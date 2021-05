Ressun lukion nykyiset tilat Kampissa ovat jääneet oppilasmäärän kasvun vuoksi liian pieniksi.

Helsingin Ruoholahdessa sijaitseva entinen tupakkatehdas aiotaan valjastaa ahtaaksi käyneen Ressun lukion käyttöön.

Osoitteessa Ruoholahdenkatu 23 sijaitsevaan, vuonna 1913 valmistuneeseen ja osittain Ruoholahden sillan alla sijaitsevaan rakennukseen aiotaan sijoittaa Ressun peruskoulun ja lukion lisätiloja. Nykyiset tilat Kampissa ovat jääneet oppilasmäärän kasvun vuoksi liian pieniksi.

Ajatus on, että koulun ja lukion lisätiloihin sijoitetaan 750 oppilasta ja rakennuksen kellarikerroksessa oleva päivittäistavaraliike säilyy.

Ruoholahdenkatu 23:n sijainti on keskeinen, ja se sijaitsee Ressun peruskoulun oppilaaksiottoalueella. Peruskoulun nykyisistä tiloista on alle puolen kilometrin kävelymatka uusiin tiloihin, jonne on tarkoitus sijoittaa ensisijaisesti perusopetuksen luokkien 7–9 oppilaita.

Ressun lukiolta on matkaa uusiin tiloihin noin kilometri.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Ruoholahdenkatu 23:n asemakaavan muutosta tiistaina kokouksessaan. Alueen rakennustyöt ovat käynnistyneet jo keväällä 2020, kun kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi nykyisestä asemakaavasta poikkeamisen.