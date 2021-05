Helsingin kaupunkiympäristö­lautakunta tarkastelee listaa myytäväksi asetettavista kiinteistöistä tiistaina kokouksessaan.

Helsingin kaupunki aikoo taas myydä kiinteistöjä. Niiden joukossa on esimeriksi Käpylässä sijaitseva yli 200 neliömetrin puutalo sekä Laajasalon Stansvikissa sijaitseva uusrenessanssityylinen kesähuvila vuodelta 1874.

Viimeksi kaupunki päätti samalla tavalla usean kiinteistön myyntiin panemisesta marraskuussa 2020. Tuolloin myyntipäätös tehtiin esimerkiksi sittemmin ostajan löytäneestä Ravintola Kaisaniemen rakennuksesta.

Tällä kertaa myyntiin tulevia rakennuksia on 15, ja osa niistä kuuluu samaan kokonaisuuteen. Suurimmassa osassa kohteita tonttia ei aiota myydä. Kaupungin mukaan monet rakennuksista myös vaativat mittavia kunnostustöitä.

Rakennukset sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä: Käpylän ja Stansvikin lisäksi myyntiin on tulossa kiinteistöjä esimerkiksi Vuosaaressa, Arabiassa, Pukinmäessä ja Tapanilassa.

Puu-Käpylässä myyntiin on tulossa osoitteessa Pohjolankatu 3 sijaitseva päiväkotirakennus. Tiloissa vuodesta 1982 toimineen yksityisen steinerpäiväkodin Pellavan vuokrasopimus kaupungin kanssa on päättynyt, ja kaupunki haluaa myydä talon.

Pohjolankatu 3:n rakennus on valmistunut vuonna 1925. ­

Rakennus on valmistunut vuonna 1925, ja sen kokonaisala on 268 neliömetriä. Kiinteistön tontti on suuri, ja kaupungin ajatus on, että tontti joko pilkotaan kahteen osaan ennen myyntiä tai myydään yhdessä kaavoitettavan lisärakennusoikeuden kanssa.

Kaupunki on tehnyt rakennukseen vuonna 2017 kalliin remontin, jossa muun muassa uusittiin lattiarakenteita. Kaupungin mukaan talo vaatii edelleen kunnostusta.

16. toukokuuta päivätyssä vetoomuksessaan muun muassa Käpylä-Seura ja Käpylän kylätilayhdistys ovat kertoneet vastustavansa kiinteistön myyntiä ja toivovansa, että kiinteistö saataisiin esimerkiksi asukastilakäyttöön.

Arabiassa myyntiin pannaan Hämeentie 161:ssä sijaitseva ammattikorkeakoulu Metropolian rakennus.

Liki 8 000 neliömetrin kiinteistön vanhimmat osat ovat valmistuneet 1800-luvun lopulla, ja ne on suunnitellut tunnettu arkkitehti Theodor Höijer. Vanhankaupunginlahden rannassa sijaitseva kiinteistö oli teollisuuskäytössä yli 50 vuotta: ensin kutomona ja värjäämönä, myöhemmin kehräämönä 1950-luvulle saakka.

Vuosaaressa myyntiin tulevat osoitteissa Itäreimarinkuja 2 ja 4 sijaitsevat, asemakaavassa suojellut puurakennukset. Tapanilassa aiotaan puolestaan myydä Franzénin torppana tunnettu talo Tiilentekijänmäellä.

Kyseessä on asemakaavassa suojeltu, vuonna 1871 rakennettu paritalo, jonka huoneistoala on yhteensä 76 neliömetriä. Kansalliskirjailija Aleksis Kivi asui talossa lyhyen aikaa 1870-luvulla ja kirjoitti näytelmäänsä Margareta.

Franzénin torppa sijaitsee Tapanilassa Tiilentekijänmäellä. ­

Huonokuntoinen rakennus on ollut muutaman vuoden tyhjillään, ja se vaatii kaupungin mukaan perusteellista korjausta.

Laajasalon Stansvikin kartanoalueelta myyntiin tulee jopa kolme historiallista ja asemakaavassa suojeltua puurakennusta.

Osoitteessa Koirasaarentie 10 sijaitseva niin sanottu Kaivoshuvila on rakennettu 1700-luvun lopulla. Koirasaarentie 27:ssä sijaitsevat Tornihuvila ja sen pihapiirissä vierasrakennuksena toiminut Alppimaja on rakennettu 1800- ja 1900-lukujen taitteessa.

Hirsirunkoinen ja kaksikerroksinen Kaivoshuvila on Laajasalon vanhimpia rakennuksia. Se liittyy alueella ennen harjoitettuun kaivostoimintaan.

Kaivoshuvila sijaitsee Laajasalon Stansvikissa. ­

Tornihuvilan, joka tunnetaan myös nimellä Schaumanin huvila, rakennutti itselleen kesähuvilaksi Hufvudstadsbladet-sanomalehden perustaja August Schauman.

Huvila otettiin käyttöön vuonna 1874. Kahdeksan huoneen huvila edustaa tyyliltään uusrenessanssia, ja rakennus on näkyvällä paikalla Koirasaarentien varrella.

Tornihuvilan rakennutti Laajasaloon Hufvudstadsbladetin perustaja August Schauman. ­

Laajasalon Hevossalmesta osoitteesta Lahdensivunpolku 10–16 myyntiin tulevat puolestaan Nuottaniemen huvilat, muun muassa 1880-luvun puolivälissä rakennettu Villa Tallbacka. Yhteensä rakennuksia on neljä.

Pukinmäessä kaupunki aikoo myydä Taidetalon osoitteessa Unikontie 4. Rakennuksessa on järjestetty kuvataiteisiin painottuvaa harrastustoimintaa lapsille.

Itä-Pakilassa myyntiin tulee Klaukkalanpuiston puutarhan kerhorakennus ja Etelä-Haagassa Steniuksentie 14:n vanha koulurakennus vuodelta 1928.

Kaikki rakennukset halutaan myydä, koska kaupungin toimitilastrategian mukaan ”kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse itse omassa käytössään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita”.

Helsingin kaupunkiympäristö­lautakunta päättää myyntiin tulevien rakennusten listasta tiistaina kokouksessaan. Listan hyväksyminen ei tarkoita, että kiinteistöt pannaan heti myyntiin, sillä osalle niistä pitää tehdä erinäisiä toimenpiteitä ennen virallista myyntiin panoa.