Vaalean­punainen kukka­loisto ihastuttaa taas Roihuvuoressa – Kirsikka­puistossa on menossa suuri remontti, ja kohta se on entistä upeampi

Japanilaistyylisen hanami-juhlinnan myötä kukoistukseen noussut Roihuvuoren kirsikkapuisto on remontissa. Maisemoinnissa hyödynnetään tulvia aiheuttanutta hulevesiuomaa.

Roihuvuoren ihaillusta Kirsikkapuistosta on sukeutumassa entistäkin näyttävämpi kokonaisuus. Paraikaa on meneillään kirsikankukkien hehkein loisto, joka houkuttaa paikalle runsaasti väkeä – ja tekee Kirsikkapuistosta mahdollisesti Helsingin suosituimman myös sosiaalisen median paikkamerkinnöissä.

Hanamin viettäjät voivat havaita myös laajoja muutostöitä puistossa.

Jo kuutisen vuotta jatkuneessa projektissa alueelle on tulossa yhteensä 90 uutta kirsikkapuuta. Kenties näyttävin uudistus on kuitenkin iiriksistä, tuttavallisesti kurjenmiekoista, nimensä saavan uuden lammen rakentaminen puiston eteläosaan.

Erilaisia iiriksiä tai kurjenmiekkoja on tulossa 16:ta lajiketta, ja tähän mennessä niitä on istutettu vajaat 2 800 yksilöä. Puistoremontin hinta-arvio on Helsingin kaupungin mukaan noin 2,5 miljoonaa euroa.

Micaela Wilkman kuvasi Nurmijärveltä saapuneen Salli Kaavisen kirsikkapuiden katveessa. He olivat saapuneet paikalle Instagram-kuvien houkuttelemina.­

Kirsikkapuiston alueen lounaiskulmaa ja eteläosaa on rasittanut hulevesien tulvinta Abraham Wetterin tielle. Remontin vielä kesken olevassa osuudessa on meneillään puiston läpi virtaavan hulevesiuoman sekä Abraham Wetterin tien ali johdettujen hulevesilinjojen parannus niin, etteivät hulevedet enää tulvi katualueelle.

”Hulevesiä tulee laajalta alueelta, myös laajasti asvaltoidulta Herttoniemen teollisuusalueelta”, sanoo maisema-arkkitehti Tiina Perälä.

Perälän maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä on vastannut Helsingin kaupungin toteuttaman puistoremontin suunnittelusta.

Eteläosassa aiemmin sijainneen koirapuiston on vuoden lopussa siis korvannut lammen ja puromaisen vesiaiheen kokonaisuus. Koirapuisto siirrettiin lähistölle uuteen paikkaan.

Lampi on Perälän mukaan muotoiltu niin, että hulevedet viipyvät siinä tovin. Vesi ohjautuu lopulta Porolahteen.

Käynnissä oleva kirsikankukkien loisto houkutteli puistoon runsaasti väkeä.­

Kesäkuussa veden äärelle tuodaan loiva kaarisilta. Lisäksi iirislammen reunalle pystytetään oleskelulaituri.

”Tikkusuorasta ojasta tehdään monimuotoinen vesiaihe. Se antaa kaupunkilaisille mahdollisuuden virkistäytyä ja pysähtyä. On haettu japanilaista tunnelmaa.”

Jo nyt on kunnostettu valmiiksi puiston keskiosan tapahtumakenttä sekä kirsikkapuiden täyttämä pohjoisrinne. Sahaajankadun ja Abraham Wetterin tien kulmasta tulee remontin myötä näyttävä sisäänkäynti sekä Kirsikkapuistoon että Roihuvuoreen.

”Puistoon on mietitty myös syysvärejä, punaista ruskaa ja keltaisten lehtikuusten sävyjä, jotta puisto on kaunis myös muulloin kuin kirsikan kukinnan aikana”, Perälä sanoo.

Helsingin kaupungin puistosuunnitelmasta näkee muutosten kokonaisuuden.

Kukkivia puita voi ihastella muissakin kaupunginosissa. Helsingin kaupungin puurekisteriaineistosta selviää, missä kaikkialla on prunus-suvun puita eli kirsikoita ja niin ikään nyt kukkivia tuomia.

Myös Keravan kaupunki on koonnut kartalle kirsikkapuukierroksen.