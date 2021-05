Helsinki täyttää leviämisvaiheen kriteereistä enää yhden, ilmaantuvuusluvun. 40–45-vuotiaiden rokotusajanvaraus avautuu pormestari Jan Vapaavuoren (kok) mukaan näillä näkymin ensi viikolla.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatio­ryhmä päätti tiistaina erinäisistä rajoitusten purkamistoimista 17. toukokuuta alkaen.

Kaupunki tiedotti rajoitusten purkamisesta tiistai-iltana. Myös Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) otti ne puheeksi tiedotustilaisuudessaan.

Rajoituksia puretaan erityisesti ulkotiloissa tapahtuvien harrastusten kohdalla. Lasten ja nuorten harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta ulkona mahdollistetaan vuonna 2001 syntyneille ja tätä nuoremmille. Kisojen mahdollisesta yleisöstä päättää erikseen aluehallintovirasto.

Lisäksi lasten ja nuorten yöleiritoiminta mahdollistetaan rajoitetusti.

”Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveys­turvallisuus­ohjeita”, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Myös aikuisten ulkoharrastustoimintaa mahdollistetaan toukokuun jälkipuoliskolla rajoitetusti.

Uimahalleja avataan vuonna 1955 syntyneille ja sitä vanhemmille 17. toukokuuta alkaen rajoitetusti. Kaupungin uimahalleista ovensa avaavat Itäkeskuksen ja Pirkkolan uimahallit ja Urheiluhallit oy:n uimahalleista Mäkelänrinteen ja Vuosaaren uimahallit.

Ruuhkien välttämiseksi sisäänpääsyä halleihin porrastetaan tarvittaessa. Pukuhuoneissa joka toinen kaappi on poistettu käytöstä riittävien etäisyyksien varmistamiseksi. Uimahallien saunat ovat auki, mutta kuntosalit ovat kiinni toistaiseksi.

Muutoksia on tulossa myös yksityistilaisuuksien kokoontumisrajoituksiin. Aiempi suositus oli, ettei yksityistilaisuuksia järjestettäisi lainkaan. Nyt suositusta nostetaan enintään kuuteen henkilöön.

Vapaavuori huomautti, että ilmaantuvuusluku on Helsingissä edelleen liian korkea.

”Olkoonkin, että leviämisvaiheen kriteereistä täytämme enää yhden. Se kriteeri on ilmaantuvuusluku”, hän sanoi.

”Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 71. Korkeimmillaan luku on ollut yli 400. Alas on tultu siis oikein kunnolla.”

Koronakoordinaatio­ryhmä päätti myös, että lukioiden ylioppilasjuhlat järjestetään abiturienteille lähitoteutuksena. Juhliin ei kuitenkaan oteta yleisöä, vaan niitä voi seurata videolähetyksen välityksellä kotoa.

Käytössä olevan tilan koko määrittelee juhlaan kerrallaan osallistuvien abiturienttien maksimimäärän. Kotona tai muissa yksityisissä tiloissa järjestettävät kevään ja kesän valmistujaisjuhlat on hyvä järjestää ensisijaisesti ulkotiloissa ja voimassa olevia yksityistilaisuuksien henkilö­määrä­suosituksia sekä muita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä annettuja ohjeita noudattaen.

Vapaavuori sohaisi tiedotustilaisuudessa piikikkäästi hallituksen ja muiden koronarajoitusten kanssa tekemisissä olevien tahojen suuntaan.

”Kaupungin epäkiitollinen tehtävä on käyttää kokonaisharkintaa exit-strategiassa, sillä kukaan muu sitä tässä maassa ei tee. Se voi aiheuttaa perusteltua hämmennystä, sillä päätöksiä tehdään monessa eri paikassa, kaupungin lisäksi esimerkiksi aluehallintoviraston ja hallituksen tasolla.”

Vapaavuori kertoo ymmärtävänsä, että halu palveluiden avaamiselle on suuri monella. Hän haluaa välttää sellaisen viestin välittämistä, että epidemia olisi ohi, jos palveluita avattaisiin laajemmin.

40–45-vuotiaiden rokotusajanvaraus avautuu Vapaavuoren mukaan näillä näkymin ensi viikolla.

Tällä hetkellä helsinkiläisistä yli 208 000 on saanut vähintään yhden annoksen koronavirusrokotetta.

Vapaavuori kuvaili ikääntyneiden rokotekattavuutta ”erittäin hyväksi”. 75-vuotiaista ja sitä vanhemmista rokotteen on saanut yli 90 prosenttia.