Onko Helsingin nopea väestönkasvu realiteetti vai tavoite? Kokoomukselle kasvu on merkki menestyksestä, perussuomalaiset taas näkevät siinä eniten ongelmia. HS kävi läpi puolueiden vaalikonevastauksia.

Jätkäsaari on yksi Helsingin isoista uusista asuinalueista.

HelsinGIN nopea kasvu muuttaa kaupunkia peruuttamattomasti. Mutta onko kiivas väestönkasvu hyvä vai huono asia? HS:n vaalikoneen väittämä ”Helsingin kannattaa tavoitella asukasluvun voimakasta kasvua” jakaa puolueita Helsingissä selvästi. Näkemyseroja nousee esiin myös puolueiden sisältä.

Myönteisimmät mielipiteet kaupungin kasvusta löytyvät kokoomuksesta. Vasemmistopuolueissa ja vihreissä ollaan varauksellisempia, ja kriittisimmät äänet löytyvät perussuomalaisista.

Kaikkien ehdokkaiden mielipiteistä muodostettava keskiarvo asettuisi varovaisesti vastustamaan voimakasta kasvua. Lähes kaikki korostavat kohtuuhintaisten asuntojen lisäämistä vastauksena kasvuun.

Helsingin asukasluku oli vuodenvaihteessa hieman yli 650­000. Sen on ennustettu kasvavan 860­000 asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä.

Kokoomuksen pormestariehdokas Juhana Vartiainen.

Kokoomuksen pormestariehdokas Juhana Vartiainen sanoo vaalikoneen vastauksessaan, että kasvu on merkki vauraudesta ja hyvinvoinnista.

"Meidän on tehtävä Helsingistä niin houkutteleva, että tänne halutaan muuttaa ja täällä halutaan asua, tehdä työtä ja kehittää Helsinkiä”, hän kirjoittaa.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov korostaa, että kasvu on menestyvän kaupungin voima.

”Olisi Helsingille kova isku, jos käynnissä oleva positiivinen kierre kääntyisi negatiiviseksi.”

Toiseksi suurimmassa puolueessa vihreissä kasvua ei nähdä niinkään tavoitteena vaan tosiasiana, johon kaupungin päättäjien pitää kyetä vastaamaan.

”Kaupungin kasvu syntyy tavallisten ihmisten omista valinnoista, ei kaupungin päätöksistä,” puolueen pormestariehdokas Anni Sinnemäki kirjoittaa.

Vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäki.

Myös puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo korostaa, että kasvu ei ole itseisarvo.

”Jos rakennamme maailman parasta ja toimivinta kaupunkia, ihmiset myös haluavat muuttaa Helsinkiin ja se taasen edellyttää lisää kohtuuhintaista asumista", hän toteaa.

Vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara sen sijaan on lähempänä kokoomuksen linjaa ja pitää kasvun tavoittelemista tärkeänä.

”Asuntojen hinnat paljastavat, että todella paljon useampi haluaisi asua Helsingissä. Vaikka asuntotuotannon alle jää vihreätä, saman asukasmäärän sirottelu pitkin kehyskuntien savipeltoja veisi tonttien ja liikenneverkon alle kymmenkertaisen määrän vihreää”, hän toteaa.

Otso Kivekäs muistuttaa myös varjopuolista: "Helsingissä on kasvun aiheuttamia ongelmia, mutta kuihtuvien kaupunkien ongelmat ovat paljon pahempia.”

Helsingin kolmanneksi suurimmassa puolueessa Sdp:ssä mielipiteet jakaantuvat. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma ei pidä kasvua tavoitteena vaan seurauksena ihmisten valinnoista.

”Asukasmäärän kasvu ei ole kiinni Helsingistä. Ihmiset itse tekevät päätöksensä missä haluavat asua”, hän sanoo.

Sdp:n pormestariehdokas Nasima Razmyar.

Puolueen pormestariehdokas Nasima Razmyar pitää kasvua hyvänä tavoitteena. "Vaikka kasvu on tavoiteltavaa, ei voimakas kasvu ole itseisarvo. Helsinki on kuitenkin selvinnyt hyvin niistäkin vuosista, kun tulijoita on ollut ennätyksellisen paljon."

Sdp:n Thomas Wallgren taas on sitä mieltä, että kasvu on ongelma.

”Suomalainen ja maailmanlaajuinen rakennemuutos on vääränsuuntainen. Kestävässä maailmassa elävä maaseutu on välttämättömyys", hän toteaa.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki on sitä mieltä, ettei Helsingin pidä tavoitella asukasluvun voimakasta kasvua. "Mutta globaali trendi on kaupungistuminen ja erityisesti suuriin kaupunkeihin muutetaan.”

Vasemmistoliiton pormestariehdokas Paavo Arhinmäki.

Puolueen toinen valtuutettu Mia Haglund on astetta kriittisempi. "Helsingin ei tarvitse itsessään tavoitella asukasluvun kasvua. Olisi sen sijaan parempi koko maalle, jos työpaikat ja mahdollisuudet jakautuisivat maantieteellisesti tasaisemmin.”

Puolueen ehdokkaista löytyy myös kasvun vastustajia. ”Emme pysty nytkään rakentamaan riittävästi asuntoja vastaamaan asukasluvun kasvua", Mike Pohjola kirjoittaa.

Perussuomalaisille Helsingin nopea kasvu on lähinnä ongelma. Näkemys kytkeytyy siihen, että suuri osa väestönkasvusta tulee maahanmuuttajista.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Mika Raatikainen huomauttaa, että on järjetöntä tavoitella kasvua millä hinnalla hyvänsä.

”Useimmiten kouluttamattomille, kielitaidottomille ja pitkäaikais­veronmaksu­kyvyttömille toimeentulon varassa asuville tulijoille on rakennettava asunnot, kadut, hoitopaikat ja muu infrastruktuuri. Mikäli asukasluku kasvaisi lähinnä työelämässä olevilla tai sinne päätyvillä henkilöillä, kasvua voisi perustella taloudellisilla seikoilla.”

Perussuomalaisten pormestariehdokas Jussi Halla-aho.

Perussuomalaiset on väittänyt, että Helsinkiä vaivaa ”kasvukiima”. Puolueen pormestariehdokas Jussi Halla-aho toteaa omilla vaalisivuillaan, että Helsingin ei pidä kilpailla maailman metropolien kanssa väkiluvulla.

”Helsingin väestönkasvu on laadullisesti erittäin kielteistä. Veronmaksajat muuttavat kehyskuntiin ja tilalle tulee työttömiä tai alityöllistettyjä maahanmuuttajia. Kasvun ei pidä olla itsetarkoitus", hän vastasi HS:n vaalikoneessa.

Pirkko Ruohonen-Lerner muistuttaa, että liika kasvu voi johtaa epäviihtyisään kaupunkiin.

Valtuuston pienemmistä ryhmistä Rkp korostaa kohtuutta. ”Ei voimakasta, mutta kasvua”, Björn Månsson kiteyttää.

Keskustan Terhi Peltokorpi on samoilla linjoilla. ”Kaupungin kasvuennusteet ovat mielestäni ylimitoitettuja ja nyt korona-aikana kaupungin kasvu onkin tyrehtynyt.”

Liike Nytin Joel Harkimo muistuttaa, ettei kasvu ole poliitikkojen käsissä. ”Helsinkiin haluaa moni muuttaa ja kaupungin pitää kehittyä jatkuvasti palvellakseen muuttuvia tarpeita. "