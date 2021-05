Vantaalaiset yrittäjät ovat närkästyneet kaupungin päätöksestä vuokrata terassialue yhdelle yrittäjälle.

Myös Vantaa on saamassa kesäksi jättiterassin Helsingin tapaan. Kaupunki kertoo, että terassi avataan Tikkurilan keskustaan kesäkuussa.

Patioksi nimetty terassi pystytetään kaupungintalon viereen Kielotie 13:n tontille, ja asiakaspaikkoja tulee noin 650.

Terassialueen on vuokrannut vantaalainen tapahtuma-alan yritys Vuntae Xperience Oy. Yrityksen edustaja Jarkko Sistonen kertoo, että järjestelyt poikkeavat Helsingin suurterassista siten, että Tikkurilan terassi on täysin yksityisrahoitteisesti.

Yritys vuokraa terassialueelta kioskeja eri ravintola-alan yrittäjille. Sistosen mukaan toimijoita on mukana kymmenkunta, joista tällä hetkellä kaksi on helsinkiläisiä. Alueelle on suunniteltu ravintolatoimintaa, elävää musiikkia, lapsille ja perheille suunnattuja tapahtumia sekä pop up -ruokakojuja. Avajaisia vietetään 4. kesäkuuta.

Vantaan yrittäjien keskuudessa on herättänyt närää se, että kaupunki on päättänyt vuokrata torialueen yhdelle yrittäjälle.

”Paikalliset yrittäjät syrjäytettiin hankkeessa, ja he ovat olleet asiasta pahoillaan”, kertoo Vantaan yrittäjien puheenjohtaja Esa Niinivaara HS:lle.

”On hienoa, että kaupunki tukee ravintolatoimintaa, mutta hanke olisi pitänyt valmistella toisin”, hän sanoo.

Yrittäjien pettymyksestä kaupungin toimintaan uutisoi ensimmäisenä Vantaan Sanomat.

Vantaan kaupunginjohtajan Ritva Viljasen mukaan kaupunki ei järjestänyt terassialueesta erillistä kilpailutusta tai ilmoittautumismenettelyä kiireisen aikataulun vuoksi.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.­

”Koronatilanne muuttui hyvin nopeasti. Keväällä oltiin vielä säätämässä liikkumisrajoituksia”, Viljanen sanoo.

Helsingissä vastaavan terassihankkeen järjestelyistä vastaa ja sitä rahoittaa erillinen Torikorttelit, jota taas hallinnoi Helsingin kaupungin kiinteistökehitysyhtiö Helsingin Leijona oy. Tänä kesänä Helsingin suurterassi tulee Kasarmitorille.

Sinne järjestettiin tänä keväänä avoin haku, jossa 121 hakijan joukosta terassille valittiin 12 ravintoloitsijaa. Samanlainen haku järjestettiin myös viime vuonna Senaatintorin terassille.

”Rakennamme itse kaiken infrastruktuurin, kuten esiintymislavat ja myyntikojut. Helsingissä taas kaupunki kustantaa ne”, Sistonen kertoo.

Viljasen mukaan Vantaan kaupungille ajatus suurterassista tuli ajankohtaiseksi vasta huhtikuun puolivälissä, kun koronatilanne alkoi kohentua.

”Silloin yrittäjä otti meihin yhteyttä vuokratakseen tontin kesäterassia varten. Tässä vaiheessa laajemman hakumenettelyn järjestäminen ei ollut enää mahdollista aikataulusyistä, jotta hanke olisi ollut toteutettavissa täksi kesäksi.”

Viljasen mukaan kiinnostusta terassitoiminnalle ei ollut viime kesänä, eikä Vantaalla siksi ryhdytty valmistelemaan samanlaista hakumenettelyä kuin Helsingin suurterassilla.

”Tuli oikeastaan iloisena yllätyksenä, että löytyi yrittäjä joka halusi kokeilla kesäterassitoimintaa Vantaalla”, Viljanen sanoo.

Hän kertoo, että samalla, kun tontin vuokrauspäätös tehtiin, kaupunki päätti helpottaa monin tavoin vantaalaisten yrittäjien kesäterassitoimintaa. Alle 120 neliömetrin terassilaajennukset muutettiin maksuttomiksi, ja lupamenettelyjä yksinkertaistettiin. Myös maksuhelpotuksia yritysten kesätoimintaan on luvassa.

”Jos tämän kesän kokeilu onnistuu, kaupungilla on valmius jatkaa toimintaa tulevina vuosina. Silloin valmistelussa on mahdollista ottaa laajemmin huomioon elinkeinoelämän toivomukset”, hän kertoo.

Nykyisellä paikallaan Tikkurilassa terassi on mahdollista rakentaa vain tänä kesänä. Tontille aletaan ensi vuoden alussa rakentaa uutta kaupungin toimitaloa.

Vantaan kaupunki järjestää terassialueelle väliaikaiset wc-tilat sekä sähkön- ja vedenjakelun. Lisäksi tontti päällystetään asfaltilla ja paikalle tuodaan kukkaistutuslaatikkoja.