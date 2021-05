Kolmen epäonnistuneen yleiskaavayrityksen jälkeen on todettava, että paikalliset tiesivät, mistä puhuivat.

Sipoolainen tuttavani nauroi räkäisesti 12 vuotta sitten.

Helsinki oli kaupunginjohtaja Jussi Pajusen (kok) ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuoren (kok) johtamana kaappaamassa Östersundomia Sipoolta ja suunnittelemassa alueelle tiivistä metroon nojaavaa asutusta.

Östersundomissa asuvan tuttavani mökin paikalle ja naapurin hevoslaitumelle soviteltiin metroasemaa ja mittavaa rakentamista.

Tuttava luetteli nopeasti, millaisiin esteisiin Helsingin suunnitelmat törmäisivät: Natura-alue, luonnonsuojelualue, muinaismuistoalue, upottava ranta ja pystysuorat kallioseinämät.

Kolmen epäonnistuneen yleiskaavayrityksen jälkeen on todettava, että kaveri tiesi, mistä puhui.

Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteisen yleiskaavan kaava-alueen pinta-ala on 44,5 neliökilometriä, josta maa-aluetta on noin 39 neliökilometriä. Östersundomiin on suunniteltu 100 000 asukkaan ja 30 000 työpaikan kaupunginosaa, jonka runkona toimisi Helsingin metron jatko itään.

Luonnollisten rajoitusten vuoksi rakennettavaa maata on kovin vähän näin suuria ihmismääriä varten.

Natura-alueen raja ei nimittäin anna vapautta rakentamiselle sen toisella puolella. Lainsäädännön perusteena on, ettei rakentaminen saa heikentää Natura-alueen luontoarvoja.

Kerrostaloalue rajalla heikentäisi niitä melkoisella varmuudella, koska asukkaat innokkaasti retkeilisivät luonnon helmassa.

Kuluneiden vuosien aikana kaupunkisuunnittelun ideaalit ovat ehtineet vaihtua, ja 40 minuutin mittainen metromatka Sipoon Sibbesborgista keskustaan on muuttunut liian pitkäksi.

Metro ratkaisuna on tavattoman kallis. Näin raskasta joukkoliikenneratkaisua ei kannata viedä alueelle, jossa ei ole joukkoja.

Osmo Soininvaara (vihr) kysyi blogissaan jo vuonna 2014, onko aika ajanut Östersundomin ohi. Tuolloin Nurmijärvi-ilmiö oli hiipunut, ja ihmiset äänestivät jaloillaan kaupungissa asumisen puolesta.

Helsingin uudessa yleiskaavassa tavoitteena on tiivistää rakentamista nimenomaan Kehä I:n sisäpuolella, jolloin matkat keskustaan ovat lyhyitä. Sisääntuloteille suunnitellaan pikaraitiotietä.

Näin koronaepidemian mainingeissa voi kuitenkin kysyä: haluavatko ihmiset jatkossa muuttaa pois ydinkaupungista? Muuttaako mahdollinen etätyön yleistyminen ihmisten asumismieltymyksiä?

Miten pysyviä muutoksia epidemia aiheuttaa, ja miten kaupunkisuunnittelun pitäisi siihen reagoida?

Helsingin kokoomuksen ryhmänjohtaja Daniel Sazonov on pohtinut, että Östersundomista voisi tehdä pientaloalueen. Ilman metroa tai pikaraitiotietä Östersundomista syntyisi juuri sellainen autoilijoiden kehto, joilta viime vuodet on yritetty välttyä.

Tilava omakotitalo, suuri piha ja lähellä olevat hienot virkistysalueet ovat toisaalta juuri sitä, mistä moni on korona-aikana haaveillut.