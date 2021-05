Valtaosa palveluista on avattu vain tietyille harrastajaryhmille.

Pääkaupunkiseudulla on höllennetty ja vapautettu kuluneella viikolla rajoituksia, ja avattu palveluita. Valtaosa palveluista on avattu kuitenkin vain tietyille harrastajaryhmille.

Uusia päätöksiä palveluiden avaamisesta tehdään yhteisesti pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän kokouksessa tämän viikon torstaina.

Näin palvelut ovat nyt auki:

Uimahallit

Osa uimahalleista avattiin maanantaina vuonna 1955 syntyneille ja sitä vanhemmille rajoitetusti. Vantaalla ja Espoossa avattiin rajoitetusti kaikki uimahallit ja Espoossa myös Leppävaaran maauimala. Helsingissä avattiin Itäkeskuksen, Pirkkolan, Mäkelänrinteen ja Vuosaaren uimahallit. Vantaalla avattiin kaikki uimahallit.

Lisäksi Vantaa avaa ensi maanantaina 24. toukokuuta Kuusijärven saunat poikkeuksellisesti kaikille 40 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Sisäliikuntapaikat

Sisäliikuntapaikoissa on harrastustoimintaa tällä hetkellä rajoitetusti vain vuonna 2001 syntyneille ja sitä nuorempien lasten ja nuorten harrastusryhmille. Päätöksiä urheiluhallien avaamisesta tätä vanhemmille ikäryhmille ei ole tehty.

Ulkoliikuntapaikat

Ulkoharrastustoiminta alkoi maanantaina rajoitetusti myös muille ohjatuille ryhmille kuin lasten ja nuorten harrastusryhmille. Esimerkiksi kaupungin järjestämät puistojumpat ja muut avoimet ja maksulliset liikuntahetket alkoivat Helsingissä kuluvalla viikolla.

Kilpailutoiminta

Lasten ja nuorten kilpailutoiminta alkoi maanantaina 17. toukokuuta rajoitetusti. Lasten ja nuorten harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta ulkona mahdollistetaan vuonna 2001 syntyneille ja tätä nuoremmille. Kisojen mahdollisesta yleisöstä päättää erikseen aluehallintovirasto.

Aikuisten kilpailutoiminta on edelleen mahdollista vain rajoitetusti.

Kirjastot

Kirjastot ovat edelleen auki pääkaupunkiseudulla vain rajoitetusti. Kirjastoista voi lainata ja palauttaa kirjoja itsepalveluna. Asiakkaita velvoitetaan kasvomaskin käyttöön kirjaston sisätiloissa. Lisäksi Helsingin kirjastoautot palvelevat asiakkaita rajoitetusti.

Espoossa ja Vantaalla kirjastoautot eivät tällä hetkellä ole toiminnassa lainkaan.

Museot

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän on määrä käsitellä kulttuuripalveluiden asteittaista avaamista kokouksessaan huomenna torstaina 20. toukokuuta. Kaupunkien museot ovat nyt kiinni, mutta osa yksityisistä museoista on avannut rajoitetusti oviaan.

Esimerkiksi Ateneum avaa ovensa ennakkoon lipun lunastaneille. Kansallismuseo on auki rajoitetusti ja suosittelee ennakkolipun ostamista. Eläintieteellinen museo on suljettuna 24. toukokuuta saakka.

Muut toimijat

Korkeasaari on auki rajoitetusti ennakkoajan varanneille.

Linnanmäki avaa ovensa tavanomaista myöhemmin vasta kesäkuun 4. päivä.

Ravintolat ja baarit voivat pitää Uudellamaalla ovensa auki rajoitetusti. Ruokaravintoloiden asiakaspaikoista on käytössä vain 75 prosenttia ja aukioloaika on kello 5-20 välillä. Anniskelu päättyy kuitenkin kello 19. Baareilla on anniskeluoikeus kello 9-18 välisenä aikana ja asiakaspaikoista on käytössä vain puolet.

Yleisötilaisuuksissa on edelleen kuuden henkilön rajoitus voimassa.

