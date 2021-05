Uusi raitiotie, uudet työpaikat, viherkadut ja tapahtumatoiminta muuttaisivat lavean katualueen osaksi Helsingin ydinkeskustaa.

Helsingin Wall Street eli pankkikaduksi nimetty Teollisuuskatu saattaa muuttua radikaalisti, jos kaikki uuden kaavarungon ideat ja suunnitelmat toteutuvat.

Kaavarunko kurkottaa vuoteen 2050, ja siihen on koottu uusia liikenneratkaisuja, raitiotielinja, lisärakentamista, viherkatua, kävelyn helpottamista, siltaremontteja ja pyöräreittejä.

Teollisuuskadun ja Junatien noin 2,5 kilometrin akselille voisi mahtua runsaasti uusia työpaikkoja, mutta myös tilaa vilkkaalle tapahtumatoiminnalle Vallilan Konepajalla, Dallapénpuistossa ja Suvilahdessa.

Täydennysrakentamista voisi olla 250 000–400 000 neliömetriä. Valtaosa siitä sijoittuisi nykyisiin kortteleihin.

Kaavarunkotyön vetäjä, arkkitehti Tiia Ettala luonnehtii aluetta työpaikkojen, tapahtumien ja kulttuurin yhteenliittymäksi. Ydinkeskustan toiminnot laajenevat pohjoiseen.

”Teollisuuskadun akseli on tulevaisuuden keskusta-aluetta”, Ettala sanoo.

Lähes 90 prosenttia Teollisuuskadun akselin kiinteistöistä on yksityisomistuksessa.

Leveästä katutilasta lohkaisee oman osansa nurmiraiteelle sijoitettu raitiolinja Itä-Helsingistä Meilahteen, nykyinen runkolinja 500 raiteille nostettuna.

Helsingin kaupunki järjesti suunnittelukilpailun Junatien sillan uusista järjestelyistä. Voittaneessa ehdotuksessa autoliikenne Kulosaaren sillalle kulkisi uudella rampilla.­

Aivan uusia rakennuspaikkoja on hahmoteltu kolme: Teollisuuskadun Pasilan päässä, Dallapénpuiston kulmassa ja Suvilahdessa Junatien varressa. Kaikissa näissä kohteissa tarvitaan sekä kaavamuutos että isoja siltaurakoita tai maanrakennustöitä, jotta paikoille voitaisiin rakentaa mitään.

Kaavarungon perusteella ei myönnetä rakennuslupia tai tehdä uusia liikennejärjestelyjä. Kaavarunko ohjaa kaavamuutoksia, joiden aikataulusta päättävät kiinteistöjen omistajat.

Esimerkiksi Suvilahdessa rakennuspaikkojen vapautuminen edellyttäisi Junatien sillan miettimistä kokonaan uusiksi kilpailuehdotuksen mukaisesti. Kyseessä on valtava katu- ja siltaurakka, jonka yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja toteutukseen kuluu todennäköisesti vuosia.

Dallapénpuistossa ideana on lisätä tilaa istutuksille, kävelylle ja oleskelulle Aleksis Kiven kadun puolella.

Puisto sinänsä on ollut suosittu piknik- ja kirpputoripaikka, mutta käyttäjät ovat palautteessaan moittineet, ettei siellä pääse katumelua pakoon. Siksi Teollisuuskadun reunalle on hahmoteltu tilaa rakennukselle, joka samalla toimisi melusuojana.

”Ajatuksena on poistaa pohjoisilta kaistoilta autoliikenne ja yhdistää alue toiminnallisesti Dallapénpuistoon.”

Kaavarunkoalue on niin suuri, että sitä on jäsennetty kolmeen osaan. Teollisuuskadun länsipäätä leimaavat Pasilan läheisyys ja Konepajan alue, josta on sukeutumassa vilkas tapahtumakeskus.

Keskivaiheilla eli Teollisuuskadun laaksossa hallitsevat pankkien ja vakuutusyhtiöiden isot toimistotalot.

Kaavarungon itäpäässä on Junatie, jonka ympäristöä määrittävät Kulosaaren sillan liikenne sekä Suvilahden tapahtuma-alue.

Teollisuuskadun länsipäässä pikaraitiotie sukeltaisi mahdollisesti tunneliin. Jalankulkijat pääsevät Sähköttäjänpuistoon katetun kulkutien kautta.­

Sähköttäjänpuistoon hahmoteltu rakennuspaikka sijoittuu pysäköintialueena käytetylle kaistaleelle Teollisuuskadun ja Konepajan kävelysillan kainalossa.­

Teollisuuskadun länsipää

Yksi Teollisuuskadun isoista uudistuksista on mahdollinen uusi pikaraitiotie. Runkolinja 500 eli entinen bussi 58 on ruuhkainen, ja sen matkustajamäärät puoltaisivat sen nostamista kiskoille. Pikaraitiotie keventäisi idässä metron kuormitusta.

Teollisuuskadun leveään katutilaan mahtuisi raitiotie omalle kaistalleen. Liikenteellisiä ongelmia tulee vasta Pasilassa, missä katutila on ahdas. Siksi liikennesuunnittelijat ovat miettineet vaihtoehtoa, jossa raitiolinja sukeltaisi maan alle Sähköttäjänpuistossa.

Teollisuuskadun länsipäässä yksityiset kiinteistönomistajat ovat jo virittäneet omia kaavamuutoksiaan. Esimerkiksi Onvest-yhtiö on teettänyt alustavia toimitalosuunnitelmia Kuortaneenkatu 4:een.

Konepaja-alueella Bruce Oreckin yhtiön kunnostustyöt Bruno Granholmin suunnittelemissa vanhoissa hallitiloissa ovat jo tekeillä. Sen sijaan sähköjunahalli Teollisuuskadun kupeessa on määrä purkaa. Sen tilalle on tulossa modernia toimitilaa.

MTV keskittää toimintansa konepaja-alueelle muutaman vuoden kuluttua.

Teollisuuskadun laakso

Teollisuuskadun ja Satamaradankadun välissä on väljä alue, jossa on St1:n huoltoasema, pysäköintialueita ja hampurilaispaikka. Tänne St1:n perustaja Mika Anttonen on virittänyt cheerleading- ja voimisteluhallia. Valkoisen modernin hallin on suunnitellut Arkkitehtitoimisto K2S.

Cheerleading- ja voimisteluhalli voisi sijoittua Teollisuuskadulla sijaitsevan huoltoaseman tuntumaan.­

Dallapénpuiston tuntumaan Kinaporinkadun kulmaukseen on hahmoteltu uutta sisäänkäyntiä Sörnäisten metroasemalle.

Junatien silta

Liikennesuunnittelijat ovat sovittaneet Junatien sillalle uutta linjausta Sörnäisten rantatielle suunnittelukilpailussa voittaneen ehdotuksen mukaisesti. Suunnitelmassa on otettu huomioon Sörnäisten tunneli, jonka on määrä johtaa autoliikennettä Sörnäisten rantatieltä Hermannin rantatielle.

Jos uusi silta rakennetaan, Suvilahden kaasukellojen tuntumaan avautuisi mahdollisuus rakentaa jotain uutta. Samalla tulisi tilaa uusille kulkuyhteyksille keskustan suunnasta.

Junatien suunnitelmissa on hahmoteltu myös aivan uudenlaista käveltävää kaupunkiaukiota Teurastamon ja Suvilahden väliseen liikennetilaan.

Parhaillaan kaupunki selvittää Helsingin kaupungin taidemuseon (HAM) sijoittumista Suvilahden kaasukelloihin. Täydennysrakentamisen rajaama suojaisa tapahtumapiha tukisi tätä käyttöä.