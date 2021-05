Ollaan liukkaalla jäällä, jos väistymässä oleva pormestari Jan Vapaavuori osallistuu NREP:ssä Helsinkiä koskevaan kiinteistöalan liiketoimintaan, sanoo hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää.

Hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää ei näe estettä Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren siirtymiselle kiinteistöbisneksen puolelle mutta sanoo, että vaitiolovelvollisuus täytyy pitää kirkkaana mielessä.

”Sinänsä on ihan ok, että pitkään virassa toiminut henkilö voi siirtyä yksityiselle puolelle. Se ei ole ongelmallista”, Mäenpää sanoo.

”Mutta tässä nousee ongelmalliseksi kysymys siitä, miten kunnallista viranhaltijaa sitova vaitiolovelvollisuus ja siihen kytkeytyvä hyväksikäyttökielto tulevat noudatettaviksi.”

Mäenpään mukaan Vapaavuorta sitoo 25 vuoden vaitiolovelvollisuus ja samanmittainen on myös hyväksikäyttökiellon aika.

Tanskalainen kiinteistösijoittaja NREP ilmoitti tiedotteessaan, että ensimmäisten kuuden kuukauden aikana tehtävässä aloittamisestaan Vapaavuori ei osallistu mihinkään Helsingin kaupunkiin liittyviin hankkeisiin vaan noudattaa vapaaehtoista karenssiaikaa.

Lisäksi hän pidättyy pormestarikautensa lopun osallistumasta keskusteluihin, joissa NREP on osapuolena, NREP kertoo.

Mäenpään mielestä kuuden kuukauden karenssi on kaunis ele mutta osoittaa samalla siirtymiseen liittyvän sensitiivisen ongelman. Hänen mukaansa Vapaavuorella on luonnollisesti paljon kaupunkiin liittyvää tietoa, mikä voi parantaa yksityisen toimijan kilpailuasetelmaa.

”Ehkä juuri siksi hänet on rekrytoitukin”, Mäenpää sanoo.

”Hän on Helsingissä tehnyt kaupunkikehitykseen liittyviä töitä. Siitä nousee kysymys, miten pitkälle hän voi käyttää hyväksi taloudellisiin kysymyksiin liittyvää tietoa.”

Mäenpään mielestä ollaankin ”liukkaalla jäällä”, jos Vapaavuori osallistuu NREP:ssä Helsinkiä koskevaan kiinteistöalan suunnitteluun ja liiketoimintaan. Tässä mielessä kuuden kuukauden karenssi ei ole välttämättä riittävä.

”Hänen pitää tiedostaa se, että hän ei voi rajoituksetta käyttää hyväksi Helsingin rakentamisliiketoimintaan liittyviä tietojaan yksityisen työnantajansa kilpailuaseman parantamiseksi. Olen siis myötäsukainen tällaisille siirtymille, mutta ei ole läpihuutojuttu, jos uusi tehtävä kytkeytyy läheisesti entiseen virkaan.”

Vaasan yliopiston emeritusprofessori Ari Salminen esittää siirtymisestä kolme huomiota.

”Ensinnäkin sen, viekö hän mukanaan erityisen arkaluonteista tietoa. Silloin on kyseessä Helsingin intressi. Jos hän sanoo, että ei vie, siihen on vaikea sanoa mitään.”

Salmisen mielestä kunnissakin tulisi olla samanlainen karenssiaika kuin valtiolla on. Virkamieslaki määrittelee sen korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi.

”Toiseksi asiaa voi katsoa yritysten kannalta: aiheuttaako tällainen kilpailun vääristymistä, jos yhdelle yritykselle syntyisi tällaista erityistä etua?”

Kolmas asia on Salmisen mukaan epäily siitä, onko Vapaavuori rekrytoitu nimenomaan siksi, että hänellä on vahvaa tietoa Helsingin asioista. Tämä on kuitenkin spekulaatiota, Salminen korostaa.