Husin hallitus on keskustellut synnytyssairaaloista, mutta tilannetta jäätiin seuraamaan.

Pääkaupunkiseudun synnytyssairaaloiden kätilöiden huoleen potilasturvallisuudesta ei tule nopeaa ratkaisua poliitikoilta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hallitus keskusteli asiasta edellisessä kokouksessaan, ja tilanne on ollut esillä myös Hyks-sairaanhoitoalueen lautakunnassa.

Kätilöt ovat nostaneet esiin, että synnytyssairaaloissa on jo niin kova kiire, että potilaiden turvallisuus on vaarassa. Hus pitää edelleen synnytyksiä turvallisina, mutta kesästä odotetaan vilkasta. Keväällä oli jo usein tilanteita, joissa synnyttäjiä ohjattiin pääkaupunkiseudulta Hyvinkäälle tai Lohjalle tai vielä kauemmas esimerkiksi Lahteen tai Hämeenlinnaan.

HS kertoi toukokuussa Marista, joka arvelee, että hänen terve vauvansa kuoli synnytyssairaalan ruuhkaisuuden vuoksi keväällä 2020.

”Kätilöiden huolenaiheisiin täytyy reagoida, mutta lukujen valossa en täysin ymmärrä, mistä huoli kumpuaa”, Husin hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho (kok) sanoo.

Synnytysten määrä on koko Uudellamaalla hienoisessa kasvussa, mutta Urho sanoo, että vuorokautta, lääkäriä tai kätilöä kohden määrä ei ole merkittävästi muuttunut. Toki synnyttäjien keski-ikä on noussut, ja eniten esillä ollut Naistenklinikka on perinteisestikin hoitanut kaikkein vaativimmat synnytykset. Sijaisia on myös Urhon mukaan kesäksi tulossa tarpeeksi.

Urho arvelee, että synnytyssairaaloiden hoitohenkilökunnan vaihtuvuutta ja kuormittuneisuutta selittää myös osin korona-aika. Hän sanoo, että kokeneitakin työntekijöitä on hakeutunut määräaikaisesti päivätyöhön esimerkiksi testaamaan, rokottamaan ja jäljittämään.

”Se on suuri huoli, että pystymmekö houkuttelemaan heidät takaisin. Selvitämme mahdollisia keinoja, joita pystytään toteuttamaan budjetin puitteissa”, Urho sanoo.

Tällaisia keinoja voisivat olla esimerkiksi työaikajärjestelyt kuten se, että vuorot suunniteltaisiin nykyistä pidemmäksi jaksoksi kerrallaan. Mitään tällaista ei ole siis vielä ole ehdotettu, Urho nostaa nämä esiin vain esimerkkeinä.

Lääkärien tilanne on sikäli erilainen, että synnytyssairaaloihin on juuri lisätty sekä erikoislääkäreitä että erikoistuvia lääkäreitä vastauksena lääkärien työaikaa koskevan lain tuomiin muutoksiin.

Hallituksen varapuheenjohtaja Jari Oksanen (vihr) sanoo, että resursseja pitää lisätä, jos tilanne tätä vaatii. Vielä tällaista ei ole siis esitetty.

”Meidän pitää seurata aktiivisesti tilannetta kesän osalta. Jos tällainen tilanne tulee eteen, pitää varmistaa että osaavaa henkilöstöä on riittävästi.”

Kätilöiden pelko potilaiden turvallisuudesta on tuttu huolenaihe Tehyn Millariikka Rytköselle.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön puheenjohtajana toimiva Rytkönen on erittäin huolissaan kätilöiden kuormituksesta. Aihe on hänelle tuttu myös henkilökohtaisesti, sillä Rytkönen on työskennellyt kätilönä ja kätilöiden esimiehenä ennen ammattijärjestö­uraansa.

”Meidät on koulutettu siihen, että kaiken perusta on synnyttäjän ja lapsen turvallisuus. Nythän johto myöntää, että sitä ei pystytä turvaamaan joka vuorossa.”

Rytkönen viittaa Husin naistentautien ja synnytysten ylihoitajan Katja Koskisen kommenttiin HS:n aiemmassa haastattelussa.

Koskinen sanoi, että Husissa ”on edelleen turvallista synnyttää, ja suurimmassa osassa vuoroja asiat saadaan tehtyä hyvin”.

Näin pitäisi kuitenkin olla ”joka vuorossa”, Rytkönen sanoo painokkaasti.

”Kun tuon lauseen lukee perhe, joka on tulossa synnyttämään, niin jokainen voi miettiä, että onko siinä turvallinen olo.”

Työn kuormitus, kiire ja se, ettei töitä pysty tekemään sillä tavalla miten itse toivoisi, näkyvät Rytkösen mukaan kätilöiden irtisanoutumisina. Samaan aikaan uusia tulijoita ei tunnu löytyvän.

”Jorvista on lähtenyt tänä vuonna neljä kätilöä. Kuusi kesäloman sijaisuutta on edelleen paikkaamatta.”

Kesälle on odotettu aiempaa enemmän synnytyksiä. Synnytysten määrä lähti vuosien vähenemisen jälkeen kasvuun vuonna 2020.

Kätilöt ovat kertoneet, että työntekijöiden määrää on vähitellen vähennetty niinä vuosina, kun syntyvyys laski. Hus kiistää tämän. HS pyysi aiemmin toukokuussa tilastoa kätilöiden määrän mahdollisista muutoksista, mutta tätä ei annetussa ajassa pystytty toimittamaan.

Vielä 20 vuotta sitten ei Rytkösen mukaan voinut kuvitellakaan, etteikö sairaalassa olisi tilaa synnyttää. Tänä päivänä tuo ajatus on tosiasia, jota moni synnyttäjä myös pelkää.

”Mietitään vaikka helsinkiläistä synnyttäjää, jolla ei ole autoa, ja hänet ohjataan Kotkaan synnyttämään. Ymmärrän hyvin, että pelot ovat lisääntyneet.”

Kätilöiltä tulee Rytkösen mukaan jatkuvasti viestiä läheltä piti -tilanteista sairaaloissa.

Kiire ja kuormitus eivät koske Rytkösen mukaan vain kätilöitä. Hänen mukaansa ongelmat koskettavat sairaanhoitopiiriä ja erikoissairaanhoidon kenttää laajasti. Rytkönen vaatiikin Husilta toimia tilanteen ratkaisemiseksi.