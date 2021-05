Nurmijärvellä paljastui laiton kaatopaikka – Syrjäiselle pysäköinti­alueelle on jätetty jäteöljyä, ulostetta ja säkeittäin roskaa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on antanut alueelle siivouskehotuksen.

Ilkka Erkkilä on siivonnut laitonta kaatopaikkaa. Alue sijaitsee Ilvesvuoren teollisuusalueen laitamilla ja lähellä Hämeenlinnanväylää.

Nurmijärveltä on paljastunut laiton kaatopaikka. Noin hehtaarin kokoiselle alueelle on jätetty säkeittäin erilaista jätettä. Alue sijaitsee Ilvesvuoren teollisuusalueen laitamilla lähellä Hämeenlinnanväylää.

Sen läheisyydessä on tavarankuljettajien suosima levähdyspaikka. Alueella on useita maanomistajia, ja laiton kaatopaikan kiinteisön omistaa Kesko.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus antoi alueen maanomistajalle siivouskehotuksen viime syksynä. Asiasta ei ole tehty tutkintapyyntöä poliisille. Viikonloppuun mennessä aluetta ei ollut siivottu.

Kaatopaikkaa on ihmetellyt jo yli vuoden hyvinkääläinen pariskunta Kaija ja Ilkka Erkkilä. He siivosivat alueen noin vuosi sitten. Sen jälkeen uutta jätettä on kerääntynyt paikalle runsaasti.

Erkkilät siivosivat alueella viikonloppuna ja toimittivat yhden perävaunullisen roskaa pois. Metsäkaistaleelle pysäköintialueen kupeeseen jäi vielä noin kahden vaunullisen verran roskaa, Ilkka Erkkilä arvelee.

Alueelle on Erkkilän mukaan heitetty autonrenkaita, puutavaraa ja säkeissä olevaa sekajätettä. Alueelta löytyi muiden muassa wc-pytty, mikroaaltouuni, runkopatja ja noin 20 litran avoimia säiliötä jäteöljyä sekä kanistereissa olevaa jäteöljyä.

Pahin jätekeskittymä on pituudeltaan noin 50 metriä. Erkkilät keräsivät lisäksi useita pulloja, joiden sisältö paljastui virtsaksi. Ilkka Erkkilän mukaan alueelta löytyi myös pusseissa olevaa ulostetta.

Alueelta löytyi myös virtsalla täytettyjä pulloja.

Ilkka Erkkilää löydös suututtaa ja surettaa.

”Tulevilla sukupolvilla tulee olemaan hankalat paikat, jos piittaamattomuus jatkuu. Ihmettelen sekä alueen valvojien että käyttäjien piittaamattomuutta. Tämä on ympäristön turmelemista.”

Erkkilät ovat keränneet roskia ympäri Suomea jo pitkään. Kymmenen vuoden aikana roskaa on kertynyt 3 500 säkillistä.

Pysäköintialueen laidalle Nurmijärvellä jätettyä jätettä.

Roskaaminen yleisillä paikoilla näyttää lisääntyneen koronapandemian myötä, tiedottivat Helsinki ja Suomen ympäristökeskus (Syke) tiistaina. Helsinki ottaa käyttöön 53 keinoa sisältävän ohjelman roskaamisen vähentämiseksi.

