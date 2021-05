Helsingin tavoite on 90 prosentin rokotekattavuus, mutta siitä ollaan toistaiseksi useissa ikäryhmissä jäljessä jopa yli 10 prosenttiyksikköä.

Työikäisten vaisusti liikkeelle lähtenyt koronarokoteinto ei ainakaan toistaiseksi huolestuta johtavia asiantuntijoita pääkaupunkiseudun kunnissa.

Viime viikolla uutisoitiin, että Helsingissä 45–49-vuotiaiden ikäryhmä on hakeutunut rokotuksiin aiempaa hitaammin. Tilanne parantui tällä viikolla, ja nyt ikäryhmästä jo noin 58 prosenttia on rokotettu.

”Näyttää siinä mielessä hyvältä, että rokotuksiin kyllä hakeudutaan ja niitä ollaan innokkaasti ottamassa”, kertoo Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

Helsingissä tullaan Lukkarisen mukaan pääsemään 70 prosentin kansallisen rokotekattavuuden vähimmäistavoitteeseen. Helsingin omasta tavoitteesta, 90 prosentin rokotekattavuudesta, ollaan kuitenkin useissa ikäryhmissä jäljessä tällä hetkellä jopa yli 10 prosenttiyksikköä.

Helsinki on aiemmin arvioinut, että alle 30-vuotiaita päästään rokottamaan heinäkuussa. On kuitenkin mahdollista, että rokotukset aloitetaan jo kesäkuun puolella.

”Jos rokotuskattavuudet jäävät tavoitteista vajaiksi, voi olla että pääsemme jo kesäkuussa rokottamaan alle 30-vuotiaita”, Lukkarinen kertoo.

Alla olevan HS:n grafiikan lähteenä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä rokotusrekisteri. Tiedot päivittyvät rekisteriin yleensä parin päivän viiveellä, joten kuntien itse kertomat luvut voivat poiketa siitä.

Heinäkuuta lähestyttäessä Helsingissä on tarkoitus pohtia joustavampien rokotustapojen käyttöönottoa.

”Kun olemme tarjonneet kaikille ikäryhmille mahdollisuuden ensimmäiseen rokotteeseen ja paine sikäli helpottaa, näkisin, että meille tulee mahdollisuus madaltaa kynnystä rokotteiden antamisessa”, Lukkarinen kertoo.

Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi rokotteiden antamista terveysasemilta, ilman ajanvarausta tai vaikkapa rokotebusseista. Nyt rokotuksia annetaan Helsingissä kolmessa suuressa massarokotuspisteessä: Malmilla, Jätkäsaaressa ja Messukeskuksessa.

Kesällä vuoroon on tulossa aiempia suurempia ikäryhmiä. Se johtuu Helsingin ikärakenteesta, jossa nuoret ovat yliedustettuina, Lukkarinen selittää.

Esimerkiksi tällä viikolla vuoroon tulleita 40–44-vuotiaita on noin 47 000. Sen sijaan näillä näkymin kesäkuussa vuoroon tulevia 30–34-vuotiaita on peräti noin 62 000.

Vantaa on pääkaupunkiseudun kunnista pisimmällä rokottamisessa: siellä 35–39-vuotiaiden rokotukset alkoivat tällä viikolla.

Yli 40-vuotiaita on Vantaalla rokotettu parin viikon ajan. Kaupungin omien tilastojen mukaan rokotekattavuus on 40–44-vuotiaiden ikäryhmässä 40 prosenttia. Seuraavasta ikäryhmässä, 45–49-vuotiaissa, kattavuus on 64 prosentissa.

Vantaan apulaiskaupunginjohtajan Timo Aronkydön mukaan nelikymppisten rokottaminen on edennyt normaaliin tahtiin.

”Kaikki eivät varmaan ole havahtuneet siihen, että näin nuoria rokotetaan. Nyt kun Helsingissäkin avautui nelikymppisten rokotus, niin täälläkin havahduttiin”, Aronkytö sanoo.

Viimeistään kesäkuun alkupuolella Vantaalla on tarkoitus siirtyä nuorempiin ikäryhmiin.

”Kyllä meillä kaikki ajat menevät, ei ole sellaisia päiviä että aikoja jäisi käyttämättä”, kertoo Vantaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon päällikkö Piia Niemi-Mustonen.

Aronkytö pitää nuorien rokottamista erityisen tärkeänä.

”Tauti leviää epidemiologisten tutkimusten mukaan erityisesti 16–30-vuotiaiden nuorten miesten keskuudessa.”

Espoossa aikoja avataan uusille ryhmille viikoittain sitä mukaa, kun rokote-erien tulosta saadaan varmaa tietoa.

”Espoolaisilla on ollut huoli siitä, ollaanko jäljessä muuta pääkaupunkiseutua. Olemme avanneet aikoja hallitusti siten, että rokotteet annettaisiin mahdollisimman pitkälti vanhimmasta nuorempaan”, kertoo Espoon avosairaanhoidon johtava ylilääkäri Anu Mustakari.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiistaina päivittämän tiedon mukaan espoolaisista 45–49-vuotiaista on tähän mennessä rokotettu noin 41 prosenttia.

”Tulijoita kyllä olisi, mutta kaikille ei ole tällä hetkellä tarjolla aikoja. Joka viikko arvioimme käytettävissä olevista rokotteista, minkä verran voidaan antaa. Osa menee tehosteannoksiin”, Mustakari kertoo.