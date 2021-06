Espoon puolueissa ollaan nyt vahvasti lähiluonnon, kyläkoulujen ja väljemmän rakentamisen kannalla.

Valtapuolueiden ehdokkaista moni kannattaa HS:n vaalikone­vastauksissaan kaavoituksen väljentämistä, kouluverkon säilyttämistä ja lähiluonnon säilyttämistä asunto­rakentamisen sijaan.

Puolueiden näkemykset on laskettu ehdokkaiden vastausten keskiarvoista. Yhden puolueen sisällä voi olla monia erilaisia mielipiteitä.

Yksi tärkeä vaaliteema Espoossa on ollut asunto­rakentaminen ja sen levittäytyminen luontoalueille.

Kaupungin tiivistyminen ja pienten lähiluonto­kohteiden tuhoutuminen asunto­rakentamisen alle on herättänyt huolta asukkaissa. Metroradan varteen on alkanut nousta uusia asuinkortteleita, mikä on nostanut luonnon ja rakentamisen välisen vastakkainasettelun yhä selvemmin esiin.

Samaan aikaan kaavoitus on edennyt uusille alueille. Viimeisin tapaus on Espoon pohjoisosien rakentamista siunaava yleiskaava, joka on herättänyt asukkaiden keskuudessa paljon huolta.

Huoli sai poliitikot keventämään kaavan rakentamis­tehokkuutta viime hetkellä.

Ehkä asukkaiden huoli on herättänyt myös poliitikot, sillä lähiluonnon puolella on nyt paljon ehdokkaita kaikista valtapuolueista. HS:n vaalikoneessa esitetään espoolaisehdokkaille useita aihetta koskevia väitteitä. Yksi niistä kuuluu seuraavasti:

”Jos kaavoituspäätöksissä joudutaan punnitsemaan asuntorakentamisen lisäämistä ja kuntalaisten helppoa pääsyä lähiluontoon, etusija on annettava asuntorakentamiselle.”

Kaikki Espoon valtapuolueet ovat väittämän kanssa jonkin verran eri mieltä tai erittäin paljon eri mieltä.

Kokoomuksessa ja perussuomalaisissa asiaan ei oteta yhtä jyrkästi kantaa kuin esimerkiksi vihreissä, Sdp:ssä, Rkp:ssä ja vasemmistoliitossa.

Saman puolueen sisällä voi olla monenlaisia näkemyksiä, ja kokoomuksessa on myös paljon asuntorakentamisen puolustajia.

Kokoomuksen ehdokas Joel Vanhanen on melko samaa mieltä siitä, että asuntorakentamiselle tulisi antaa etusija silloin, kun luonto ja rakentaminen joutuvat vastakkain.

Näin Vanhanen perustelee näkemystään:

”Kaupunkikeskuksissa tiivis ja korkea rakentaminen jättää enemmän tilaa myös lähiluonnolle, sillä talot eivät vie niinkään tilaa leveyssuunnassa.”

Useilla ehdokkailla vastakkain ovat nimenomaan kerrostalo­asuminen ja luonto. Pientaloja ei nähdä samanlaisena uhkana luonnolle.

Keskustan kuntavaaliehdokas Seppo Salo pitää etenkin tiiviitä ja korkeita kerrostaloja lähiluonnon tuhona.

"Pääosa asukkaista asuu täällä, koska lähimetsät ovat kävelymatkan päässä, on väljyyttä ja turvallista. Jos päättäjät tuhoavat lähiluontoamme, on muutettava kehyskuntiin."

Löytyy puolueiden välillä erojakin. Etenkin verotukseen, julkisiin palveluihin ja liikenteeseen liittyvissä kysymyksissä puolueet ovat hyvin eri mieltä keskenään.

Kokoomuksessa ja perussuomalaisissa tuetaan muita vahvemmin julkisten palveluiden leikkauksia kuin veronkorotuksia. Niissä myös karsastetaan veronkorotuksia.

Vihreissä, Sdp:ssä ja vasemmistoliitossa taas ollaan valmiita ennemmin nostamaan veroprosenttia kuin leikkaamaan palveluita.

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Kari Uotila kannattaa mieluummin korkeampia veroja kuin palveluiden leikkaamista.

”Verot kerätään maksukyvyn mukaan, mutta leikkaukset kohdistuvat niihin joilla on muutenkin vaikeinta", Uotila perustelee vaalikoneessa.

Kristillisdemokraattien kaupungin­valtuutettu ja kansanedustaja Antero Laukkanen on eri mieltä. Hän uskoo, että suunnittelulla ja ohjauksella on mahdollista säilyttää palveluita ilman veronkorotuksia.

"Veroasteemme on jo riittävän korkea, emme tarvitse enää enempää veroja”, Laukkanen kirjoittaa vaalikoneessa.

Liikenne ja suhde yksityisautoiluun herättävät vielä selvempiä jakolinjoja.

Espoossa vaikuttaakin virallisten poliittisten ryhmittymien takana vahva autopuolue, ja sen rinnalle on selvästi noussut myös joukkoliikenne­puolue. Molemmat rikkovat perinteisiä puoluerajoja, sillä useissa puolueissa on sekä yksityisautoilun että joukkoliikenteen puolustajia.

HS:n vaalikoneessa on useita liikennettä koskevia kysymyksiä. Kysymykset koskevat yleisiä periaatteita siitä, pitäisikö suosia joukkoliikennettä vai yksityisautoilua, mutta lisäksi on kaksi kysymystä pysäköinnistä.

Vihreät ja vasemmiston ehdokkaat puolustavat useammin joukkoliikennettä – kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja keskusta taas puolustavat hanakammin yksityisautoilun etuja.

Ainoastaan Sdp:ssä on hajontaa. Puolueessa puolustetaan jonkin verran ilmaista pysäköintiä eikä olla kovin innostuneita vähentämään pysäköintipaikkoja asuntorakentamisen yhteydessä.

Kuitenkin joukkoliikenteellä on puolueessa myös vankka tuki.

Espoolaisehdokas Sara Al Husaini (sd) pitää yksityisautoilun mahdollisuuksia Espoossa jo nykyisellään hyvinä.

"Julkista liikennettä tulee kehittää siten, että Espoo mahdollistaisi vieläkin paremmin julkisten käyttöä ja siten saisimme päästöjäkin laskettua”, Husaini kirjoittaa vaalikonevastauksessaan.

Perussuomalaiset on valtuustopuolueista mahdollisesti autoilumyönteisin. Se ilmenee etenkin siinä, että autoiluun liittyvistä eduista ei haluta luopua.

Kaupunginvaltuutetun, kansanedustajan Arja Juvosen (ps) mielestä pysäköintipaikkojen vaatimuksesta ei missään tapauksessa pitäisi Espoossa luopua.

"Espoolaiset liikkuu autolla", Juvonen perustelee vaalikoneessa

Vihreissä, Sdp:ssä, vasemmistoliitossa ja Rkp:ssä ollaan eri mieltä.

Kaupunginvaltuutettu Eva-Lena Gästrin (r) pitää tärkeänä joukkoliikenteen edellytyksistä huolehtimista.

"Espoon joukkoliikenteeseen on panostettava jotta se oikeasti olisi vaihtoehto autoilulle. "

Vihreissä perustellaan pysäköintipaikkavaatimuksesta luopumista esimerkiksi sillä, että siten asuntojen hinnat pysyisivät kohtuullisina, kun kalliiden pysäköintipaikkojen rakentaminen ei valuisi asuntojen hintoihin.

Puolueessa on myös halua siirtää autoilun kustannuksia kaikilta yhä selvemmin autoilijoille.

Näin perustelee vihreiden ehdokas Kimmo Kyrölä:

"Markkinat kyllä huolehtivat, että parkkipaikkoja tulee riittävästi. Samalla voi vapautua tilaa autojen säilyttämiseltä moneen muuhun asiaan."

Pysäköinti on noussut puheenaiheeksi kaupungin aloitettua keväällä pysäköintikokeilun, jossa osa pysäköintipaikoista Leppävaarassa, Matinkylässä ja Tapiolassa muutettiin maksulliseksi.

HS:n vaalikoneessa nousi esille puolueiden halu tukea kyläkouluja. Aihe on ajankohtainen, sillä uudet kaupunginvaltuutetut voivat hyvin joutua päättämään pienten koulujen kohtalosta.

Espoon uusi säästöohjelma hyväksyttiin useimpien poliittisten ryhmien kesken syksyllä, ja siihen sisältyi tavoite siirtyä kaupungin kouluissa vähitellen kohti yhä isompia kouluja. Tämä tarkoittaa todennäköisesti painetta joidenkin pienten koulujen lakkauttamiseen.

Vaalikonevastausten perusteella aikeet eivät kuitenkaan saa kovin vahvaa tukea edes Espoon suurimmalta puolueelta kokoomukselta.

Osa ehdokkaista pitää tärkeänä laittaa rahaa opetukseen seinien sijaan. Mukana oli myös ehdokkaita, jotka pitivät tärkeänä, että kouluun olisi kohtuullinen matka.

"Lähikouluperiaate on hyvä lähtökohta. Mitä pienempi koululainen, sitä tärkeämpää on koulun sijaitseminen lähellä”, kirjoittaa kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja Mia Laiho (kok).

Vihreät, Sdp, Rkp, perussuomalaiset ja vasemmistoliitto kallistuvat hyvin selvästi kouluverkon säilyttämisen kannalle. Vihreissä ja demareissa arvostettiin esimerkiksi sitä, että kouluun pääsisi jalan tai pyörällä.

”Koska matkat ovat täällä pitkiä, kouluverkon lähtökohtana ei voi olla suuret koulukeskukset. Lähikouluun täytyy päästä kävellen tai pyörällä”, Hannele Kerola (sd) kirjoittaa.