Konepajan piha-alueelle rakennetaan jättimäinen kuusi metriä korkea kupoli.

Vallilan Konepajalle puuhataan uutta tuhatpaikkaista jättiterassia. Terassi avautuu yleisölle tulevana lauantaina.

The Dome -niminen terassi on osa Yhdysvaltain entisen suurlähettilään Bruce Oreckin omistamaa Train Factory -yritystä. VR Group myi konepajan alueella omistamansa rakennukset Oreckin yhtiölle vuonna 2018.

Yhtiön tarkoituksena on ollut rakentaa Konepajan alueesta uutta urbaanin kulttuurin keskittymää Vallilaan.

Terassille rakennettavan kuusi metriä korkean kupolin kerrotaan muistuttavan turisteille suunnattuja lasisia igluja Lapissa. Rakennuksen sisään tulee ”viinibaarihenkinen tila”. Lisäksi terassilta löytyvät Tahiti-alue, sun deck -alue sekä kivinen rock-osio.

Terassin on suunnitellut tatuointi­taiteilijana ja televisio­juontajana tunnettu Wilma Schliezewski.

”Konepajan alue on tähän saakka ollut nuorten aikuisten urbaani kokoontumispaikka. The Domen avulla haluamme toivottaa tänne tervetulleeksi myös kypsemmän asiakaskunnan”, Schliezewski kertoo tiedotteessa.

Juomatarjoilun lisäksi terassialueella on luvassa myös ravintolatoimintaa katuruokahengessä.

Ravintola Apir tarjoaa filippiiniläisestä keittiöstä inspiroituneita hampurilaisia. Myös ravintola Paisano edustaa filippiiniläistä keittiötä. Norjan ruokaperinteistä ammentava Fólkvangr kokkaa lähiruokaa satokauden antimista.

Terassilla on tarkoitus järjestää ohjelmaa läpi kesän alkaen jalkapallon EM-kisojen katsomosta jättiruudun äärellä. Ravintolatoimen johtaja Titti Myhrbergin mukaan suunnitelmissa on järjestää heinäkuussa keikkoja, mikäli koronatilanne sen sallii. Elokuussa terassilla on tarkoitus järjestää ulkoilmaelokuvailtoja.

Viime kesänä suuren suosion saavuttanut Senaatintorin kesäterassi siirtyi täksi kesäksi Kasarmitorille. Helsingin kaupungin mukaan kesäterassin on tarkoitus avautua Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta. Myös Vantaan Tikkurilaan avataan uusi terassialue kesäkuun alussa.

