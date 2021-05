Kopterien kyydissä lentävät niin tavarat kuin henkilökuntakin.

Helsingin yliopistollinen sairaala testaa keväällä 2023 droneja hoitovälineiden kuljetuksessa. Dronejen kokeilu tapahtuu yhteistyössä Airmour-hankkeen kanssa. Euroopan komissio on myöntänyt Airmour-hankkeelle kuuden miljoonan euron rahoituksen.

”Tiheästi asutuilla alueilla liikennesuunnittelusta on tullut yhä vaikeampaa ja uusia ratkaisuja etsitään myös ilmatilasta”, hankkeen tiedotteessa kerrotaan.

Helsingissä dronejen käyttöä testataan kuljettamalla ensihoitohenkilöstöä, lääkintälaitteita ja -materiaaleja simuloiduille onnettomuuspaikoille.

”Kokeilujen tarkkaa sijaintia ei olla vielä määritelty, mutta esimerkiksi saariston kaltaiset vaikeakulkuiset kohteet voisivat tarjota mielenkiintoisen testiympäristön”, tiedotteessa kerrotaan.

Testeissä käytetään sekä miehittämättömiä että miehitettyjä droneja. Ensihoitohenkilökunnan kuljettamisella saattaa kuitenkin vielä toistaiseksi olla lainsäädännöllisiä esteitä. Tämän vuoksi testeissä saatetaan joutua turvautumaan testinukkejen käyttöön.

”Ihmisten kuljettaminen autonomisilla lentolaitteilla ei ole vielä arkipäivää, mutta tähän on syytä lähteä valmistautumaan etunojassa. Näin hyödyt saadaan ulosmitattua mahdollisimman nopeasti teknologian ja lainsäädännön kypsyttyä. On tiettyjä tilanteita, joissa ilmatie on ylivertainen”, kertoo Airmour-hankkeen koordinaattori Petri Mononen Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä.

Tutkimusnäytön perusteella droneista voi olla apua erityisesti kiireellisten sairastapausten hoidossa.

”Esimerkiksi puoliautomaattisen sydäniskurin toimittaminen potilaan luokse hätäpuhelun koordinaattien avulla on simulaatiomallinnusten perusteella sekä tehokas että taloudellinen ratkaisu.”

Droneja testataan keväällä 2023 Helsingin lisäksi Luxemburgissa, Norjan Stavangerissa, Saksan Hessenissä ja Dubaissa Lähi-idässä. Näistä kahdessa, Luxemburgissa ja Dubaissa, testaus toteutetaan simulaationa.