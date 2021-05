HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen sanoo, että Helsingin kävelykeskustan kehittäminen on kuntavaalien alla poliittisesti ”tulikuuma peruna”.

Tämän viikon uutinen Helsingin Aleksanterinkadun H&M:n sulkemisesta lienee viimeistään herättänyt monet miettimään, millainen on pääkaupungin ydinkeskustan kaupallinen tulevaisuus.

Lue lisää: Vaateketju H&M sulkee liikkeensä Helsingin Aleksanterinkadulla, myös vieressä oleva Monki lopettaa

Koronapandemia ja etätyöt ovat ilmiselvä syy keskustan autioitumiseen. Lisäksi on puhuttu paljon pandemiaan kytkeytyvistä verkkokaupan kasvusta ja ihmisten kulutuskäyttäytymisen muutoksista.

Helsingin keskustan kiinteistönomistajat ja liiketilojen vuokraajat haluavat kuitenkin nostaa esiin kaupungin oman roolin keskustan näivettämisessä.

”Korona ei ole laukaissut nykyistä näivettymiskehitystä. Se on vain kiihdyttänyt sitä”, sanoo HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen.

S-ryhmän pääkaupunkiseudun osuuskunta ei juuri omista keskustassa kiinteistöjä, mutta se on merkittävä vuokralainen. Helsingin keskustan alueella on yli 30 HOK-Elannon kauppaa, ravintolaa ja kahvilaa.

Karjalainen nimeää näivettymiseen kaksi syyllistä: ”Keskustan liepeillä olevat kauppakeskukset sekä keskustan pikkuhiljaa heikentynyt saavutettavuus henkilöautolla.”

Hänen mukaansa Helsingin suunnitelmat kävelykeskustan laajentamisesta voivat ”väärin toteutettuina” tehdä keskustasta entistä huonommin saavutettavan.

HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen kuvattuna Helsingin keskustassa helmikuussa 2021.­

Helsingissä kehitellään parhaillaan samanaikaisesti useita eri suunnitelmia, jotka voivat tulevaisuudessa vaikeuttaa autoilua keskustassa.

Kaivokadusta kaavaillaan Kruunusiltojen yli ajavien raitiovaunujen päätepysäkkiä, mikä tarkoittaisi uuden kiskoparin tuomista Helsingin päärautatieasemaa sivuavalle kadulle. Alkuvaiheessa raitiotie tosin rakennetaan ainoastaan Laajasalosta Hakaniemeen, mikä tarkoittaa, että keskustan rataosuuden teko siirtyy tulevaisuuteen.

Kokoomuspoliitikkojen mukaan pääteaseman rakentaminen Kaivokadulle johtaa vääjäämättä henkilöautojen läpiajokieltoon. Kaivokatu on olennainen myös Helsingin kävelykeskustan kehittämisessä.

Tammikuun lopussa kaupunginhallitus päätti, että kävelykeskustan jatkosuunnitteluun otetaan mukaan Esplanadien alue. Käytännössä tämä voisi johtaa yhden ajokaistan sulkemiseen Pohjoisesplanadilta.

Elielinaukion kehityssuunnitelmissa taas on pohdittu Postikadun sulkemista läpiajoliikenteeltä. Vihreät esittää kuntavaaliohjelmassaan vielä ruuhkamaksujen käyttöönottoa.

Suurista puolueista vihreät ja Sdp ovat olleet vahvasti kävelykeskustan kannalla, ja myös pormestari Jan Vapaavuori (kok) on kertonut pitävänsä sitä äärimmäisen tärkeänä asiana.

Kauppajohtaja Karjalainen on kuitenkin epäilevä.

”Jos kävelykeskustan laajentamisen ja Kruunuvuoren ratikan takia liikennettä Kaivokadulla ja Espalla kovasti rajoitetaan ja samaan aikaan suunnitellaan Manskun eteläpäähän henkilöautorajoituksia, kyllä se kuulostaa yritysten kannalta todella vaaralliselta.”

Hänen pelkonaan on, etteivät idästä omalla autolla saapuvat pääsisi enää Mannerheimintien alla sijaitseviin suuriin pysäköintihalleihin, joita ovat Eliel, Kamppi, Forum ja Stockmann.

Karjalainen huomauttaa, että autoilevat asiakkaat ovat keskustan kaupoille hyvin tärkeitä, sillä he tuovat keskimäärin enemmän rahaa kuin muilla liikennevälineillä kulkevat. ”Esimerkiksi päivittäistavarakaupassa keskiostos on jopa merkittävästi korkeampi.”

Karjalainen on jäävi kommentoimaan: S-ryhmällä on keskustassa suuria ruokakauppoja, kuten S-market ja Stockmannin tavaratalossa sijaitseva Food Market Herkku. Oma etu asiassa on siis ilmeinen.

Moni yrittäjä keskustassa ajattelee kuitenkin samoin, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri.

”Kyllä autolla saavutettavuus on todella yhteinen huoli. Monille yrityksille ei ole väliä, tuleeko asiakas pyörällä, julkisilla vai millä. Mutta joillekin se on todella tärkeää. Erilaiset yritykset tuovat keskustaan monimuotoisuutta ja elinvoimaa.”

Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun kauppakamarin tilaamassa laajassa selvityksessä vuonna 2019 keskusta sai risuja huonosta saavutettavuudesta henkilöautolla sekä vähistä ja kalliista pysäköintipaikoista.

Vastaajista kolmannes sanoi, että asioisi keskustassa useammin, jos jalan liikkuminen olisi miellyttävämpää. Toinen kolmannes vastaajista taas ilmoitti, että asioisi siellä useammin, jos autolla pääsisi perille helpommin.

Merkkilaukkuja Pohjoisesplanadilla myyvän Luxbagin toimitusjohtaja Jarmo Pouttu sanoo, ettei usko autottomaan keskustaan.

”Sillä kuihdutettaisiin keskusta täydellisesti. Kun myydään arvokkaita tuotteita, kuten me teemme, saavutettavuus autolla on ihan välttämätöntä. Ei monen tonnin laukkua tulla ostamaan metrolla.”

Pouttu myös korostaa, että esimerkiksi Pohjoisesplanadi on jo varsin toimiva kävelykatu.

”Olen laskenut, että meidän oveltamme ajoradan reunaan on matkaa seitsemän metriä. Ja koko alue on hyvin viihtyisää.”

Hän huomauttaa, että ”high-end-tuotteita” eli kalliita luksustavaroita myyvät liikkeet ovat siirtyneet täysin Aleksanterinkadulta Pohjoisesplanadille.

Luxbag-liike sijaitsee Pohjoisesplanadilla.­

”Mielestäni tätä kehitystä olisi hyvä edistää ja kehittää keskustaa alueittain niin, että tietyiltä kaduilta löytyisi tietyntyyppisiä asioita.”

Autottomuuden pyrkimysten taustalla ovat ilmastotavoitteet.

Eikö voisi käydä niin, että viihtyisä ja houkutteleva kävelykeskusta toisikin keskustaan enemmän ihmisiä muilla liikennevälineillä?

”Kyllä periaatteessa. Mutta se luultavasti tarkoittaisi, ettei keskustassa olisi suuria ruokakauppoja. Ne eivät menesty, jos autolla ei pääse paikalle”, HOK-Elannon Karjalainen sanoo.

”Näin on tällä hetkellä esimerkiksi Barcelonassa. Pienemmissä ruokakaupoissa on suppeammat valikoimat ja kalliimmat hinnat.”

Karjalaisen mielestä tarvitaan tasapainoilua. Hän painottaa, ettei missään nimessä pidä kävelykeskustan kehittämistä sinänsä yrityksille turmiollisena – päinvastoin. Se pitäisi kuitenkin toteuttaa niin, ettei autoilijoita unohdeta.

Karjalainen sanoo tietävänsä, että kävelykeskustan kehittäminen on kuntavaalien alla poliittisesti ”tulikuuma peruna”.

Elävyyttä tarvitaan myös marraskuussa pahimpaan loska-aikaan, hän korostaa.

”Siihen tarvitaan kauppoja ja ravintoloita. Jos tässä ei onnistuta, syntyy jotain sellaista, mitä kutsutaan arkkitehtuurimuseoksi.”

Haastateltujen puheenvuoroissa keskustan kukoistuksen tiellä väijyy toinenkin uhka: kauppakeskukset. Sellaiset kuin Helsingin Tripla, Redi ja Kaari sekä Espoon Sello ja Ainoa.

”Keskustan ympärille on muodostunut kaupallinen reunavyöhyke näihin aluekeskuksiin, ja se vahvistuu sitä mukaa kuin keskustan elinvoima heikkenee”, Karjalainen sanoo.

Myös lukuisia kiinteistöjä Helsingin keskustassa omistavan Ilmarisen vuokrauspäällikkö Ville Laurila on asiasta huolissaan.

”Kuluttajalla on valta ja vapaus valita asiointipaikkansa. Kehäteiden kohteiden helppo saavutettavuus ja maksuton pysäköinti saattavatkin jatkossa olla ydinkeskustalle yhä houkuttelevampi vaihtoehto.”

Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) sanoo pitävänsä harmillisena, jos keskustelu Helsingin keskustan elinvoimasta ja viihtyisyydestä alkaa typistyä väittelyksi autoliikenteen sujuvuudesta.

Hänen mielestään Helsingin ytimen vetovoima liittyy muihin asioihin.

”Kansainväliset esimerkit Buenos Airesista, Pariisista, Kööpenhaminasta, Milanosta ja Wienistä kertovat, ettei keskustojen onnistunut elävöittäminen ole todellakaan tapahtunut lisäämällä autoilua ja maanpäällistä parkkitilaa.”

Sinnemäki viittaa aiemmin mainittuun kaupungin ja Helsingin seudun kauppakamarin teettämään tutkimukseen. Sen mukaan joukkoliikenteellä, jalan tai autolla keskustaan tulleiden asioinnit muodostavat yli 80 prosenttia keskustan liikkeiden ja palvelujen liikevaihdosta.

”Mitään sellaista emme silti ole päättämässä, mikä heikentäisi keskustan saavutettavuutta autolla.”

Kauppakeskuksia ei ole tulossa enempää, Sinnemäki lisää.

”Tämä määrä riittää. Emme tarvitse uusia isoja kauppakeskuksia.”