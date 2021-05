Lukioissa otetaan syksyllä käyttöön uusi opetussuunnitelma. Kurssit vaihtuvat opintojaksoiksi, mutta mikä Helsingissä oikeasti muuttuu?

HelsinkiläisesSÄ Alppilan lukiossa tapahtui perjantaina jotain näinä aikoina vavisuttavaa: pidettiin oikeat festivaalit, toki pandemian vuoksi erityisin turvajärjestelyin.

Alppila-festillä on pitkät perinteet, mutta tapahtumassa tiivistyy myös monta asiaa kaikkien Suomen lukioiden tulevaisuudesta.

Elokuussa toisesta asteesta tulee maksuton ja oppivelvollisuus laajenee. Samalla kaikissa lukioissa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma.

Helsingissä opetussuunnitelman vaihto ei aiheuta suurta rysäystä, sillä uusia tapoja toimia on lukioissa jo kehitetty ja harjoiteltu vähitellen. Mutta sen pitäisi syksyllä aloittavien osalta ohjata järjestelmällisesti kaikkea toimintaa.

Helsinki painottaa opetussuunnitelmassa erityisesti lukiolaisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhdessä tekemistä. Alppilan festivaalit ovat valmiiksi kaikkea tätä. Ne on tehty sekalaisella porukalla siksikin, että kaikilla olisi lukiossa sellainen olo, että he kuuluvat joukkoon.

Alppila-festin yleisöä. Epidemian vuoksi festivaalit pidettiin pihalla ja monessa erässä, mutta lukiolaiset olivat iloisia päästessään pitkästä aikaa kohtaamaan kasvokkain.

Käytetään siis Alppilaa esimerkkinä. Mitä kaikkea opetussuunnitelma Helsingissä muuttaa?

Opetussuunnitelmissa on aina käytännön asioiden ohella kyse arvoista – siitä, millaista ihanneihmistä kasvatetaan.

Virallisesti ihanteesta käytetään ilmaisua laaja-alainen osaaminen, ja kuuden tavoitteen pitäisi näkyä joka ikisessä oppiaineessa. Lukiolaiseen itseensä liittyvät hyvinvointi, vuorovaikutustaidot sekä kasvaminen tutkivaksi ja luovaksi toimijaksi. Kolmessa muussa tavoitteessa taas painotetaan yhteiskunnallista aktiivisuutta, ympäristöä ja etiikkaa sekä maailmankansalaisuutta.

Näitä tavoitteita peilataan kyllä jatko-opintoihinkin, mutta työelämästä ja teknologiasta puhutaan yllättävän vähän, sen sijaan kuuntelemisesta, tutkimisesta ja keskustelemisesta paljon.

Opetussuunnitelmatyössä tiiviisti mukana ollut Alppilan opinto-ohjaaja Antti Vesivalo on tyytyväinen, että Helsingissä hyvinvointi korostuu. Ei ajatella, että lukiolaisen pitäisi heti kyetä itsenäisyyteen opiskelussa ja elämässä, vaan annetaan keinoja kasvaa tätä kohti.

Opinto-ohjaaja Antti Vesivalo Alppila-festissä.

”Aiemmin meillä oli tavoite, nyt on työkaluja sen saavuttamiseen. Minkä tahansa ikäisen ihmisen kohdalla oppimiselle paras pohja on, että hän voi hyvin”, hän sanoo.

Helsingin tuore opiskelijahuollon va. päällikkö Riina Ståhlberg sanoo, että korona-aika on nostanut esiin erityisesti sen, että nuorista on pidettävä huolta. Osalla etäopinnotkin sujuvat, mutta moni kokee yksinäisyyttä tai on kovin huolissaan ja ahdistunut tulevaisuudesta.

”Meidän täytyy luoda jokaiselle nuorelle turvallinen ympäristö ja toimintakulttuuri oppia, ja niin, että sen nuoren arki olisi oikeasti hyvää ja nuoren itsensä näköistä”, hän sanoo.

Tähän tietenkin pyritään nykyisinkin, mutta uusissa tavoitteissa sanotaan selvemmin, että hyvinvointi on joka ikisen oppiaineen ja jokaisen koululla toimivan aikuisen yhteinen asia.

Ståhlberg oli ennen nykyistä pestiään valmistelemassa Helsingin versiota opetussuunnitelmasta, joten hän tuntee asian todella perusteellisesti. Pyynnöstä hän kirjoittaa auki, miten laaja-alaiset tavoitteet voi ymmärtää yksittäisen oppiaineen tasolla.

Esimerkiksi historian tunnilla opiskelijan hyvinvoinnin ottaminen huomioon voi liittyä vahvasti etiikkaan. Opiskelija opettelee historian tunnilla myös valmiuksia kokea myötätuntoa ja ottaa huomioon muut ihmiset näkökulmineen ja tarpeineen. Historia voi auttaa suhtautumaan maailman epävarmuuteen ja näkemään oman elämänsäkin tapahtumat laajemmassa perspektiivissä.

”Lukiokoulutuksen yksi arvokkaimmista tavoitteista on antaa lukiolaiselle valmiuksia rakentavaan vuorovaikutukseen, kykyyn käsitellä ristiriitoja rakentavasti ja sovittelevasti. Tässä haetaan lopulta kykyä rakentaa demokratiaa ja rauhaa”, Ståhlberg sanoo.

Hyvinvoinnissa ei siis ole kyse vain siitä, miten helposti pääsee koulupsykologin vastaanotolle tai lääkäriin, vaan myös siitä, miten lukio innostaa liikkumaan tai millainen ilmapiiri matematiikan tunnilla tavallisena maanantaina on.

Osa hyvän ilmapiirin rakentamista ovat Alppila-festin kaltaiset, yhdessä toteutetut tapahtumat. Nykyiset lukiolaiset sanovat, että kyllä hyvinvoinnista pidetään huolta arkisemmillakin asioilla.

”Opettajat tuntuvat huomaavan aika nopeasti, jos jollain on vaikeuksia. Ja kyllä siihen sitten nopeasti puututaan. Tsempataan ja mietitään, että miten voisi yhdessä jatkaa eteenpäin”, sanoo toista lukuvuotta Alppilassa opiskeleva Meeri Ahlsved.

Parantamista hyvinvoinnin kannalta olisi hänen mielestään ehkä työmäärässä. Varsinkin etäaikana on välillä ollut sellainen olo, että kaikkiin tehtäviin ei riitä aika eikä jaksaminen.

Samanikäinen Nooa Rastenberger arvelee, että etäopiskelun aikana osalla on ollut motivaatio hukassa. Alppila-festin kaltaiset yhteiset tapahtumat auttavat, mutta eivät ne yksin riitä.

”Pitää olla pieniä tekijöitä myös. Yhteisiä kahvitaukoja välitunnilla. Kaikenlaista pientä, mikä tekee arjesta hauskempaa.”

Käytännön taso ihanteiden alla taas näkyy esimerkiksi siinä, miten lukujärjestykset rakennetaan.

Jokaiselle lukiolaiselle tehdään aluksi henkilökohtainen opintosuunnitelma. Siinä ei listata pelkästään tulevia suorituksia vaan pohditaan jo laajemmin tarvetta tuelle ja tavoitteita tulevassa elämässä lukion jälkeen. Suunnitelmaa päivitetään moneen kertaan lukion aikana.

Arviointikin muuttuu. Se ei saa enää tarkoittaa vain numeroa opintojen päätteeksi vaan palautetta ja ohjausta jokaisen opintojakson aikana.

Alppila-festissä oli esillä myös lukiolaisten tekemää taidetta.

Jos on vaikea oppia, tukea pitäisi tarjota heti. Alppilassa järjestetään säännöllisesti esimerkiksi opintopajoja, joihin saa tulla harjoittelemaan lisää, oli vaikeasti opittava asia mitä oppiainetta hyvänsä.

Lue lisää: Lukion uusi opetussuunnitelma ei ratkaise lukiolaisten jaksamisongelmaa – siihen tarvitaan rahaa

Kurssien sijaan lukiossa aletaan puhua opintojaksoista ja opintopisteistä. Ero on siinä, että yksi opintojakso voi koostua yhden tai monen oppiaineen sisällöistä.

Helsingin kaupungin lukioissa jokainen syksyllä aloittava opiskelija esimerkiksi suorittaa opintojakson nimeltä Hiilineutraali Helsinki 2035. Jokainen lukio on suunnitellut itse, miten ympäristökriisiä jaksolla käsitellään. Mukana voi olla luonnontieteiden lisäksi vaikka taideaineita.

Tämä tarve käsitellä laajasti ympäristöasioita on noussut nuorten omasta kiinnostuksesta ja huolesta.

Opintojen paketoimisella jaksoiksi pyritään eroon lukio-opintojen sirpaleisuudesta. Alppilan rehtori Susanna Kalmari sanoo, että tässä muutos hänestä parhaiten tiivistyykin. Tavoitteet ovat isoja ja yhteisiä, ja niihin pitäisi pyrkiä yhdenvertaisesti ja järjestelmällisesti kaikkialla.

Alppilan musiikinopettaja Jenna Hiipakka on innoissaan siitä, että opetussuunnitelma pakottaa tekemään asioita yhdessä yli ainerajojen ja eri-ikäiset nuoret samassa porukassa.

On sellaista tehty ennenkin, Alppila-festin bändit ja ympäristötaide ovat tästä hyviä esimerkkejä. Mutta Hiipakka sanoo, että uusi opetussuunnitelma yllyttää tähän. Myös Alppilan uudet tilat ja välineet innostavat erilaisiin kokeiluihin.

Musiikinopettaja Jenna Hiipakka miksauspöydän takana, kun lukiolaisten bändi esiintyy.

”On tärkeää, että voimme lähteä liikkeelle jokaisen opiskelijan omista lähtökohdista ja vahvuuksista. Sillä on väliä ryhmäytymisen, taitojen kehittymisen ja luovuuden kannalta.”

Helsinki painottaa myös opiskelijoiden osallisuutta. Sekään ei saisi tarkoittaa vain esimerkiksi virallista oppilaskunnan edustusta kokouksessa vaan sitä, että lukiolaisia kuunnellaan kaikissa heitä koskevissa asioissa. Alppilassa tätä on harjoiteltu kehittämistiimeissä, joissa on opettajien ja opiskeluhuollon lisäksi aina opiskelijoita mukana miettimässä asioista.

”Minulla on kyllä sellainen olo, että opiskelijoita kuunnellaan”, sanoo ensi vuoden abiturientti Meeri Ahlsved.

Lue lisää: Lukiolaiset Helsingissä: Lukio muuttuu oikeaan suuntaan, mutta vauhti on liian hidas

Yhteistyötä pitäisi tehdä paitsi lukion sisällä, myös korkeakoulujen ja työelämän kanssa.

Helsingissä tätä toteutetaan esimerkiksi niin, että on olemassa valinnainen aine nimeltä Muualla suoritetut opinnot. Muualla voi tarkoittaa vaikka yliopistoa, työväenopistoa, ammatillista koulutusta tai esimerkiksi kesätyötä 4H-yrittäjänä.