Tutkijan mukaan puolueet pyrkivät asettamaan ehdokkaita eniten siellä, mistä kannatusta on tullut edellisissä vaaleissa. Tämä voi johtaa kierteeseen, jossa toisten alueiden ääni ei kuulu.

Helsingissä eri alueita hallitsevat eri puolueet. Kuvassa näkyy Vallila, jossa eniten ehdokkaita on asettanut vasemmistoliitto.

Kuntavaalit käydään huomenna sunnuntaina. Ennakkoäänestys on ollut suhteellisen vilkasta, mutta moni pääkaupunkiseudun asukas arpoo vielä, ketä ehdokasta kävisi äänestämässä.

Lähes jokaiselta pääkaupunkiseudun postinumeroalueelta on lähtenyt vaaleihin ehdolle vähintään yksi ihminen. Eniten ehdokkaita on Kauniaisissa sekä absoluuttisesti että suhteutettuna väkilukuun.

Asukasmäärään nähden vähiten ihmisiä taas näyttää HS:n aineiston perusteella lähteneen ehdokkaiksi Lassilasta.

Pääkaupunkiseudun alueet eroavat toisistaan myös siinä, kuinka paljon eri puolueilla on niissä ehdokkaita.

Täydet listat Helsinkiin ovat onnistuneet saamaan kokoomus, perussuomalaiset, Sdp, vihreät, vasemmisto ja Rkp. Niillä kaikilla on kaupungissa 127 ehdokasta. Vantaalla maksimimäärä on 100 ehdokasta, Espoossa 112. Kummassakin kaupungissa täyden listan ovat saaneet kokoomus, Sdp, perussuomalaiset ja vihreät.

Tampereen yliopiston tutkijatohtorin Josefina Sipisen mukaan ehdokasmäärät kertovat siitä, millä puolueilla on kaupungissa hyvin järjestäytynyt ja aktiivinen organisaatio. Kuntavaaleissa alueelliset erot näkyvät: Helsingissä esimerkiksi kristillisillä on enemmän ehdokkaita, kuin valtuustopaikkamäärissä mitattuna valtakunnan suurimman kuntapuolueen paikkaa pitävällä keskustassa.

Ehdokasasettelu kaupungin sisällä taas heijastaa sitä, ketkä puolueita äänestävät, Sipinen sanoo.

Niillä alueilla, joilla työttömyys on suurinta, ovat kokoomus ja Rkp asettaneet vain vähän ehdokkaita. Korkean työttömyyden alueilla, kuten Puotinharjussa, Hakunilassa ja Kontulassa on korostetun paljon ehdokkaita vasemmistopuolueilla ja myös perussuomalaisilla.

Kokoomuksen ja Rkp:n alueita ovat korostetusti ne postinumeroalueet, joilla asuu suhteessa eniten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita ihmisiä. Näitä ovat esimerkiksi Westend, Kruununhaka ja Munkkiniemi. Puolueet ovat vahvoilla myös suurituloisten pientalovaltaisilla alueilla, kuten Mankkaalla, Östersundomissa ja Paloheinässä.

Perussuomalaiset taas ovat asettaneet paljon ehdokkaita sellaisilla alueilla, joilla on eniten ammatillisen tutkinnon suorittaneita. Alueiden joukossa ovat muun muassa Korso, Koivukylä-Havukoski ja Kontula-Vesala.

Vihreät ja kokoomus näyttävät ehdokasasettelun perusteella tavoittelevan ääniä monilta samoilta alueilta, kuten Kauniaisista, Munkkiniemestä ja Lauttasaaresta.

Monilla tällaisilla alueilla vasemmisto on asettanut vain vähän ehdokkaita. Esimerkiksi Kauniaisten 111 ehdokkaasta yksikään ei ole vasemmistosta, kun taas kokoomuksella ehdokkaita on 34 ja vihreillä 15.

”Vaikka monesti puhutaan vihervasemmistosta, myös vihreät ja kokoomus taistelevat samoista äänistä.”

Vihreät näyttävät myös aktivoituneen Vantaan isoissa keskuksissa: puolue on ehdokasmäärältään suurin Myyrmäessä ja Hakunilassa.

Sipisen mukaan puolueet miettivät tarkasti, millä alueilla ehdokashankintaan kannattaa uhrata aikaa.

Suurin ohjaava tekijä on Sipisen mukaan edelliset vaalit. Puolueet yrittävät saada mahdollisimman paljon ehdokkaita nimenomaan niiltä alueilta, joilla puolueen oma kannatus on edellisissä vaaleissa ollut vankkaa.

”Puolueet syynäävät tarkkaan sitä, mistä ääniä voidaan saada. Ehdokasasettelu on kuitenkin se, millä kuntavaalit voitetaan.”

Väkiluvultaan suuret alueet saavat toki pääsääntöisesti ehdokkaita lähes kaikilta eduskuntapuolueilta. Sipisen mukaan väkiluku ei kuitenkaan ohjaa ehdokasasettelua niin, että puolueet pyrkisivät systemaattisesti maksimoimaan ehdokasmääränsä sen mukaan, missä asuu eniten ihmisiä.

”Jos jossain on iso asukasluku, niin puolueet eivät automattisesti ajattele, että sieltä saataisiin paljon ääniä. Paljon enemmän vaikuttaa tieto siitä, että jollain alueella on potentiaalista kannatusta.”

Katso alla olevalla hakukoneella, ketkä alueellasi ovat ehdolla. Hakukoneeseen tulee syöttää postinumero. Ehdokkaiden postinumeroaluetiedot on saatu Digi- ja väestötietovirastolta sekä oikeusministeriöltä. Tiedoista puuttuvat osoitteensa julkaisun kieltäneiden ehdokkaiden tiedot ja sellaiset ehdokkaat, joiden virallinen nimi eroaa vaalien ehdokastietoihin ilmoitetusta.

Alueellisilla ehdokasmäärillä on vaikutusta siihen, miten alueiden ääntä kuullaan, Sipinen sanoo.

”On ongelma lähidemokratialle, että puolueet eivät aseta ehdokkaita yhtä aktiivisesti matalampien äänestysprosenttien alueilla.”

Puolueet asettavat Sipisen mukaan ehdokkaiksi keskimääräistä koulutetumpia ja paremmin toimeentulevia ihmisiä, jotka käyvät töissä, ja joilla on laajat kontaktiverkostot.

Alueen matala äänestysaktiivisuus korreloi usein matalamman koulutuksen ja matalamman sosioekonomisen aseman kanssa.

Syntyy siis kierre, joka jää helposti havaitsematta. Koska puolueet asettavat aktiivisemmin ehdokkaita korkeampien äänestysprosenttien – eli keskimäärin korkeamman sosioekonomisen aseman – alueilla, niiden ääni kuuluu enemmän päätöksenteossa.

Matalamman äänestysaktiivisuuden alueet taas jäävät puolueiden huomiosta sivummalle.

”Tällaisilla alueilla äänestysaktiivisuus voi nousta, jos joku puolue onnistuu saamaan vetovoimaisen ehdokkaan. Esimerkiksi aikoinaan Tony Halme keräsi paljon sellaisten ihmisten ääniä, jotka eivät aiemmin olleet äänestäneet aktiivisesti.”

Koska alueelliset ehdokasmäärät ovat joka tapauksessa pieniä – monella postinumeroalueella on ehdolla muutama ehdokas – myös sattuma vaikuttaa väkisin ehdokasmäärien eroihin alueiden välillä. Jo muutama ehdolle lähtevä ihminen heilauttaa tilastoja etenkin pienten alueiden kohdalla. Esimerkiksi Paloheinässä on ehdolla suhteessa vähän ehdokkaita, vaikka paloheinäläiset äänestivät viime vaaleissa erittäin aktiivisesti.

On myös merkille pantavaa, etteivät erot Helsingin seudulla tai varsinkaan Helsingissä ole suhteellisesti ottaen erityisen suuria. Monilla korkeampien äänestysprosenttien alueilla ehdokkaita on suhteellisesti ottaen enemmän kuin matalampien äänestysprosenttien alueilla, mutta kyse on melko pienistä muutoksista.

Erot kasvavat huomattavasti merkittävimmiksi, kun tutkitaan sitä, miten eri kaupunginosista on lopulta päästy vaaleissa läpi. Äänestysaktiivisuuden erot ovat kuluneina vuosikymmeninä johtaneet siihen, että läpimenijöitä kasautuu esimerkiksi kantakaupunkiin huomattavasti muuta Helsinkiä enemmän.

Demokratiaongelma syntyy myös siitä, kuinka paljon vieraskielisten ääni kaupungin päätöksenteossa kuuluu, Sipinen sanoo.

Vieraskielisten äänestysprosentti on perinteisesti ollut matala. Se johtaa siihen, että puolueet eivät myöskään ole yhtä aktiivisia hankkimaan vieraskielisiä ehdokkaita, jotka taas voisivat ehdokkuudellaan nostaa vieraskielisten äänestysprosenttia.

Mielenkiintoista on se, että niillä alueilla, joilla asuu paljon vieraskielisiä, on myös paljon perussuomalaisten ehdokkaita. Asetelma on ollut vastaava jo pitkään.

Sipisen mukaan yhteyttä selittää se, että perussuomalaisten kannatus on pääkaupunkiseudulla vahvaa esimerkiksi matalammin palkatun työväen keskuudessa. He asuvat tyypillisesti samoilla, edullisempien asumiskustannusten alueilla kuin monet vieraskieliset.

Sipisen mukaan kohtaaminen kantasuomalaisten ja vieraskielisten ihmisten välillä ei ole tällaisilla alueilla yhtä tasa-arvoista, kuin esimerkiksi kantakaupungin arvoalueilla.

”Matalampi sosioekonominen asema voi korreloida sen kanssa, että pitää maahanmuuttajia uhkana omalle toimeentulolle, kun kilpaillaan esimerkiksi samoista työpaikoista ja asunnoista. Sen sijaan Suomessa on vähemmän sellaista maahanmuuttoa, että korkeammin koulutetut kokisivat tulevansa syrjäytetyiksi”, Sipinen sanoo.

Tutkijat Lotta Junnilainen, Linda Haapajärvi ja Jutta Juvenius toteavat samaa monietnisiä asuinalueita käsitelleessä tutkimuksessaan. Tutkijat kirjoittavat artikkelissaan ”Hyvä naapuri, hyvä suomalainen – erontekojen ja kuulumisen käytännöt Helsingin monietnisillä asuinalueilla” seuraavasti:

"Pienituloiset helsinkiläiset jakavat naapurustonsa rodullistettujen ja stigmatisoitujen vähemmistöryhmien kanssa kun taas keskiluokkalaisten kaupunkilaisten naapureina asuu todennäköisemmin ’ulkomaalaisten’ hierarkiassa ylemmäs sijoittuvia eurooppalaisia ja aasialaisia siirtolaisia.”

Kuntavaaleissa ehdokkaita motivoivat Sipisen mukaan korostetusti oman lähiympäristön asiat. Arkielämän kokemukset vaikuttavat siihen, mitä asioita politiikassa halutaan ajaa.

”Varmasti moni lähtee myös edustamaan esimerkiksi huono-osaisimpien asioita yleisesti. Mutta omassa lähiympäristössä häiritsevät asiat ja niiden parantaminen ovat todella iso motivaattori ehdolle asettumisessa.”

Äänestyspäätöksen ohjaajana ehdokkaan kotikaupunginosa on tietenkin vain yksi monista. Silti sen merkitystä ei voi vähätellä. Erityisesti kuntavaaleissa monelle äänestäjälle on tärkeää, että ehdokkaista löytyy nimenomaan oman alueen asioita ajava ihminen.

”Silloin tietysti ne alueet, joilta saadaan ehdokkaita ja erityisesti ne, joilta valitaan ehdokkaita, niiden ääni kuuluu paremmin.”

Tiedot alueiden työllisyys- ja työttömyysasteista, mediaanituloista ja koulutusasteista koulutettujen ihmisten keskuudessa ovat peräisin Tilastokeskuksen Paavo-postinumerotietokannasta.