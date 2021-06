HS-gallup: Kokoomus on Helsingin suosituin puolue, räjähdysmäisesti noussut perussuomalaiset hengittää jo Sdp:n niskaan

Kokoomuksen kannatus on kyselyssä 23,2 prosenttia, vihreiden 21,3.

Kuntavaalit käydään 13. kesäkuuta. HS:n kannatusmittauksen perusteella kokoomus on Helsingin suurin puolue.

Kokoomus on tuoreen mielipidemittauksen perusteella Helsingin suosituin puolue.

HS:n teettämässä gallupissa kokoomusta kannattaa 23,2 prosenttia vastaajista. Kakkosena on vihreät 21,3 prosentin kannatuksella.

Kahden suurimman puolueen järjestys on siis mielipidemittauksessa sama kuin viime kuntavaaleissa. Ero on kuitenkin kaventunut: viime vaaleissa kokoomus sai äänistä 28,3 prosenttia ja vihreät 24,1 prosenttia.

HS:n gallupissa kokoomus johtaa vihreitä 1,9 prosenttiyksiköllä. Tutkimuksen virhe­marginaali on kolme prosenttia suuntaansa.

Tutkimuksen teki HS:n toimeksiannosta Kantar TNS. Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen tai ryhmittymän ehdokasta he äänestäisivät, jos kuntavaalit järjestettäisiin nyt. Haastattelut tehtiin 17.–27. toukokuuta.

Suurimman nousun viime vaaleista tekee kannatusmittauksen perusteella perus­suomalaiset. Puolue olisi gallupin mukaan saamassa 13,1 prosentin kannatuksen ja nousemassa Helsingin neljänneksi suurimmaksi puolueeksi ohi vasemmisto­liiton.

Sdp olisi gallupin perusteella pysymässä kolmanneksi suurimpana puolueena 13,9 prosentin kannatuksella. Vasemmistoliitto saa kyselyyn vastanneilta helsinkiläisiltä 11,5 prosentin kannatuksen. Sekä vasemmisto­liiton että Sdp:n kannatus­luvut ovat gallupissa lähellä viime vaalien tulosta.

Kyselyssä Rkp:tä kannattaa 5,2 prosenttia, Liike Nytiä 4,1 prosenttia, keskustaa 2,5 prosenttia ja kristillisdemokraatteja 1,8 prosenttia vastaajista. Muut ryhmittymät keräävät yhteensä 3,4 prosentin kannatuksen.

Niiden osuus, jotka eivät osaa tai halua kertoa puoluekantaansa tai eivät aio äänestää, on 20 prosenttia. Luku on hieman pienempi kuin ennen edellisiä kuntavaaleja, jolloin osuus oli 28 prosenttia.

Tutkimukseen osallistuneista 73 prosenttia kertoi äänestävänsä tulevissa kuntavaaleissa varmasti.

Kantar TNS:n tutkimusjohtajan Sakari Nurmelan mukaan äänestysinto on myös aiemmissa kuntavaalikyselyissä ollut lopullista äänestysprosenttia suurempi. Viime kunta­vaaleissa äänioikeutetuista helsinkiläisistä äänesti 61,8 prosenttia.

Äänestysprosentilla on Nurmelan mukaan iso merkitys vaalien tulokselle.

”Eduskuntavaalien yhteydessä on huomattu, että perussuomalaisten kannattajat saattavat päättää viime tipassa, lähtevätkö äänestämään. Perinteisesti taas on ajateltu, että kokoomus saa kannattajansa hyvin uurnille. Lopullinen äänestysprosentti on todella tärkeä asia ja aiheuttaa epävarmuutta gallupin prosentteihin.”

HS:n kyselyssä varmimpia äänestäjiä ovat Rkp:n kannattajat. Seuraavaksi tulee perussuomalaiset, jonka äänestysvarmuus ohittaa myös kokoomuksen.

Helsingin lopulliselle tulokselle merkityksellistä on Nurmelan mukaan se, miten vihreät ja Sdp saavat kannattajansa liikkeelle. Nämä puolueet eivät ole perinteisesti nauttineet vastaavanlaisesta äänestysvarmuudesta kannattajiensa joukossa kuin kokoomus.

Perussuomalaisten varmuus omasta puolueesta ja äänestämisestä on Nurmelan mukaan näkynyt aiemminkin edus­kunta­vaalien alla tehdyissä kyselyissä. Tuolloin kannatus ei ole kuitenkaan realisoitunut kuntavaaleissa.

Näissä vaaleissa perussuomalaiset keräsi merkittävästi aiempaa suuremman ehdokaslistan. Tämä tulee Nurmelan mukaan näkymään kannatuksen kasvuna.

”Kuntavaaleissa toteutuu se, että jos puolue aikoo saada paljon ääniä, sen pitää saada myös paljon ehdokkaita. Mutta kannatuksen realisoituminen vaatii silti sen, että omat porukat saadaan liikkeelle.”

Kannattajien aktivointi on Nurmelan mukaan näkynyt siinä, että perussuomalaisten vaalikampanjassa on korostettu yleisiä asioita kuntapolitiikan sijaan.

”Perussuomalaisten kannattajat tarvitsevat emotionaalisen sytykkeen lähteäkseen liikkeelle.”

Taistelu Helsingin suurimman puolueen paikasta käydään tälläkin kertaa kokoomuksen ja vihreiden välillä.

Ennen edellisiä kuntavaaleja vihreiden tilanne oli Nurmelan mukaan gallupeissa hieman nykyistä vahvempi. Nykyisen pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) saama äänisaalis nosti kuitenkin kokoomuksen selvään voittoon.

Kahden vuoden kuluttua eduskuntavaaleissa asetelmat kääntyivät. Vihreät nousi Helsingin suurimmaksi puolueeksi 23,5 prosentin kannatuksella. Kokoomus sai äänistä 21,8 prosenttia.

Nurmelan mukaan HS:n gallupissa näkyy nyt se, että vihreiden valtakunnallinen puoluekannatus on ollut viime aikoina jonkin verran eduskuntavaalikannatusta heikompaa.

”Se heijastuu tähän, koska Helsinki on vihreille niin vahva alue.”

Ero on Nurmelan mukaan joka tapauksessa pieni, ja myös tutkimuksen kolmen prosenttiyksikön virhemarginaali on tavallista suurempi.

”Voi olla, että kokoomus ja vihreät ovat lähempänä toisiaan, ja toisaalta ero voi olla myös suurempi.”

Ero näyttää tällä hetkellä kapealta paitsi kahden kärjessä myös taistelussa kolmanneksi suurimman puolueen paikasta.

Sdp:n ja perussuomalaisten kannatusero on gallupissa vain 0,8 prosenttiyksikköä. Vasemmistoliitto on Sdp:n takana 2,4 prosenttiyksikköä.

Nykyiset apulaispormestareiden paikat on jaettu kolmen suurimman puolueen kesken. On todennäköistä, että kolmen kärki ratkaisee myös seuraavalla kaudella sen, mitkä puolueet saavat apulaispormestarin.

Pienet erot prosenteissa saattavat Nurmelan mukaan vielä muuttua suuntaan tai toiseen.

”Gallup näyttää sen, mistä tilanteesta lähdetään loppusuoran kiriin. Kampanjat tiivistyvät loppua kohden, joten mahdollisuuksia jää sille, että tilanne elää loppuun asti.”

Myös aiemmissa kuntavaaleissa ratkaisut ovat voineet muodostua aivan loppumetreillä, Nurmela sanoo. Esimerkiksi pormestari­tenteillä on vaikutusta äänestäjiin.

Helsingissä on myös käyty kiivasta poliittista keskustelua valtuustoryhmien välillä vielä toukokuun lopullakin.

”Puolueiden ja ehdokkaiden kannalta se on lohdullista, että kannattaa kampanjoida loppuun asti.”

HS:n pormestaritentti järjestetään torstaina kello 19.30. Lähetystä voi katsoa HS:n verkkosivuilla ja HS:n sovelluksessa.