Pyöräilyn suosio kasvaa, ja kaupungit painottavat pyöräilyä entistä enemmän liikennesuunnittelussa. Ikuisesta vitsauksesta, pyörävarkauksista, ei kuitenkaan ole päästy eroon.

Uutena konstina varkauksien estämiseen ovat tulleet pyörille suunnitellut suljetut parkkipaikat. Pääkaupunkiseudulle on rakennettu viime vuosina yhä enemmän pyöräparkkihalleja, joista suurin osa sijaitsee tärkeiden liikenneasemien yhteydessä.

Trendin voi katsoa käynnistyneen Tikkurilan asemalta, jossa noin 160 pyörää on mahtunut sisälle lukkojen taakse pian jo kolmen vuoden ajan.

Vantaan kaupungin hallinnoimaan kameroin valvottuun tilaan pääsee sisään ilmaiseksi Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkakortilla kello 5–23. Tämän on tarkoitus hillitä pitkäkyntisiä, ja lisäksi sisätiloissa pyörät pysyvät suojassa Suomen sääoloilta.

”On ilahduttavaa, että turvallisempia parkkimahdollisuuksia tulee enemmän. Suojaisat ja kameravalvotut tilat, joissa pyörän saa kunnolla lukkoon, ovat olennaisia liityntäliikenteen ja työmatkapyöräilyn lisäämiseksi”, arvioi Pyöräliiton vt. toiminnanjohtaja Vellu Taskila.

Helsingissä vuonna 2018 tehdyn pyöräilybarometrin vastausten perusteella juuri paremmat pysäköintipaikat ovat tärkein asia, joka saisi kaupunkilaiset pyöräilemään enemmän.

Tikkurilan pyöräparkkihalli on lajissaan koko Suomen ensimmäisiä. Sittemmin vastaavia tiloja on avattu pääkaupunkiseudulla muun muassa Pasilan aseman yhteyteen Triplan kauppakeskukseen, jossa on paikkoja jopa 3 200 polkupyörälle.

Triplasta kerrotaan, että pyöräparkit ovat olleet suosittuja. Ilmaisen pysäköintitilan lisäksi Triplassa on jäsenmaksullinen pyörähotelli, jossa voi jättää pyöränsä lukittuun tilaan ja käydä suihkussa ennen matkan jatkamista.

Kauppakeskus Ainoan pyöräparkkihalli Espoossa on puolestaan saanut moitteita vaikeasta sijainnista, jonka vuoksi käyttäjät eivät ole omaksuneet tilan käyttöä. Talvella tilaa hyödynsivätkin lähinnä kuntoutuspotilaat.

Kauppakeskus Ainoan pyöräparkkihallia on moitittu hankalasta sijainnista.­

Pian oman pyöräparkkihallinsa saa myös Helsingin päärautatieasema, jonka pysäköintitila rakennetaan Töölönlahdenkadulta Kaisaniemen puistoon johtavan Kaisantunnelin yhteyteen.

Nykyisellään aseman pyöräpaikat ovat hajanaisesti ulkotiloissa aseman ympäristössä. Määrä on ollut liian pieni, ja osaan paikoista pyörää ei ole voinut lukita oikeaoppisesti rungosta.

Tunneliin louhittavaan tilaan on tarkoitus tulla paikat ainakin yli 1 000 polkupyörälle. Tarkka lukema tiedetään vasta kun käyttöön otettavien erilaisten telinetyyppien leveydet selviävät.

”Nykyään on olemassa hyvin paljon erilaisia erikoispyöriä, joten haluamme varmistaa, että kaikenlaisia pyöriä mahtuisi mahdollisimman paljon”, kertoo Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) palveluasiantuntija Eeropekka Lehtinen.

Havainnekuva Kaisantunnelista ja sen pyöräparkista, johon tunnelista on näköyhteys.­

Lähivuosina Helsingin on tarkoitus uusia liityntäpysäköinti kaikilla metro- ja juna-asemillaan. Suurimmassa osassa asemista tämä ei tarkoita sisätiloihin tulevaa pysäköintitilaa, vaikka sellainen on jo nykyään myös Kalasataman metroasemalla ja vastaavaa suunnitellaan ainakin Itäkeskukseen.

”Aiomme panostaa joukkoliikenneasemilla runkolukittaviin telineisiin sekä näkyvään pyöräpysäköintiin, jolloin liityntäpyöräpysäköinti nousee paremmin esille. Lähivuosina on tarkoitus uusia yli 2 000 pyörätelinettä ja lisätä kapasiteettia käytännössä saman verran”, Lehtinen kertoo.

”Lähes kaikki helsinkiläiset asuvat alle vartin pyörämatkan päässä joltain juna- tai metroasemalta, joten laadukas liityntäpyöräpysäköinti on tärkeä joukkoliikennettä tukeva palvelu.”

Kaisantunnelin pyöräparkkiin on suurimman osan ajasta vapaa pääsy. Yöajaksi sinne on suunnitteilla Tikkurilan parkin kaltaista lukitusta, johon tunnistaudutaan HSL:n matkakortilla tai mobiilisovelluksella.

Yksi pyöräparkkien oletettu hyöty on varkauksien estäminen. Toistaiseksi on kuitenkin vielä melko vähän tietoa siitä, miten paljon vaikutusta niillä todella on.

”Uskomme uudesta pyöräpysäköintikeskuksesta tulevan turvallinen paikka säilyttää polkupyörää. Tiloihin on tulossa kameravalvonta, pyöräpalveluja tarjoava toimija ja selkeä näköyhteys uuteen alikulkuun, minkä uskomme lisäävän sosiaalista kontrollia”, Lehtinen sanoo.

Myöskään Helsingin poliisilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, millainen vaikutus pyöräparkeilla on varkauksiin. Rikostarkastaja Jari Illukka suhtautuu silti luottavaisesti niiden tehoon.

”Niillä pitäisi olla positiivinen vaikutus. Kun tulee selkeästi valvotut paikat, se varmasti vähentää polkupyörien anastuksia verrattuna vaikkapa siihen, että pyörät lukittaisiin pyörätien varteen.”

Vartioidut pyöräparkkilaitokset ovat tehokkain tapa ehkäistä pyörävarkauksia, sanoo Helsingin Polkupyöräilijöiden toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi.

”Esimerkiksi Hollannissa on erittäin hyviä pysäköintihalleja. Siellä on pisimpään kehitetty ratkaisuja kestävän liikkumisen edistämiseksi.”

Utrechtin kaupungissa avattiin vuonna 2019 jättimäinen pyöräilijöiden parkkihalli, johon mahtuu yli 12 000 pyörää. Utrechtin kaupungin mukaan päärautatie­aseman läheisyydessä sijaitseva halli oli ainakin avaamishetkellä maailman suurin laatuaan.

Ulkona olevien pyöräparkkien tulisi Ahvenlammen mukaan olla katettuja ja sijaita valaistulla alueella. Pyörätelineiden pitää olla runkolukittavia, helppokäyttöisiä ja kiinteästi maahan kiinnitettyjä.

Helsingissä pyörävarkauksien määrä kasvoi vuonna 2020 roimasti ja pyöriä varastettiin paljon erityisesti kesäkuukausina. Illukka kertoo, että alkuvuonna pyörävarkauksien määrä on pysynyt viimevuotisella tasolla.

”Viime vuonna varastettiin noin 5 000 pyörää. Kyllähän se on aikamoinen määrä. Varkaudet painottuvat erityisesti niille alueille, missä pyöriä on paljon, muun muassa Kamppiin, Kluuviin ja Kallioon”, rikostarkastaja Illukka sanoo.