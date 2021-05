Kun Ville Nukari, 19, ei löytänyt kelvollista työpaikkaa, hän päätti perustaa yrityksen – ”Keikkaa on niin paljon, että omat kädet eivät kohta riitä”

Nuorten yrittäjien määrä on kasvanut viime vuosina koko ajan. Millenniaalit eli vuosina 1980–1995 syntyneet ovat lähihistorian yrittäjähenkisimpiä.

Ville Nukarilla on juuri nyt paljon ikkunanpesukeikkoja. Viime viikolla hän pesi ikkunoita asiakkaan kotona Espoon Haukilahdessa.­

Kaikki alkoi joulupukista. Ville Nukari, 19, kyseli viime joulukuussa naapurustossaan Helsingin Lauttasaaressa, kuka tarvitsisi joulupukkia. Selvisi, ettei kukaan halua ottaa vierasta ihmistä kotiinsa koronavirusepidemian takia.

Sitten Nukari keksi tarjota videopuhelupukkia. Siitä tuli menestys, ja hän teki töitä kellon ympäri jouluaattona. Sen innoittamana Nukari alkoi miettiä, mitä muuta osaamista hän voisi myydä.

”Laitoin listalle työtehtäviä, joita osaan. Aloin miettiä, että tästähän pitäisi tehdä yritys”, hän kertoo.

Ville Nukari pääsi ylioppilaaksi vuosi sitten keväällä. Hän päätti pitää välivuoden ja tehdä sen aikana mahdollisimman paljon töitä. Hän pääsikin pian rakennustyömaalle töihin, mutta työnantaja ei maksanut palkkaa ajallaan. Hän vaihtoi toiseen rakennusalan yritykseen, mutta siellä töitä oli tarjolla vain muutamana päivänä kuukaudessa.

”Vaikka asun vielä vanhempien luona, käyttörahat alkoivat olla vähissä. Kun tajusin mitä kaikkea osaan, päätin työllistää itse itseni.”

Hän teki yritykselle nettisivut, joissa kertoo osaamisestaan. Siivousta, ikkunoiden pesua ja jopa koiran ulkoilutusta hän oli valmis myymään. Erityisosaamisekseen hän määritteli maalaamisen sekä purku- ja nikkarointihommat.

Remontointi on tullut tutuksi, kun Nukari on yhdessä vanhempiensa kanssa ollut remontoimassa useita asuntoja. Äidin kampaamossa hän on käynyt siivoamassa siitä lähtien, kun täytti 15 vuotta.

Yrityksen perustaminen on tänä päivänä varsin helppoa. Ilmoitus patentti- ja rekisterihallitukseen riittää.

Ville Nukari sai myös starttirahaa. Hän kuitenkin yllättyi, miten vaikeaa pankkitilin avaaminen uudelle yritykselle oli.

”Ensimmäinen pankki vastasi, että he eivät ota pienyrityksiä asiakkaiksi”, hän kertoo.

Toinen pankki ehdotti tapaamisaikaa lähes kolmen viikon päähän. Vasta kolmas pankki suostui avaamaan tilin saman tien.

Myös verottajan kanssa tuli ongelmia, sillä virkailija oli laskenut Nukarin tulot palkkatuloiksi ja ennakonpidätys oli aluksi aivan liian pieni.

Asiakkaita sen sijaan on tullut yllättävän helposti.

”Se oli perjantai, kun perustin yrityksen. Seuraavasta maanantaista lähtien olen tehnyt töitä keskimäärin kahdeksan tuntia päivässä kuutena päivänä viikossa.”

Hän mainosti yrityksensä nettisivuja lauttasaarelaisten Facebook-sivuilla, eikä juuri muuta tarvittu. Sen lisäksi hän on jakanut tyttöystävänsä kanssa 150 ilmoitusta rappukäytäviin ja ruokakauppojen ilmoitustauluille.

Hän tekee keikkoja Helsingissä ja Espoossa, mutta valtaosa töistä on edelleen Lauttasaaressa. Espoon puolella hän on käynyt pesemässä ikkunoita Westendissä ja Haukilahdessa.

Eniten keikkoja on iskuporakoneen kanssa. ”Sehän on aika kallis laite. Moni ei sitä omista tai osaa käyttää, mutta kiviseiniä on kaikilla.”

Nukari on kiinnittänyt seiniin hyllyjä, tauluja, televisioita ja pyörätelineitä. Toiseksi eniten tulee ikkunanpesukeikkoja, varsinkin nyt keväällä. Hänen Helsingin Apupalvelut -yrityksensä liikevaihto on noin 6 500 euroa kuukaudessa.

Ville Nukari yllättyi, miten helposti hänen yrityksensä on saanut asiakkaita. Hän on mainostanut Facebookissa sekä jakanut tyttöystävänsä kanssa ilmoituksia.­

Vaikka Ville Nukari on varsin nuori yrittäjäksi, ei hän ole enää mikään kummajainen.

”Nuorten yrittäjien määrä on viime vuosina kasvanut koko ajan”, verkostopäällikkö Aicha Manai Suomen Yrittäjistä kertoo.

Viimeisten kolmen vuoden aikana uusia alle 35-vuotiaita yksinyrittäjiä tuli tuhat lisää ja työllistäviä yrittäjiä noin 7 000. Alle 35-vuotiaita yksinyrittäjiä oli siten viime vuonna jo 13 000 ja työllistäviä yrittäjiä peräti 45 000.

Nuorisobarometrin mukaan millenniaalit eli vuosina 1980–1995 syntyneet ovat lähihistorian yrittäjähenkisimpiä. Tähän ovat vaikuttaneet monet asiat.

”Kouluissa on ollut pitkäjänteistä yrittäjäkasvatusta. Myös erilaiset esikuvat vaikuttavat, kuten Slush ja sen vetäjät. Lisäksi nämä tienraivaajat ovat saaneet paljon huomiota mediassa”, Manai sanoo.

Samaan aikaan yrityksen perustamista on yksinkertaistettu, uusyrityskeskukset auttavat aloittelevia yrittäjiä ja starttirahaakin on tarjolla.

Lisäksi työmarkkinoilla on tapahtunut iso murros: nuorten on vaikea löytää vakituista, kokoaikaista työsuhdetta. Moni myös tekee useaa työtä tai toimii sivutoimisena yrittäjänä palkkatyön ohessa.

Ville Nukari aikoo pyrkiä myöhemmin Aalto-yliopistoon opiskelemaan kauppatieteitä. Kun yrittämisen käytännön puoli on jo tuttua, teoria kiinnostaa.

Oma yritys on menestynyt niin hyvin, että hän pohtii jo laajentamista.

”Keikkaa on niin paljon, että omat kädet eivät kohta riitä. Olisi hienoa, jos pystyisin itseni lisäksi tarjoamaan töitä myös muille. Tiedän kokemuksesta, miten vaikeaa nuoren on ilman koulutusta saada töitä.”

Hän rohkenee suositella yrittämistä myös muille.

”Kun saa byrokratian toimimaan, tämä on todella kivaa. Minulla meni pari kuukautta opetteluun.”

Hän sanoo nauttivansa siitä, että jokainen työpäivä on erilainen.

Mutta pelkkä nikkarointitaito ei riitä, sen Nukari on huomannut. ”Tärkeintä on tulla toimeen ihmisten kanssa.”