pitivät keskiviikkona valtuustossa esillä sitä, että kaupungin pitäisi pitää kiinni yhdessä sovituista sääntelemättömien ja säädeltyjen asuntojen rakentamismääristä kohtuuhintaisen asumisen varmistamiseksi.

”Hekan asuntojonossa on tällä hetkellä 23 000 ihmistä, kun asuntoja vapautuu vain 3 500 vuosittain”, Haglund sanoi.

Yksin asuntojen runsas rakentaminen ei vasemmistoliiton ja monien muidenkaan valtuutettujen mielestä takaa sitä, että asumisen kustannukset eivät jatkuvasti kasvaisi. Viime vuonna asuntoja rakennettiin 7 280 eli liki yhtä paljon kuin vuonna 1962 suuren muuton aikaan, mutta erityisesti asuntojen hinnat jatkoivat silti nousuaan. Myös vuokrat nousivat, mutta maltillisemmin.

Kokoomuksen riveistä huomautettiin, että asumisen hinta tuskin olisi laskenut myöskään, jos asuntoja ei olisi rakennettu suuria määriä. Valtuutettu Otto Meri (kok) kyseenalaisti koko säännellyn asuntotuotannon merkityksen.

”Ei kannata luovuttaa alihintaan eli alle markkinahinnan yhteistä omaisuutta. On myös vaara, etteivät asunnot kohdistu oikein niitä tarvitseville”, Meri sanoi.

”Ihmettelen, ettei Hekan asuntojonossa ole enemmänkin ihmisiä, kun vuokraetu kuussa on satoja euroja verrattuna vapaarahoitteiseen tuotantoon. Se, että on 23 000 ihmistä jonossa ei tarkoita, että he kaikki tarvitsisivat kaupungin edullisen vuokra-asunnon. Tarjonta luo kysyntää.”

Tuomas Rantanen (vihr) moitti Meren tietämystä Hekan asukasvalintakriteereistä.

”Kriteerit ovat sen verran tiukat, ettei Hekan asuntoa voi kuka tahansa lähteä hakemaan.”

Arhinmäki puolestaan vastasi Merelle, että Hekan asunnot toimivat omakustanneperiaatteella.

”Syy, miksi vapaarahoitteiset asunnot ovat niin paljon kalliimpia on, että niissä vedetään välistä. Siitä syntyy voittoa. Helsinkiin tarvitaan lisää omakustanneperiaatteella toimivaa asuntotuotantoa.”