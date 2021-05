Siivoaminen maksaa kaupunkilaisille 11 miljoonaa euroa joka vuosi.

Viikin lumenvastaanottopaikan altaassa on runsaasti roskia, jotka on peräisin Helsingin kaduilta tänä talvena auratusta lumesta. ­

Helsingin yleisten alueiden puhtaanapito maksaa kaupunkilaisille vuosittain 11 miljoonaa euroa.

Koronapandemia on lisännyt virkistys- ja ulkoilualueiden käyttöä, mikä puolestaan näkyy roskien lisääntymisenä. Se taas paisuttaa puhtaanapidon kustannuksia.

”Asukkaiden ja yritysten vastuulla on isojen jätteiden toimittaminen Sorttiin eikä niiden hylkääminen taloyhtiöiden jäteastioiden tai kierrätyspisteiden viereen tai dumppaaminen laittomille kaatopaikoille. Lisäksi kansalaisten tulisi lopettaa tupakantumppien heittäminen maahan sekä huolehtia omien roskien kuten kertakäyttöpakkausten viemisestä jäteastioihin tai kotiin mikäli lähin jäteastia on täynnä”, Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja Kyösti Kanerva muistuttaa kaupungin tiedotteessa.

Mistä kaikki roskat sitten ovat peräisin?

Kaupungin mukaan roskaantumisen syynä ovat Kanervan luettelemien tekijöiden lisäksi muun muassa hulevesien riittämätön puhdistus, kadulta poistetun lumen varastointi ja hävitys sekä roska-astioiden riittämättömyys.

Merkittävimpiä mikroskooppisen roskan ja mikromuovin pistelähteitä ovat tieliikenne ja tekonurmikenttien kumirouhepäästöt.

Helsinki on nyt havahtunut pahenevaan roskaamisongelmaan ja aikoo puuttua siihen rivakammin. Kaupunki on laatinut 53 kohdan mittaisen toimenpideohjelman, jolla roskaantumista on tarkoitus vähentää.

Toimenpiteitä ovat muun muassa läpinäkyvät kierrätysastiat pulloille ja tölkeille, kannettavat minituhkikset ja muovisten katekankaiden käytön vähentämien.

Kaupungin toimien lisäksi Suomen ympäristökeskus Syke on aloittanut tutkimuksen, jossa selvitetään ympäristöön päätyvien roskien määrää Helsingissä.

Kenttätutkimusta tehdään Pornaistenniemellä, Pirkkolassa ja Puotilassa. Kenttätutkimus on osa laajempaa muovien haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia käsittelevää tutkimusta.

”Haluamme saada tarkemman käsityksen kaupunkipurojen ja Vantaanjoen varsilta löytyvien roskien lukumääristä ja tyypeistä, koska virtaavat vedet kuljettavat roskia maalta eteenpäin aina mereen saakka”, kertoo tiedotteessa Syken erikoistutkija Sanna Suikkanen.