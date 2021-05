Alle 50-vuotiaat helsinkiläiset paransivat ajanvaraustahtiaan loppuviikosta, ja nyt rokotusvauhti näyttää hyvältä.

Helsinkiläiset alle 50-vuotiaat ovat käyneet kasvavassa määrin koronarokotuksissa.

Ajanvarauksia kertyi loppuviikosta ja maanantaina hyvin, eikä Helsinki ainakaan vielä ryhdy erillisiin toimiin rokotusten edistämiseksi.

”Tilanne näyttää nyt paremmalta, ja ajanvarauksia on tehty aika hyvin”, sanoo Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen toimialajohtaja Leena Turpeinen.

HS uutisoi viime viikolla, että 45–49-vuotiaat helsinkiläiset ovat tehneet melko laiskasti ajanvarauksia ja rokotuskattavuus on jäänyt alhaisemmaksi kuin vastaavassa vaiheessa vanhemmilla ikäryhmillä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maanantaina päivittämän tiedon mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 45–49-vuotiaiden rokotuskattavuus on nyt hieman yli 43 prosenttia.

Ikäryhmässä 50–54-vuotiaat rokotuskattavuus on hieman yli 66 prosenttia, mutta heitä on ehditty rokottaa pidempään kuin alle viisikymppisiä, joiden rokotukset alkoivat vasta viime viikolla. Sen sijaan 60–64-vuotiaissa luku on jo hieman yli 80 prosenttia.

Rokotuskattavuus yli nelikymppisillä pitäisi kuitenkin olla noin 70–80 prosenttia, Turpeinen sanoo.

”Nyt näyttää siltä, että voisimme päästä siihen”, Turpeinen sanoo.

”Tarkastelemme jonkin aikaa, onko se rokotuskattavuus nousemassa kohti samoja lukuja kuin muilla ikäryhmillä. Jos ei näytä siltä, niin vasta sitten otamme käyttöön keinot, että saadaan loputkin rokotuksiin.”

Rokotuskattavuuden tarkkailun taustalla on huoli siitä, että osa väestöstä tuudittautuu hyvältä näyttävään tilanteeseen eikä koe yhteiskunnan hiljalleen avautuessa rokotusta enää tarpeellisena.

Tämä on kuitenkin harhaluulo, Turpeinen ja THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanovat.

”Jos rokotekattavuus ei nouse koko väestössä, jää tauti kytemään keskuuteemme”, Turpeinen sanoo.

”Tämä on yhteinen ponnistus”, Turpeinen sanoo.

Varsinaista rokotekielteisyyttä tai haluttomuutta ei kyselyissä ole laajasti havaittu, sanoo Kontio. Päinvastoin, rokotushalukkuutta mittaavissa kyselyissä ihmisten halukkuus hakeutua rokotuksiin oli erinomainen, Kontio kertoo.

Hän toivoo, että rokotekattavuuden notkahduksissa kyse on vain väliaikaisesta tiedonpuutteesta, sillä myös nelikymppisten kohdalla olisi päästävä 80 prosentin rokotuskattavuuteen.

Yhteiskunnan avaaminen ja rokotusten edistyminen ovat yhteydessä. Mikäli rokotukset eivät etene, tauti voi alkaa levitä ja yhteiskunnan avaaminen voi siirtyä yhä myöhemmäksi. Rokotukset taas eivät edisty, mikäli asukkaat eivät itse hakeudu niihin.

Kontion mielestä jokaisen pitäisi hakea rokotus oman terveytensä vuoksi.

”Koronavirus voi viedä nuoria, hyväkuntoisia ihmisiä sairaalahoitoon. Jokaisen pitäisi ottaa rokote oman terveytensä ja läheisten terveyden vuoksi. Tällä suojataan itseä ja muita.”

Helsinki aloittaa yhä nuoremman ikäryhmän rokotukset tiistaina. Tiistaista alkaen 40–44-vuotiaat voivat varata ajan. Rokotuksen voi varata verkossa osoitteessa koronarokotusaika.fi tai arkena puhelimitse kello 8–18 numerosta 09 310 46300.