Pormestari Jan Vapaavuoren urasiirto kiinteistösijoittajan palvelukseen on monella tapaa merkittävä. Kuntapäättäjät saavat yhä useammin eteensä yrityksissä jo pitkälle valmisteltuja suunnitelmia siitä, millaista Helsinkiä seuraavaksi rakennetaan.

Tanskalaislähtöisen kiinteistökehitysyrityksen Nrepin Suomen-toimitilat sijaitsevat Pohjoisesplanadilla Helsingissä. Pormestari Jan Vapaavuori on siirtymässä töihin Nrepiin.­

Ensimmäinen tunnustelu järjestyi 4. helmikuuta. Tanskalaislähtöisen kiinteistösijoitusyhtiön Nrepin sijoitusjohtaja Jani Nokkanen oli kutsunut Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) perinteikkään Savoy-ravintolan kabinettiin.

Tapaamispaikka oli kätevästi Eteläesplanadilla, siis Nrepin toimitilojen ja Helsingin kaupungintalon läheisyydessä.

”Halusimme tavata piilossa. Emme olleet edes ajatelleet, että hän olisi käytettävissä, mutta saimme siitä vihiä noin kuukausi sen jälkeen, kun hän ilmoitti jättävänsä politiikan”, Nokkanen sanoo.

Suomen vaikutusvaltaisimman kuntapoliitikon seuraava urasiirto on monella tapaa merkittävä ratkaisu. Vapaavuoren kausi pormestarina päättyy kesällä, ja hän siirtyy vapaaehtoisen karenssin jälkeen osa-aikaiseksi kaupunkikehityksen neuvonantajaksi Nrepiin.

Savoyn tapaamista seurasi Nokkasen mukaan videohaastatteluita tanskalaisten kanssa. Vapaavuoresta ei niinkään haeta Nrepille verkostoitujaa Suomessa, vaan kyse on Vapaavuoren kansainvälisistä yhteyksistä. Tätä Nokkanen korostaa varmasti osin siksi, että pormestarille on kertynyt Helsingistä runsaasti tietoa, josta hänen tulee vaieta yritysmaailmassa.

”Käytämme häntä ulkomailla, emme Suomessa, vaikka kaikki sitä nyt pelkäävät”, Nokkanen sanoo.

Nrep on merkittävä toimija kiinteistösijoituskentällä.

Yritystietoja ylläpitävän Asiakastiedon mukaan Suomen Nrepin enemmistöomistaja on tanskalainen Nordic Real Estate Partners. Toisen puolikkaan Nrep oy:stä omistavat yritystensä kautta puoliksi Nokkanen sekä osakas Mikko Räsänen.

Suomen-yhtiön liikevaihto on vuosina 2016–2019 ollut 3,6–5,3 miljoonaa euroa. Tulos on vaihdellut voimakkaasti 1,2 miljoonan euron voitosta 915 000 euron tappioon.

”Paikallisen yhtiön tulos heiluu. Nrep ei ole jättiläismäinen kultakaivos, Janne [Vapaavuori] ei tule hyppäämään kultakaivoksen päälle vaan haluamme saada muutosta maailmaan”, Nokkanen sanoo.

Nrepillä on Helsingistä jo noin 15 vuoden kokemus. Suomen-yhtiöllä on Nokkasen mukaan noin 80 työntekijää ja toteutuneiden hankkeiden listassa esimerkiksi Pelican Self Storage -varastotilaketjun sekä hotellimaiseen asumiseen keskittyvän Noli Studios -mallin tuominen Suomeen.

Vapaavuori on kiinteistöjätille kiinnostava tämän ulkomaisten verkostojen takia, Nokkanen sanoo.

”Hänellä on kontaktit Euroopan investointipankista ja maailman suurimpien kaupunkien pormestareiden verkostosta.”

Ennen siirtymistään Helsingin pormestariehdokkaaksi vuonna 2017 Vapaavuori toimi Euroopan investointipankin varapääjohtajana.

Nokkanen sanoo toivovansa Vapaavuoren tarttuvan muihin kuin suomalaisiin aluekehityshankkeisiin. Sellaisia voivat olla kööpenhaminalaisen kaupunginosan uudistaminen sekä Nrepin Puolassa vireillä olevat hankkeet.

”Isoissa Pohjois-Euroopan aluekehityshankkeissa on tärkeää, että ymmärretään yhtä aikaa bisnestä ja politiikkaa. Siinä Vapaavuori on meille tärkeä.”

Vapaavuori ei ole Nrepissä ensimmäinen laatuaan. Myös Kööpenhaminan pitkäaikainen pormestari Jens Kramer Mikkelsen vaihtoi Nrepiin, kaupunkikehitysjohtajaksi.

Nyt esimerkiksi Olympiakomitean puheenjohtajana toimivan Vapaavuoren tapaan myös Jens Kramer Mikkelsen toimi työssään ensin osa-aikaisesti mutta vaihtoi sittemmin kokoaikaiseksi.

Jens Kramer Mikkelsen­

”Jens Kramer toimii Tanskassa eikä hänellä ole vastaavia kansainvälisiä kontaktejakaan kuin Vapaavuorella.”

Vapaavuoren suhteista tuskin on pääkaupunkiseudullakaan haittaa. Nrep on vielä suomalaisittain harvinainen toimija, koska se sekä sijoittaa rahaa asuntoihin ja muihin tiloihin että osallistuu rakennusten suunnitteluun.

Juuri kiinteistöjen kehittäminen erottaa sitä ulkomaisista rahastosijoittajista. Niamin, Newsecin ja Regeneron kaltaiset sijoittajat ovat harvemmin mukana uusien liiketilojen tai asuntojen perustamisesta asti.

Pyrkiessään Helsingin markkinoille Nrep on kokenut myös takaiskuja. Niistä kuohuttavin lienee vuosi sitten toukokuussa käyty kamppailu Lapinlahden sairaala-alueesta. Helsinkiläinen kaupunkisuunnittelu päätyi silloin yhdysvaltalaiseen New York Timesiin asti, kun lehti uutisoi Muumi-yhtiön vetäytyvän ristiriitoihin johtaneesta hankkeesta.

Nrep olisi halunnut ostaa rapistuneen kokonaisuuden. Vapaavuori kannatti Lapinlahden luovuttamista kiinteistösijoittajalle voimakkaasti. Hän käytti poliittista valtaansa ja nosti päätöksen kaupunginhallitukseen ohi kaupunkisuunnittelusta vastaavien poliitikkojen tahdon.

Jan Vapaavuori­

Vapaavuori myös puolusti toukokuussa 2020 blogissaan Lapinlahden luovuttamista Nrepille.

”Kerrankin on löydetty sijoittaja, joka haluaa sitoutua arvorakennusten suojeluun. Toivoisin, että näin olisi useamminkin. Tällaisen mahdollisuuden hylkääminen tuntuisi täysin elämälle vieraalta”, hän kirjoitti.

Varsinkin viime kuukausina Helsingissä on kiivaasti puitu kysymystä, onko kiinteistösijoittajilla jo liikaa valtaa siinä, millaista uutta kaupunkia luodaan. Siksi Vapaavuoren kaltaisen poliitikon siirtymisessä Nrepille on nähtävissä suuri periaatteellinen siirtymä.

Näin kehitystä avaa yhdyskuntasuunnittelun professori Kimmo Lapintie Aalto-yliopistosta.

”Tämä kulttuurin muutos Helsingissä ei ole ollut salattu asia”, Lapintie sanoo.

Nrepin kaltaiset yritykset voivat siis virittää rakennushankkeita omine suunnittelijoineen. Sitten ne voivat esitellä pitkällä olevia ideoita kuntapäättäjille, joilla lain mukaan tulee olla yksinvalta kaavoituksessa.

Virkamiehille ja kuntapoliitikoille voi olla houkuttelevaa tarttua jo lähes valmiilta vaikuttaviin suunnitelmiin. Toissijaisiksi voivat jäädä kunnan oma kokonaisvaltainen suunnittelu ja asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa.

”Argumentti on usein, että näin varmistetaan hankkeiden toteutuminen. Mutta se on erikoinen argumentti Helsingissä, jossa asunnot menevät kuin kuumille kiville ja kysyntä on voimakasta”, Lapintie sanoo.

Olennainen osa Nrepin toimintaa ovat sijoittaminen ja kiinteistörahastot. Kasvavat kaupunkiseudut ovat kansainvälisille sijoittajille turvallinen paikka hakea tuottoa. Rakennushankkeet ja kiinteistömarkkinat puolestaan ovat aina paikallisia.

”Ja siksi on tavanomaista käyttää puhetorvina ihmisiä, jotka osaavat kertoa yrityksille, missä kannattaa toimia”, sanoo kaupunkisuunnittelusta ja maankäytöstä Vantaalla vastaava apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä (sd).

Hän toimi ennen Vantaalle siirtymistään pitkään Helsingin vastaavana johtajana.

Kuntien tavasta luoda uutta kaupunkia ja kaavoittamisesta on hyvä tietää, että uusien tonttien suunnitteluvaraukset ovat julkisia. Varsinkin merkittävät rakennushankkeet käyvät poliitikkojen käsittelyssä useita kertoja.

Siksi yrityksille ei voisi esimerkiksi luovuttaa tontteja tiskin alta. Mutta uudessa suunnittelukulttuurissa kuntien on oltava entistä tarkempina, Penttilä painottaa.

Vantaallakin on jo kokemusta Nrepin kanssa toimimisesta. Kivistön kauppakeskuksen kilpailutuksessa Nrep hävisi, mutta Myyrmäessä on lähes valmiina hotellihanke. Nrep on mukana myös Helsinki-Vantaan lentokenttäalueen kehittämisessä.

”Kyseessä on aalto, joka on tuonut Suomeen sijoittajia ja pääomia kansainvälisiltä markkinoilta. Ne toteuttavat hankkeita, joista voivat sittemmin luopua”, Penttilä sanoo.

Väljien puitesopimusten sijaan kuntien on Penttilän mukaan osattava määritellä kiinteistösijoittajien ja -kehittäjien kanssa tarkasti kunkin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet.

”Ei pidä olla hyväuskoinen ensimmäisten markkinapuheiden perusteella, koska hanketta toteuttamassa ovat sitten ihan toiset henkilöt”, Penttilä sanoo.