Vihreät ja vasemmistoliitto ovat siirtyneet hivenen vasemmalle. ”Pientä polarisaation siementä tässä voi ehkä nähdä”, sanoo tutkija.

Oikeisto on liikkunut vähän oikealle ja vasemmisto vähän vasemmalle.

Tämä on Helsingin yliopiston politiikan tutkimuksen apulaisprofessorin Tuomas Ylä-Anttilan yleishuomio, kun katsotaan puolueiden muutoksia arvokartalla Helsingissä.

Arvokartan mukaan askeleen oikealle viime kuntavaaleihin verrattuna ovat ottaneet perussuomalaiset, keskusta, kristillisdemokraatit, Rkp ja kokoomus. Vasemmalle ovat liikkuneet vihreät ja vasemmistoliitto. Sdp ei ole liikkunut kartalla käytännössä lainkaan.

Ylä-Anttila korostaa, että lähes kaikkien puolueiden muutokset ovat pieniä. Muutosten pohjalta voi kuitenkin arvioida niitä suurempia kehityskaaria, joista puolueiden kohdalla on sekä valtakunnallisesti että Helsingissä viime vuosina puhuttu.

Puolueiden sijainnit arvokartalla perustuvat kahdeksaan vaalikoneen kysymykseen, jotka olivat samat myös vuonna 2017. Puolueiden asema kartalla määräytyy niiden kuntavaaliehdokkaiden antamien vastauksien keskiarvoista.

Helsinkiläisistä valtuustoryhmistä arvokartalle on nostettu eduskuntapuolueet Liike Nytiä lukuun ottamatta, sillä puolue ei ollut mukana vielä edellisissä vaaleissa.

Isoin muutos on tapahtunut perussuomalaisilla: puolueen siirtymä arvokartalla oikealle on Ylä-Anttilan mukaan merkittävä.

Muutos oli myös odotettavissa, sillä vielä kevään 2017 kuntavaaleissa perussuomalaiset oli varsin erilainen puolue, jonka johdossa oli Timo Soini. Kesän puoluekokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Jussi Halla-aho, ja puolue hajosi.

”Siirtyminen oikealle ei ole yllätys. Halla-ahon perussuomalaiset on Soinin perussuomalaisia oikeistolaisempi”, Ylä-Anttila sanoo.

Hänen mukaansa siirtymä oikealle ei johdu kuitenkaan vain puheenjohtajan vaihdoksesta, sillä kehitys oli käynnissä jo Soinin aikana.

”Halla-ahon valinta viimeisteli tämän kehityksen.”

Helsingin viime vaalien suurin puolue kokoomus on liikkunut arvokartalla vain vähän. Puolue on liikahtanut hivenen sekä vaaka-akselilla oikealle että pystyakselilla liberaalimpaan suuntaan.

Ylä-Anttilan mukaan muutokset ovat mielenkiintoisia sen valossa, että kokoomuksen jakaantuminen liberaaleihin ja konservatiiveihin on aiheuttanut paljon julkista keskustelua.

HS kertoi alkuvuonna kokoomuksen sisäisestä selvityksestä, jonka mukaan puolueen tärkein kamppailu äänestäjistä käydään perussuomalaisten kanssa. Selvityksen mukaan kokoomusjohdossa olisi tästä syystä näkemyksiä, että puolueen kannattaisi kirkastaa sen ”perusporvarillista” eli melko arvokonservatiivista talousoikeistolaista viestiä.

Keskustelu kokoomuksen hajaannuksesta kilpistyi lopulta Helsingin pormestariasetelmiin. Liberaalina tunnettu Kirsi Piha luopui pormestariehdokkuudestaan keväällä. Luopumisen taustalla on ainakin osittain nähty olevan asioita, jotka liittyvät kokoomuksen sisäisiin eroihin.

Helsingin kokoomuksen liike arvokartalla ei kuitenkaan näytä tukevan sitä, että ääniä haettaisiin konservatiiviselta laidalta.

”Kokoomus ei ole liikkunut juuri mihinkään. Jos vähän johonkin, niin liberaalimpaan suuntaan”, Ylä-Anttila tiivistää.

Keskustan muutokset taas heijastavat Ylä-Anttilan mukaan puolueen tilannetta hallituksessa.

”Juha Sipilän puheenjohtajakauden aikana puhuttiin, että onko keskusta jo liian oikeistolainen ja pitäisikö ottaa korjausaskel vasemmalle.”

Tästä keskustan ”vanhasta tarinasta” on nyt Ylä-Anttilan mukaan siirrytty ”uuteen tarinaan”, jossa puolue haluaa erottua vasemmistolaisista hallituskumppaneistaan. HS:n vaalikoneessa tämä näkyy: viime vaaleissa puolue sijoittui keskiarvon vasemmalle puolelle, mutta nyt se on ottanut askeleen oikealle ja on nyt tarkalleen vaaka-akselin keskellä.

Samaan aikaan kun perussuomalaiset ja keskusta ovat siirtyneet oikealle, vihreät ja vasemmistoliitto ovat ottaneet pienen askeleen vasemmalle.

”Pientä polarisaation siementä tässä voi ehkä nähdä.”

Ylä-Anttilan mukaan on oletettavaa, että Helsingissä puolueiden sijainnit vastaavat melko pitkälti puolueiden valtakunnallista tilannetta. Ehdokasmäärät ovat Suomen suurimmassa kaupungissa isoja, joten yksittäisten ehdokkaiden mielipiteet vaikuttavat sijaintiin suhteellisen vähän.

Helsingin politiikan erityiskysymykset eivät Ylä-Anttilan mukaan luultavasti muutenkaan juuri vaikuta puolueiden arvokarttasijainteihin, sillä ne muodostetaan yleisten arvokysymysten pohjalta. Jonkinlaista vaikutusta Helsingin tilanteella voi silti olla.

”Puolueita arvoissa eniten jakaviin asioihin kuuluu esimerkiksi maahanmuutto, ja työperäisen maahanmuuton kysymyksethän koskevat aika paljon pääkaupunkiseutua. Ilmasto on toinen teema: se ei ole ollut kuntavaaleissa aiemmin kovin polarisoiva asia, mutta alkaa näkyä enemmän myös kuntapolitiikassa.”

Yksittäiset vahvasti profiloituneet ehdokkaat eivät heilauta puolueiden sijainteja. Jokainen ehdokas vaikuttaa sijaintiin yhtä paljon, ja Helsingissä kaikilla eduskuntapuolueilla on useita kymmeniä ehdokkaita.

Yleisesti ottaen muutokset kartalla ovat suhteellisen pieniä, mikä on Ylä-Anttilan mukaan normaalia.

”Odotettavissa onkin, että arvopohjassa ei tapahdu valtavia loikkia, vaan puolueilla on jonkinlaista jatkuvuutta. Yksittäisissä kysymyksissä ehdokkaiden mielipiteet voivat vaihtua, mutta olisi yllättävää, jos arvopohja muuttuisi radikaalisti.”