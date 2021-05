Liiketilasta luopuminen ei ole Lan Kaijasillalle vaihtoehto, koska se ei onnistu ilman konkurssia. Silloin mukana menisi myös yrityksen toinen kampaamo Tikkurilan Dixissä.

Syksyllä 2019 kampaamoyrittäjä Lan Kaijasilta oli juuri solminut viisivuotisen vuokrasopimuksen liiketilasta upouudessa kauppakeskus Triplassa Helsingin Pasilassa.

Sitten rysähti. Vain muutaman kuukauden aukiolon jälkeen koronapandemia syöksi maailman raiteiltaan. Seuraukset Kaijasillan kampaamolle kuulostavat tutulta.

Työntekijöitä on jouduttu lomauttamaan. Kaijasilta kertoo, että itselleen hän ei ole maksanut palkkaa koko pandemian aikana.

”12 tuntia töitä, seitsemänä päivänä viikossa. Yritän hoitaa itse niin monta asiakasta kuin vain mahdollista.”

Kaijasillan Hair Design 5 -kampaamolla on toimipiste Pasilan lisäksi kauppakeskus Dixissä Vantaan Tikkurilassa.

Yrittäjä toivoisi Triplan tulevan nykyistä enemmän vastaan liiketilan vuokrassa, joka keskeisellä paikalla Helsingissä on suuri kuluerä kymmenen henkilöä työllistävälle yritykselle.

”Koronan jälkeen suhde Triplan kanssa on ollut tosi hankala. Olen laittanut paljon sähköposteja ja pyytänyt vuokran alennusta.”

Keväällä 2020 Tripla antoi kampaamolle 40 prosentin vuokranalennuksen, kertoo Kaijasilta. Tällä hetkellä Tripla on myöntänyt yritykselle 30 prosentin vuokranalennuksen huhti-, touko- ja kesäkuulle.

”Mutta ei se auta, koska kauppakeskus on täysin kuollut eikä asiakkaita riitä”, sanoo Kaijasilta, jonka mielestä alennus voisi olla isompikin.

”Moni yrittäjä on kärsinyt, ja ongelma on sama. Korona tuli, ja sitten vuokraa ei saa missään nimessä mitenkään maksettua.”

Triplan kauppakeskus­johtaja Kati Kivimäki ei kommentoi yksittäisten vuokralaisten kanssa tehtyjä koronahelpotuksia.

”Tilanne on ollut todella haasteellinen jo yli vuoden ajan Suomessa ja maailmalla. Vuokralaisille on räätälöity tukipaketteja aina vuokralaisten oma tilanne huomioiden. Osalla yrityksistä on mennyt varsin hyvin, ja osaa pandemia on koskettanut todella paljon”, Kivimäki sanoo.

Korona-aika on vaikuttanut myös kampaamoiden toimintaan. Kuvituskuva.­

Kaijasillan mukaan pandemiatilanne on hoidettu paremmin Dixissä.

”Siellä saimme esimerkiksi viime vuoden keväällä kahdelta kuukaudelta kokonaan vapautuksen vuokrasta.”

Mielessä on käynyt jopa Triplan kampaamosta luopuminen, mutta se ei nykyisen sopimuksen puitteissa tule kysymykseen. Muuten pesuveden mukana menisi myös kampaamo Vantaalla.

”Olemme osakeyhtiö, ja emme voi lopettaa Triplassa missään nimessä, muuten pitäisi ilmoittaa koko yritys konkurssiin”, Kaijasilta kertoo.

Suomen kauppa­keskus­yhdistyksen puheenjohtajan Terhi Sellin mukaan vastaavat pitkät määräaikaiset sopimukset ovat liiketilojen vuokramarkkinoilla tyypillisiä. Niiden pituudet ovat hänen yleensä 3-15 vuotta, Sell kertoo.

Hänen mukaansa markkinoilta on vaikea löytää mallisopimusta, koska yritysten kirjo on valtava.

”Ainoa pääsääntö on, että isoissa tiloissa sopimukset ovat yleensä pidempiä ja pienissä lyhyempiä.”

Triplan Kivimäki muistuttaa, että vuokrasopimuksissa on aina kaksi osapuolta.

”Meidän ensisijainen tavoitteemme on auttaa yrittäjiä menestymään, koska siitä on hyötyä kaikille osapuolille”, Kivimäki sanoo.

”Apu voi olla esimerkiksi markkinointitukea ja välillä maksuhelpotuksia. Katse on kuitenkin siinä, että joskus vielä päästään pois tästä tilanteesta.”

Kivimäki myös huomauttaa myös, että monille yrityksille apua on tullut myös valtiovallan taholta.

”Joillain toimialoilla on ollut selkeitä tukilinjauksia, mutta osa yrityksistä on jäänyt väliinputoajaksi. Monen pienen palvelualan yrityksen on ollut hyvin vaikea saada valtion tukia.”