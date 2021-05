Raide-Jokerin liikennöinti on mahdollista aloittaa noin viisi kuukautta suunniteltua aiemmin vuoden 2024 alussa.

Pikaraitiotie Raide-Jokeri valmistuu etuajassa.

Rakennustyöt valmistuvat jo ensi vuonna ja myös liikennöinti on tarkoitus aloittaa noin viisi kuukautta etuajassa jo vuoden 2024 alussa.

Rakennustöiden valmistuttua alkaa raitiotien ja sen järjestelmien kokeileminen käytännössä. Tämä tarkoittaa järjestelmien testaamista ja koeliikennettä, jotka voivat viedä runsaasti aikaa.

Raide-Jokeria on rakennettu nyt noin kaksi vuotta ja valtaosa Espoon osuuden rakennustöistä valmistuu jo kuluvan vuoden aikana.

Vuoden 2022 aikana jatketaan vielä viimeistelytöitä Espoossa sekä varsinaisia rakennustöitä Helsingissä.

Viimeisiä rakennuskohteita ovat Pitäjänmäessä sijaitseva Patterimäen tunneli sekä Eliel Saarisen tien, Maaherrantien, Viikinkaaren ja Varikkotien rakennustyöt.

Myös molempien päätepysäkkien, Keilaniemen ja Itäkeskuksen, rakennustyöt valmistuvat vasta vuonna 2022.

Rakentaminen on sujunut odotettua nopeammin osin koronapandemian vuoksi. Vähentynyt liikenne on nopeuttanut Espoon päässä tehtyjä rakennustöitä Otaniemessä ja Leppävaarassa.

Helsingissä yllätyksiä on tullut esimerkiksi Pitäjänmäen Patterinmäen suojeluhankkeesta, jota on käsitelty alkuvuodesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Nopea rakentaminen on osaltaan auttanut myös budjetissa pysymistä, kertoo projektijohtaja Juha Saarikoski. Aikataulun nopeutuminen tuo usein kustannussäästöjä, Saarikoski sanoo.

Aikataulussa ja budjetissa pysyminen ovat Saarikosken mukaan tärkeitä myös yhteiskunnan isojen raidehankkeiden maineen kannalta.

”Tämä on iso juttu meille ja tärkeää myös tuleville raidehankkeille. Olen pitänyt tärkeänä, että tästä saadaan myönteinen esimerkki. Isoilla infrahankkeilla on ollut suomessa välillä aika huono maine.”

Aikataulussa ja budjetissa pysyminen näyttää Saarikosken mukaan nyt erittäin varmalta, vaikka rakentaminen sisältää aina riskejä.

Suurin osa mahdollisista maan alla olevista yllätyksistä on jo rakennustöiden tässä vaiheessa kohdattu, sillä katutöitä on tehty lähes kaikilla osuuksilla. Myös yksi hankkeen työläimmistä osuuksista; Patterimäen tunneli, on saatu porattua läpi. Tunneli on kuitenkin yksi viimeisinä valmistuvista kohteista.

Raide-Jokerin rakennustyöt ovat kestäneet kaksi vuotta. niiden aikana on tehty selvästi yli puolet rakennustöistä ja raiteita on jo valmiina 11 kilometriä. 25 kilometriä pitkän raidelinjan kiskot on pääosin rakennettu kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Raide-Jokeri on 25 kilometrin mittainen raidehanke, jonka on tarkoitus uudistaa läntisen Espoon ja itäisen Helsingin välinen joukkoliikenne. Raiteilla korvataan nykyinen runkobussilinja 550 ja varaudutaan siten yhä kasvaviin matkustajamääriin.

Pikaraitiotien rakentaminen maksaa 386 miljoonaa euroa ja uusi varikko 69,5 miljoonaa euroa. Pikaraitiotielle on ennustettu päivittäisiä matkustajia yhteensä 92 000, mikä on lähes kaksinkertainen määrä runkolinjan matkustajamääriin verrattuna.