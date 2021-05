Metsäravintola Nielu pystytetään kallioille luontopolun varrelle.

Nuuksioon avataan heinäkuussa ravintola, joka tarjoilee viiden ruokalajin illallisen keskellä metsää.

Ravintolassa ei ole seiniä eikä kattoa, vaan pöydät on katettu ulos.

Paikka sijaitsee Nuuksion kansallispuistossa Päivättärenpolun ja Maahisenkierroksen Haltian keskuksen läheisyydessä. Matkaa ravintolalle on Haltian parkkialueelta alle kilometri.

Alue on yksi Nuuksion suosituimmista retkeilykohteista.

Ravintolan tarkoituksena on tarjota uusia tapoja saada yhteys luontoon, ravintolan tiedotteessa kuvataan.

Nuuksiossa ollaan lopulta luonnon armoilla, keittiömestarina toimiva Valtteri Sinkkonen kertoo.

”Jos tulee vesisade, niin meillä on pöydissä sateensuojat. Tietysti jos on aivan käsittämätön myrsky, niin järjestelyt voivat olla hankalia.”

Hän kertoo, että ruuat esivalmistellaan mahdollisimman pitkälle ennen kuin ne siirretään metsään. Ravintolapaikalle pystytetyssä avokeittiössä keitetään vain kastikkeet ja viimeistellään annokset.

Sinkkosen mukaan ravintola on rakennettu Nuuksioon hiljaisen luontopolun varrelle ja tarvikkeet on kuljetettu paikalle autolla. Paikkoja on tällä hetkellä 40 asiakkaalle.

”Tietysti on mahdollista, että joku retkeilijä törmäisi sinne, mutta ravintola ei ole suosituimpien reittien läheisyydessä”, Sinkkonen sanoo.

Projekti on järjestäjien mukaan uniikki, sillä metsään ei heidän tietääkseen ole aiemmin pystytetty pidempiaikaista ravintolaa. Metsäravintola Nielu on aiemmin toteutettu pop up -ravintolana vuonna 2019.