Helsingin, Espoon ja Vantaan eri naapurustoissa koulutus ei ole yhdenvertaista. Perhetausta ja asuinalueiden eriytyminen jakavat koulujen tuloksia hyviin ja heikkoihin. Näin Helsingin johtavat kuntapoliitikot kuroisivat umpeen oppimistulosten eroja.

Osa Helsingin, Espoon ja Vantaan asuinalueista on jäänyt jopa yli kahden vuoden koulunkäyntiä vastaavan määrän jälkeen verrattuna pääkaupunkiseudun parhaiten menestyviin kouluihin.

Oppimistuloksia erottelevat vahvasti koululaisten perhetausta sekä tulo- ja koulutustason eriytyminen asuinalueiden välillä.

Lue lisää: Naapurustojen jakautuminen hyvä- ja huono-osaisiin vetää syvää railoa koulujen oppimis­tuloksiin Helsingin seudulla: ”Määrittelee oppilaiden koko koulu­historiaa”

Miten peruskoulu saataisiin tasavertaiseksi kaikille oppilaille? HS pyysi Helsingin suurimpien valtuustoryhmien puheenjohtajilta vastauksia siihen, mitä koulujen voimakkaalle eriytymiselle pitäisi tehdä. Ryhmien puolesta vastaavat niiden johtajat.

Kokoomuksen valtuustoryhmän johtaja Daniel Sazonov

Daniel Sazonov, kokoomuksen valtuustoryhmän johtaja:

”Helsingissä tulee olla Suomen parhaat koulut. Jokaisen koulumme on tarjottava lapsille ja nuorille vahvat lähtökohdat elämään. Helsingissä suunnataan jo nyt enemmän rahoitusta niille kouluille, jossa tarvitaan enemmän tukea. Näin pitää toimia jatkossakin.”

”Painotetut luokat tulisi nähdä osana ratkaisua. Niitä pitäisi olla kaikilla alueilla, ja mahdollisimman monen tulisi voida valita painotettu opetus. Oppimisen tuen on oltava kunnossa.”

”Katse on myös suunnattava jo varhaisempiin vuosiin. Esimerkiksi kielen oppimisen takia on tärkeää, että vieraskieliset lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen.”

Vihreiden valtuustoryhmän johtaja Reetta Vanhanen

Reetta Vanhanen, vihreiden valtuustoryhmän johtaja:

”Helsingin tulee lisätä koulutuksen rahoitusta. Tällä valtuustokaudella on kasvatettu tutkimuksissa vaikuttavaksi todettua koulujen tarveperusteista lisärahoitusta ja laajennettu sitä myös kouluterveydenhuoltoon ja neuvoloihin. Koulujen eriytymisen pysäyttämiseksi tätä rahoitusta on tärkeää lisätä.”

”Maksutonta varhaiskasvatusta tulee laajentaa, jotta mahdollisimman moni lapsi pääsisi varhaiskasvatuksen piiriin, sekä parantaa perhepalveluja lapsi­perhe­köyhyyden ehkäisemiseksi.”

”Vihreät haluaa rakentaa monipuolisia kaupunginosia: vuokratalovaltaisille alueille on tärkeää saada omistusasumista ja palveluita.”

Sdp:n valtuustoryhmän johtaja Eveliina Heinäluoma

Eveliina Heinäluoma, Sdp:n valtuustoryhmän johtaja:

”Koulujen oppimistulosten voimistuva eriytymiskehitys pitää ottaa vakavasti. Eriytymisvaarassa oleville kouluille annettavaa myönteisen erityiskohtelun rahoitusta tulee lisätä. Rahoituksesta on saatu kannustavia tuloksia Helsingissä.”

”Nuoret ovat saaneet henkilökohtaista tukea, mikä on auttanut koulupolulla eteenpäin. Kyse on myös kouluja laajemmasta eriytymiskehityksestä, johon pitää löytää työkaluja.”

”Demarit ovat ehdottaneet myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamista myös nuoriso-, kulttuuri- ja terveys­keskus­työhön. Näin heikommassa asemassa olevien alueiden kehitystä tuettaisiin laajemmin.”

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän johtaja Veronika Honkasalo

Veronika Honkasalo, vasemmistoliiton valtuustoryhmän johtaja:

”Koulujen eriytyminen hoidetaan kuntoon monenlaisilla toimilla. Keskeistä on edelleen edistää sitä, että kohtuuhintaista ja monimuotoista asumista on kaikkialla kaupungissa ja sekoittava asuntopolitiikka toteutuu.”

”Lähipalveluiden tulee olla helposti saavutettavia ja laadukkaita kaikkialla kaupungissa.”

”Tässä kokonaisuudessa lähikoulu ja -päivä­koti­periaate on tärkeä. On huolehdittava siitä, että lasten lisäksi myös aikuisille on tarjolla tukea ja palveluita elämän haasteisiin. Lisäksi on voimistettava positiivisen diskriminaation rahoitusta kaikkien niiden alueiden kouluissa ja päiväkodeissa, jotka tarvitsevat erityistä tukea.”

Perussuomalaisten valtuustoryhmän johtaja Mika Raatikainen

Mika Raatikainen, perussuomalaisten valtuustoryhmän johtaja:

”Opettajien osaaminen on Suomessa huippuluokkaa. Päättäjinä meidän on varmistettava, että laadukkaalle opetukselle on riittävät resurssit niin välineiden, pienempien ryhmäkokojen kuin koulurauhankin suhteen.”

”Koulujen oppimistuloksia ei juuri julkaista, mutta todella suurta vaihtelua on alueittain. Jokainen voi itse päätellä, miksi. Eräillä alueilla kielelliset, kulttuurilliset ja sosioekonomiset ongelmat ovat suurempia, mikä heijastuu koulutyöhön ja oppimiseen.”

”Riittävä ohjaus- ja tukihenkilöstön määrä on varmistettava, jotta mahdollisimman moni pysyisi opetuksessa mukana täysipainoisesti.”

Rkp:n valtuustoryhmän johtaja Björn Månsson

Björn Månsson, Rkp:n valtuustoryhmän johtaja:

”Koulujen eriytyminen on ainakin peruskoulujen osalta kytköksissä kaupunginosien segregaatioon, ja sitä pitää torjua kaikin keinoin. Ennen kaikkea rakentamalla kaikkiin kaupunginosiin ja kortteleihin erilaisia asuntoja: suuria ja pieniä, omistus- ja vuokra-asuntoja.”

”Mutta tietysti on puututtava myös suoraan koulujen eriytymiseen. Helsingissä on varattu rahaa myönteiseen erityiskohteluun, jolla tasataan koulujen välisiä eroja eli tuetaan kouluja, joilla on erityisiä haasteita. Myös Helsingin lupaus taata jokaiselle nuorelle yksi ilmainen harrastus on eräs keino.”

”Toisen asteen kouluihin voi vapaasti hakeutua. Silloin koulun ’maine’ on tärkeä, ja sitä pitää vaalia.”

Keskustan valtuustoryhmän johtaja Terhi Peltokorpi

Terhi Peltokorpi, keskustan valtuustoryhmän johtaja:

”Helsingissä pitää estää asuinalueiden eriytymistä rakentamalla kaikille alueille erityyppisiä asuntoja. Kaupungin eri alueita pitää myös kehittää yhdenvertaisesti.”

”Johtamista pitää parantaa kouluissa, turvata riittävät resurssit ja nostaa myönteisen erityiskohtelun rahoitusta. Kouluvalmentajien määrää pitää lisätä ja varmistaa riittävät oppimisen tukipalvelut.”

”Soveltuvuuskoe- (musiikki, liikunta ynnä muita) ja kielikylpyluokkia pitää perustaa eri puolille kaupunkia ja tuoda harrastuksia koulupäivän yhteyteen.”

”Perheiden hyvinvoinnilla on yhteys lapsen koulunkäyntiin. Vanhemmuuden tukea pitää parantaa raskausajasta lähtien ja edistää maahanmuuttajavanhempien kotoutumista ja kielen oppimista.”

Kristillisdemokraattien ja sinisten valtuustoryhmän johtaja Mika Ebeling

Mika Ebeling, kristillisdemokraattien ja sinisten valtuustoryhmän johtaja:

”Äidinkielen lisäksi sujuvan lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen luo perustan koko oppimispolulle. Äidinkielen osaaminen on tärkeää silloinkin, kun kieli ei ole suomi tai ruotsi. Kun nämä asiat hoidetaan ensiluokkaisesti kaikkien oppilaiden osalta, on tehty jo paljon, jotta koulut eivät eriytyisi tarpeettomasti.”

”Myöhemmin mahdollisuuksien tasa-arvoa tulee tukea tarjoamalla etäyhteyksien välityksellä sellaisia oppimismahdollisuuksia, joita oma koulu ei muuten voi tarjota. Oppilaita ei tule siirtää ylemmille luokille, jos he eivät ole oppineet edes välttävästi vuosiluokkansa oppiainesta.”

Liike Nyt -puolueen puheenjohtaja Harry Harkimo

Harry Harkimo, Liike Nyt -puolueen puheenjohtaja:

”Ajatus eriarvoistumisesta ei saa missään nimessä mennä opettajien ja muun henkilökunnan korvien väliin. Paras lääke estää eriarvoistumista on pitää kiinni opetuksen tasosta kaikissa kouluissa. Minkäänlainen shoppailu ei sovi suomalaiseen yhteiskuntaan.”