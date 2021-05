Vapaavuori toimii yhtiössä osa-aikaisena kaupunkikehityksen neuvonantajana.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) siirtyy virkatehtävänsä jälkeen elokuussa tanskalaisen kiinteistösijoittajan NREP:n palvelukseen. Hän toimii yhtiössä osa-aikaisena kaupunkikehityksen neuvonantajana, kertoo Kauppalehti.

”Oli luontevaa, että uusissa tehtävissä olisi jatkumoa sille, mitä reppuun on jäänyt matkan varrella”, Vapaavuori kertoi Kauppalehdelle.

”Kaupunkikehityksessä on kyse monista eri asioista, mutta tuskin on asiaa, jolla on niin laaja-alaista vaikuttavuutta kuin kiinteistöillä ilmastonmuutoksen torjunnasta alkaen.”

Kauppalehden mukaan NREP on kiinteistösijoittaja ja -kehittäjä, jolla on kokonaisuudessaan noin 7,1 miljardia euroa hallinnoitavaa varallisuutta.

Vapaavuori ei ole ehdolla kuntavaaleissa, joten hän ei myöskään jatka Helsingin pormestarina enää vaalien jälkeen. Vapaavuori valittiin viime vuonna Suomen Olympiakomitean puheenjohtajaksi.