Myllypuron peruskoulun ekaluokkalainen Amanda Marja-aho muistaa ulkoa pitkän ranskankielisen laulun. Samanikäinen Jussi Kokkonen luettelee jo sujuvasti numeroita ja värejä venäjäksi.

Heidän kaltaisiaan pikkukoululaisia on Helsingin kouluissa tänä vuonna enemmän kuin vuosiin.

Kaupungin suomenkielisten koulujen ekaluokkalaisista 28 prosenttia aloitti syksyllä ensimmäisenä pakollisena vieraana kielenä (A1) jonkin muun kuin englannin. Siis ranskan, venäjän, ruotsin, saksan, espanjan tai kiinan.

Muualla Suomessa koulut kulkevat vastakkaiseen suuntaan. Englannin ylivalta on kasvanut etenkin lukioissa. Monissa kunnissa englanti on muuttunut myös pienille koululaisille ainoaksi vaihtoehdoksi sen jälkeen, kun vieraan kielen aloitusta varhennettiin alkamaan jo ensimmäiseltä luokalta.

Helsingissäkin varhentaminen oli aluksi tappio harvinaisille kielille, mutta syksyn 2020 koulutulokkaiden tilastoissa ne ovat ottaneet kirin.

Ero pääkaupungin ja muun Suomen välillä syvenee myöhemmin alakoulussa, sillä helsinkiläislapsista suunnilleen puolet aloittaa toisen, vapaaehtoisen vieraan kielen (A2) kolmannella luokalla. A2-kielessä englannin suosio on laskussa.

Jussi Kokkonen miettii hetken. Venäjän tunneilla lähdettiin syksyllä liikkeelle suullisilla tehtävillä, mutta nyt keväällä käyttöön on otettu jo oppikirjojakin.

Myllypuron ekaluokkalaiset kertovat molemmat itse ajatelleensa kielivalintaa jo esikoululaisena.

”Mietin, että on helpompaa opetella jokin muu kieli ensin ja ottaa englanti vasta sitten kolmannella”, sanoo Marja-aho.

”Minun isoveljeni opiskelee myös venäjää. Niin että tiesin, että se on hauskaa”, sanoo Kokkonen.

Ennen kieliohjelman muutosta useimmat lapset aloittivat A1-kielen kolmannella luokalla. Helsingissä kokeiltiin pienten lasten kieltenopetusta ensin pilotissa. Virallisesti A1-kieli siirrettiin alkamaan jo ensimmäisenä kouluvuonna syksyllä 2018. Koko Suomi siirtyi saman malliin vuotta myöhemmin.

Tästä voidaan laskea, että nuorimmat vanhan kieliohjelman tahtiin edenneet ovat Helsingissä nyt päättämässä neljättä luokkaa.

Vanhan kieliohjelman viimeisinä vuosina noin viidennes lapsista valitsi muun kuin englannin.

Tämän jutun kaikissa tilastoissa puhutaan siis kaupungin omista suomenkielisistä peruskouluista. Ruotsinkielisten lasten kieliohjelma etenee vähän eri logiikalla. Tilastoissa ei myöskään ole mukana Helsingin yksityiskouluja, vaikka niistä monessa kieltenopetus on aivan erityisen keskeisessä roolissa.

Syksyn 2018 ekaluokkalaisille monet Helsingin kouluista tarjosivat pelkkää englantia aiemman laajemman A1-valikoiman sijaan. Vuosien 2018 ja 2019 tilastoissa harvinaisten kielten määrä romahti alle kymmeneen prosenttiin.

Tiedetään tosin, että varsinkin syksyn 2018 tilastosta puuttuu joidenkin lasten tietoja kokonaan. Näiden kahden vuoden luvuissa ei myöskään ole pystytty käsittelemään oikein sellaista harvinaista tilannetta, jossa esimerkiksi ruotsin kielikylvyssä olevalla lapsella on virallisesti kaksi A1-kieltä.

Syksy 2020 näyttää silti merkittävästi erilaiselta: harvinaisten kielten osuus on kasvanut 28 prosenttiin. Prosenteista tulee nyt yhteensä enemmän kuin sata, koska myös tuplana A1-kieltä lukevat on tänä lukuvuonna tilastoitu oikein.

Harvinaisista kielistä suosituin on ranska, jonka valitsi vuonna 2020 koulun aloittaneista 11 prosenttia. Ruotsia lukee A1-kielenä seitsemän, saksaa ja espanjaa kumpaakin neljä prosenttia. Venäjän ja kiinan lukijoita on molempia prosentti.

Ensimmäinen ekalta luokalta A1-kielen aloittanut ikäluokka on myös jo ehtinyt valitsemaan vapaaehtoisen A2-kielen ja aloittanut sen viime syksynä. A2-kielen on Helsingissä pitkään ottanut noin puolet lapsista. Määrä on hitaassa kasvussa.

Espanja ja ranska ovat nykyisten kolmasluokkalaisten suosikkeja. Englannin suosio näyttäisi vähentyneen rajusti tässäkin tilastossa. Tässä kannattaa huomata, että kyseessä on sama ikäluokka, josta poikkeuksellisen suuri osuus käy jo valmiiksi englannin tunneilla, eli ihan näin vähäisenä englannin suosio A2-kielenä ei varmaankaan säily pitkään.

Myllypuron peruskoulu on tavallinen, suuri helsinkiläiskoulu.

”Juuri siksi meistä on tärkeää, että lapsilla on mahdollisuus valita harvinaisempiakin kieliä”, sanoo apulaisrehtori Tarja Alamäki.

Jotta ekaluokkalaisille voidaan tarjota harvinaisia kieliä, pitää olla päteviä opettajia niitä opettamaan. Myllypurossa on ollut jo jonkin aikaa kaksikielistä opetusta yhdistelmällä suomi–venäjä, niinpä venäjää päätettiin alkaa tarjota A1-kielenäkin, kun Helsinki alkoi testata pilotissa A1-kielen varhentamista.

Ranskan taas on jo aiemmin voinut ottaa vapaaehtoiseksi A2-kieleksi.

On myös tärkeää, että kieli tulee lapsille ja vanhemmille tutuksi. Venäjää on tarjottu kielisuihkuna alueen päiväkodeissa. Kielisuihkussa kieleen tutustutaan lyhyitä aikoja kerrallaan esimerkiksi leikkien ja pelien avulla.

Ranskanopettaja Jacqueline Virkamäki taas lähti viime syksynä erikseen pitämään muutaman pienen opetustuokion päiväkodin puolelle.

Sen tarkoituksena oli lähinnä innostaa, mutta jotain jäi heti lasten muistiinkin. Useita kuukausia myöhemmin yksi lapsista huuteli opettajan perään pihalla kauniilla ranskalla, että mikä hänen nimensä oli.

Virkamäki ja hänen venäjää opettava kollegansa Elina Lopper sanovat, että ekaluokkalaisten kanssa liikkeelle lähdetään loruilla, leikeillä, lauluilla ja puhumalla. Aluksi opetellaan ääntämistä ja tutustutaan kieleen, oppikirja tulee mukaan vähitellen. Alkuun siksikin näin, että oppimateriaaleja pienille lapsille oli harvinaisissa kielissä vain vähän tarjolla, mutta nyt niitä on alkanut tulla markkinoille.

Amanda Marja-aho värittää vihkosta sivua, josta on opeteltu toivottamaan muille hyvää joulua.

Ekaluokkalaiset ovat selvästi valmiita oppimaan kieliä. Sen sijaan koululla on huomattu, että vanhemmat eivät aina ole valmiita ajattelemaan valintaa jo esikoulun puolivälissä. Koululla on joskus saatu ryhmä aikaan vielä syksyllä houkuttelemalla mukaan siinä vaiheessa lisää lapsia.

Onko Helsinki pysyvästi matkalla eri suuntaan kuin muu Suomi? Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toivotaan, että into säilyy ja kasvaa.

”Kun kielen opiskelua aikaistettiin, Helsingissä pidettiin tärkeänä, että säilyisi laaja valikoima kieliä. Sen eteen on tehty paljon, töitä eikä valmista vielä ole”, sanoo pedagoginen asiantuntija Satu Koistinen.

Vieras kieli jo koulun alussa tarkoittaa, että esikoululaisten vanhemmille pitää jakaa tietoa vaihtoehdoista. Tätä on lisätty monessa koulussa. Samoin on tehty samanlaisia esikoululaisten innostamisretkiä kuin Myllypurossakin.

Koistinen muistuttaa, että varhain aloittava lapsi on herkkä oppimaan melkein mitä vain. Ei siis kannata tuomita jotain kieltä etukäteen liian vaikeaksi omien ennakkoluulojen perusteella.

Fakta Kielet Helsingin kouluissa A1-kieli, pakollinen. Alkaa 1. luokalta. Englanti, ranska, espanja, saksa, ruotsi, venäjä, kiina. Ruotsinkielisillä suomi.

A2-kieli, vapaaehtoinen. Alkaa 3. luokalta. Suomenkielisillä samat vaihtoehdot kuin A1-kieleksi. Ruotsinkielisillä englanti, ranska tai saksa.

B1-kieli, pakollinen. Alkaa 6. luokalta. Suomenkielisillä ruotsi, sitä jo opiskelevat voivat osassa kouluista valita englannin. Ruotsinkielisillä B1-kieltä ei ole.

B2-kieli, vapaaehtoinen. Alkaa 8. luokalta suomenkielisissä ja 7. luokalta ruotsinkielisissä kouluissa. Suomenkielisillä espanja, italia, kiina, latina, ranska, saksa tai venäjä. Ruotsinkielisillä saksa, ranska tai venäjä.

Helsingissä opiskellaan myös 47:ää eri kieltä omana äidinkielenä.

Peruskoulun voi käydä myös kahdella kielellä, vaihtoehtoja Helsingissä suomi–pohjoissaame, suomi–viro, suomi–espanja, suomi–kiina, suomi–venäjä ja suomi–englanti.

Helsingissä ei ole erikseen kysytty vanhemmilta perusteluita valinnalle. Tutkimusta aiheesta Suomessa sen sijaan on.

”Vanhemmilla valintaan vaikuttavat rakenteet: mitä kieliä on tarjolla, mihin koulupolku kielivalinnan jälkeen jatkuu, miten pitkä koulumatka olisi. Tärkeitä ovat myös mielikuvat kielestä ja sen hyödyllisyydestä”, Koistinen kertoo.

Pientäkin lasta on syytä valintaa tehdessä kuunnella. Vanhemmat alakoululaiset perustelevat valintojaan osin samoin perustein kuin vanhemmatkin. Lisäksi lapset miettivät, mitä kaverit tekevät, millainen opettaja on ja miten kielen opiskelu on aiemmin sujunut.

Osalla toivottu kielivalinta ei toteudu, kun ei synny riittävän suurta ryhmää. Koulu voi Helsingissä päättää alarajaksi 12–15 oppilasta. Vanhemmilta tulee herkästi palautetta silloin, jos ryhmä jää vähän vajaaksi eikä perheen toive toteudu.

”Johonkin raja on kuitenkin vedettävä. Kieliä on kuitenkin kivasti tarjolla eri puolilla Helsinkiä vaikkei täysin tasaisesti kaikissa kouluissa”, Koistinen sanoo.

Jussi Kokkonen värittää kuvaa. Samalla hän oppii, miten sana lelut sanotaan venäjäksi.

Kielen perusteella voi hakea paikkaa muualta kuin lähikoulusta. Koistinen sanoo, että koulushoppailun keinona tämä on yhä harvinainen.

”Ekaluokkalaisten vanhemmille lyhyt koulumatka tuntuu olevan edelleen ykkösasia. Yleensä jos toivotaan paikkaa kauempaa, on sitten painavia perusteita. Esimerkiksi lapsella on harvinaista kieltä puhuvia sukulaisia ja hänen toivotaan siksi oppivan juuri tätä kieltä”, Koistinen sanoo.